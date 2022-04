Đó là một trong những chỉ đạo của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang sau khi thông tin chính thức tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: CAT

Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi thông tin về việc đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục làm Giám đốc Công an tỉnh được đăng trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh đã có hơn 20.600 lượt theo dõi, chưa kể thông tin này còn lan truyền rộng rãi trên các phương tiện đại chúng, mạng xã hội.

Thời gian qua, đặc biệt là trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Công an An Giang đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp quyết liệt, hiệu quả, sự quyết tâm đồng lòng của cán bộ chiến sĩ từ tỉnh đến cơ sở nên tình hình tội phạm đã thực sự được kéo giảm (phạm pháp hình sự 40%, tội phạm kinh tế giảm 38%, ma túy giảm 56%, môi trường 38,96%).

Chia sẻ về những chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết: Để tiếp tục duy trì và giữ vững những thành tích trong thời gian vừa qua, Công an An Giang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt hơn công tác tấn công, trấn áp tội phạm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ diễn ra trong những đợt cao điểm nhằm đạt mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường phá án vụ án buôn lậu 51kg do "bà trùm" buôn lậu Mười Tường cầm đầu. Ảnh: CAT

Trong đó, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, phân công phân cấp cụ thể trong công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn để tổ chức đấu tranh. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhắm vào các đối tượng cầm đầu, tổ chức, chủ mưu để tập trung triệt phá không để hình thành nhiều đường dây, tồn tại lâu dài gây bức xúc trong nhân dân; tập trung điều tra dứt điểm các vụ án, trọng án, đặc biệt là các vụ án do Trung ương, Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo và báo cụ thể Ban Giám đốc nắm để từ đó có những chỉ đạo sát sao, đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ.

Đặc biệt, thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh sẽ tiếp tục khởi tố thêm một số bị can về các tội danh như: rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu… liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng, vụ án buôn lậu tại tiệm vàng Phước Nguyên, vụ án do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), vụ Trần Trí Mãnh cầm đầu...

Đối tượng Trần Trí Mãnh trong vụ án buôn lậu và lừa đảo chạy điều động Giám đốc Công An An Giang. Ảnh: CAT

"Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục quản lý chặt địa bàn, không để tội phạm, tệ nạn xã hội phát sinh trên địa bàn mình phụ trách.

Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ này, chúng tôi đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường quân cho Công an tỉnh An Giang (từ nguồn Trung đoàn Cảnh sát cơ động đóng quân trên địa bàn) nhằm hỗ trợ cho lực lượng công an cơ sở để tiếp tục mở thêm các đợt tấn công trấn áp tội phạm quyết liệt hơn nữa, làm sao giải quyết dứt điểm các điểm "đen" về tội phạm và tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn các xã", đại tá Đinh Văn Nơi cho biết.

Ngoài ra, Đảng ủy Công an tỉnh còn thống nhất chủ trương sẽ lựa chọn và phân công 116 cán bộ chiến sĩ là trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh có trình độ chuyên môn và năng lực tốt để phụ trách, chỉ đạo 116 xã, theo đó mỗi đồng chí sẽ phụ trách, chỉ đạo một xã.

Công an tỉnh An Giang phá vụ án đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng. Ảnh: CAT

Các cán bộ, chiến sĩ này sẽ thường xuyên xuống địa bàn phụ trách, để kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương, công an huyện hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của công an các xã. Và các đồng chí này chính là cầu nối để giúp công an cấp tỉnh có thể nắm bắt, chỉ đạo và giải quyết các mặt công tác của công an cấp xã.

Hiện tại thì số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (số điện thoại cá nhân của đại tá Đinh Văn Nơi) vẫn đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, để đường dây nóng ngày càng gần gũi với người dân An Giang và phát huy kết quả tốt hơn, thời gian tới Công an An Giang sẽ tiến hành sơ, tổng kết để đánh giá lại những mặt ưu điểm, cũng như những mặt hạn chế của đường dây nóng, để từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm thu nhận đầy đủ và xử lý hiệu quả hơn nữa những thông tin quý giá mà người dân tin tưởng, gửi gắm cho Giám đốc Công an An Giang.