Anh em ruột đánh nhau vì đất đai, 1 người tử vong

Thông tin từ PLO: Ngày 4/3, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, lập hồ sơ để bàn giao nghi can Lê Văn Công (39 tuổi, ngụ xã Phú Điền) cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 3/3, giữa Công và em ruột là Lê Văn Thiệp (28 tuổi, cùng ngụ xã Phú Điền) xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Hai bên đã cãi nhau dẫn đến xô xát.

Nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Nguồn: VOV

Theo VOV: Thiệp dùng dao đâm thì Công tránh được và Công liền lấy cây gỗ đánh lại vào đầu Thiệp khiến nạn nhân gục xuống.

Người dân đưa Thiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán nhưng nạn nhân không qua khỏi, tử vong vào sáng 4/3.

Lực lượng công an đã đến hiện trường khám nghiệm, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.