Bắt 2 nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 5/3, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận 8 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố bắt hai trên ba đối tượng đến chi nhánh Ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên lấy tiền.

Trương Minh Thiện (áo đen) và Trương Vĩnh Xương (áo trắng) bị Công an quận 8 phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ sau khi có ý định cướp tiền tại chi nhánh Ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8). Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 15h ngày 3/3, Công an quận 8 tiếp nhận tin báo về việc có 3 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy đến chi nhánh ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), dùng một vật có hình dạng súng yêu cầu nhân viên ngân hàng trên đưa tiền. Tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền thì 2 đối tượng chạy ra ngoài ngân hàng và lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.



Nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành truy bắt 3 đối tượng, đến 2h ngày 4/3, lực lượng đã bắt 2 nghi phạm gồm Trương Minh Thiện (sinh năm 1989, ngu quận 8 và Trương Vĩnh Xương (sinh năm 1989 ngụ quận 5).

Hiện, Công an quận 8 tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng còn lại.

Chém hàng xóm tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Ngày 5/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã tạm giữ hình sự Đèo Ngọc Vinh (45 tuổi, ngụ phường Đoàn Kết, TP.Lai Châu) về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 4/3, anh Lý Xuân B. (35 tuổi, ngụ phường Đoàn Kết) và Đèo Ngọc Vinh xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Đèo Ngọc Vinh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Quá trình cãi vã, Vinh đã vào bếp của gia đình lấy một con dao rồi chém vào gáy anh B., làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vinh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ hung khí là một con dao nhọn dài 49,5cm.

Hung khí mà nghi phạm Vinh dùng để sát hại anh B. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đèo Ngọc Vinh và anh Lý Xuân B. có mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ năm 2021. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, không giải quyết mâu thuẫn hàng xóm tồn tại đã lâu, Vinh đã trở thành nghi phạm giết người.

Tại cơ quan công an, Đèo Ngọc Vinh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ân hận.

Tạm giữ lái xe vi phạm nồng độ cồn, hất CSGT lên nóc capo rồi bỏ chạy

Công an TP.Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Trung (SN 1991, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Đức Trung. Nguồn: Tiền Phong

Trước đó, tối 26/2, Trung lái xe ô tô hiệu Mini Cooper di chuyển trên đường Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 dừng kiểm tra nồng độ cồn.



Tuy nhiên, Trung không chấp hành mà tiếp tục di chuyển bỏ chạy, hất anh Nguyễn Anh Tú - Đội CSGT đường bộ số 1 lên nóc capo.



Khi xe đi đến cửa khẩu gần chợ Long Biên thì bị tổ công tác chặn lại. Qua kiểm tra nồng độ cồn lái xe Trung vi phạm ở mức 0,126 mg/L khí thở.

Hiện vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định.

Khởi tố bị can 2 bảo mẫu vụ bé 17 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/3, liên quan vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường, thông tin từ Công an huyện Thường Tín, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi "Giết người".

An, Lành được xác định đã có hành vi bạo hành khiến cháu P.T.Đ (SN 2021, 17 tháng tuổi, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) bị thương tích, sau đó tử vong.

Công an huyện Thường Tín trước đó đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra về hành vi giết người.

2 cô giáo bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khiến cháu thương tích và tử vong bị khởi tố về tội "Giết người". Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, vào 17 giờ ngày 1/3/2023, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo cháu Đ bị ngã tại nhà trẻ tư thục ở thôn Vạn Điểm, cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng bệnh viện đã trả về gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Tiến hành làm việc với hai cô giáo nhà trẻ là Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành, cả hai ban đầu khai nhận cháu Đ tự ngã, không có tác động bên ngoài. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Công an huyện đã tiến hành đấu tranh với hai đối tượng.

Các đối tượng thay đổi lời khai là Lành đi lùi vào cháu Đ làm cháu ngã ra nền nhà và An bế trượt tay làm cháu Đ ngã đập đầu xuống đất. Xác định lời khai có nhiều mâu thuẫn và không phù hợp, Công an huyện tiếp tục đấu tranh khai thác thông tin. Hai đối tượng sau đó đã thừa nhận có hành vi hành hung, đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu Đ.

