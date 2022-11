Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