Hai bảo mẫu đầu tiên khai báo quanh co, tuy nhiên không qua được con mắt nghiệp vụ của cơ quan điều tra, cuối cùng 2 đối tượng thừa nhận đã bạo hành bé trai 17 tháng tuổi. Ảnh: Hải Nam

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23/2/2023, cháu Đ được mẹ đưa đến giao cho An và Lành trông giữ cùng 6 bé khác. Đến 9 giờ cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào buồng ngủ để quản lý thì cháu Đ khóc chạy ra ngoài cửa lớp đứng. Thấy vậy, Lành và An liền dùng tay, chân bạo hành cháu. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi gia đình đến đón cháu Đ thì được 2 đối tượng cho biết cháu bị ngã.

Trong các ngày 24, 25, 26/2/2023, cháu Đ tiếp tục được gia đình đưa đến trông giữ tại nhà trẻ tư thục của An, Lành. Đến 9 giờ 30 phút ngày 26/2/2023, cháu Đ khóc thì bị An dùng chân đạp vào bụng.

Sau đó, An phát hiện cháu Đ bất tỉnh nên gọi gia đình đến cùng đưa cháu đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Vạn Điểm; y tá yêu cầu đưa cháu đi bệnh viện nên gia đình đã chuyển cháu đến Bệnh viện Nông nghiệp I. Bệnh viện Nông nghiệp I chuyển cháu Đ đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đến 17 giờ ngày 1/3/2023, Bệnh viện Nhi Trung ương trả cháu Đ về nhà; đến 19 giờ ngày 2/3/2022, cháu Đ tử vong. Công an huyện Thường Tín đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển khoảng 18,6kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/3, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh tổ chức điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép khoảng 18,6kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Theo thông tin, trước đó, khoảng 22h ngày 3/3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng đi trên xe ô tô biển kiểm soát 67A-112.32 có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an huyện phối hợp với Công an xã Khánh An tiến hành xác minh ban đầu.

Hai đối tượng Đinh Thanh Trực và Thiều Văn Lai (áo đen) cùng tang vật. Ảnh: Tiến Tầm

Xác định các đối tượng có nhiều dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm tội về ma tuý, lãnh đạo Công an huyện An Phú báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Xác định đây là vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Việt Nam, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh có liên quan và Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng Công an huyện An Phú tiến hành điều tra, làm rõ và truy xét chiếc xe trên.

Hiện trường tang vật là khoảng 18,6kg ma túy của hai đối tượng ném xuống đường, bỏ chạy thoát thân. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an phát hiện chiếc xe ô tô trên đang lưu thông trên Quốc lộ 91C, đoạn thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang nên tiến hành truy đuổi.

Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng liền ném bỏ 2 túi xách, bên trong có 17 gói màu vàng và màu xanh, nghi vấn chứa chất ma tuý, rồi tiếp tục bỏ chạy.

Tang vật khoảng 18,6kg ma túy. Ảnh: Tiến Tầm

Lực lượng công an tổ chức thu giữ số hàng hóa trên, đồng thời truy xét nhanh đối tượng, phương tiện bỏ chạy.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng, tiến hành kiểm tra và mời về trụ sở Công an xã Khánh An làm việc.

Cùng lúc này, trên cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh tra cứu, cung cấp thông tin tên, địa chỉ chủ chiếc xe ô tô trên, lực lượng công an đến mời chủ phương tiện và tài xế về Công an xã làm việc.

Lực lượng công an kiểm đếm số tang vật tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Đinh Thanh Trực (SN 1991, trú tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (SN 1996, trú tại xã Sơ Pai, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai).

Qua làm việc, bước đầu Trực khai nhận: 2 túi xách chứa 17 bọc nylon đang bị công an thu giữ là ma túy do Trực cùng Lai và một người bạn vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Khi cả 3 đối tượng lên xe ô tô do Trực thuê trước đó, nhưng chưa kịp ra khỏi địa bàn huyện An Phú thì bị lực lượng công an phát hiện.

Qua giám định sơ bộ, 17 gói màu vàng và màu xanh trong 2 giỏ xách trên là ma túy, có tổng trọng lượng khoảng 18,6kg.

Tối 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Thanh Trực và Thiều Văn Lai về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Hiện, lực lượng công an đang tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng liên quan.