Người nước ngoài bị đâm chết trước trung tâm thương mại

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/7, tại một trung tâm thương mại lớn ở TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông nước ngoài, bị đâm tử vong.

Theo đó, khoảng 14h ngày 30/7, người dân phát hiện một người đàn ông quốc tịch nước ngoài bị đâm tử vong tại chỗ trước sảnh một trung tâm thương mại đóng trên đường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh.

Đối tượng Trần Văn Sơn.

Thông tin ban đầu, nghi phạm là Trần Văn Sơn (SN 1999), trú thôn Khang Ninh, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi gây án, nghi phạm đã đến Công an TP.Hà Tĩnh đầu thú.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó (sáng 30/7), Sơn trộm đồ tại trung tâm thương mại bị bảo vệ phát hiện. Sau đó, Sơn mang theo dao quay trở lại trung tâm mục đích trả thù người bảo vệ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: PV

Tuy nhiên, không thực hiện được mục đích trả thù bảo vệ, nghi phạm đã đâm người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ rồi đến cơ quan công an đầu thú.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trạm cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị sạt lở, có chiến sĩ công an bị vùi lấp

Chiều 30/7, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong sạt lở tại Trạm CSGT chốt đèo Bảo Lộc.

Vụ sạt lở tại Trạm CSGT chốt đèo Bảo Lộc cũng khiến 1 xe khách bị đẩy về hướng taluy âm trên đèo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có một số chiến sĩ cảnh sát giao thông bị vùi lấp, ông Phương cho biết, một số chiến sĩ chạy khỏi trạm không kịp, hiện vẫn đang thực hiện công tác cứu nạn, chưa có thông tin cụ thể.

Vụ sạt lở khiến một số chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Trạm CSGT chốt đèo Bảo Lộc bị vùi lấp.

Ông Phương cho biết, vụ sạt lở Trạm CSGT chốt đèo Bảo Lộc xảy ra vào lúc hơn 15 giờ chiều 30/7.

Vụ sạt lở diễn ra sau khi cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hiện trường các điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết: Sạt lở trên đèo Bảo Lộc, nhiều đất đá tràn xuống mặt đường.

Trong ngày 30/7, có nhiều điểm sạt lở đã xảy ra trên đèo Bảo Lộc.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại vụ sạt lở Trạm CSGT chốt đèo Bảo Lộc.

Vụ cảnh sát chặn bắt trên cầu Rạch Miễu (Tiền Giang): Tạm giữ hình sự 31 đối tượng cùng nhiều hung khí

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/7, Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đã có quyết định tạm giữ hình sự 31 đối tượng để mở rộng điều tra, làm rõ về hành vi gây rối, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là nhóm bị bắt giữ hai ngày trước đó trên cầu Rạch Miễu, thuộc địa phận TP.Mỹ Tho, liên quan đến vụ hẹn giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng công an tỉnh Tiền Giang chốt chặn trên cầu Rạch Miễu đón lõng xe đối tượng vừa lên dốc cầu để bắt giữ. Ảnh: CACC

Số tang vật thu trên các ô tô của đối tượng gồm: 4 khẩu súng, 25 viên đạn, 1 quả nổ tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 áo khoác lót chống đạn, 5 dao bấm, 2 túi nylon chứa chất bột (nghi là ma túy), 11 điện thoại di động và một số công cụ khác.

Khoảng 1 giờ 40 ngày 29/7, công an nhận tin báo có băng thanh niên đi trên nhiều ô tô du lịch, mang theo hung khí đến Bệnh viện Quân y K120 thuộc địa phận phường 6, TP.Mỹ Tho để đánh nhau, do không gặp nhóm đối tượng từ nơi khác nên số người này lên xe chạy về hướng cầu Rạch Miễu đi về tỉnh Bến Tre.

Ô tô du lịch 71A-065.64 chở đối tượng bị chặn lại để kiểm tra. Ảnh: CACC

Xác định đây là số đối tượng có "số má" cho vay nặng lãi hoạt động liên tỉnh, lập tức Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113 Tiền Giang triển khai lực lượng chốt chặn dưới chân cầu Rạch Miễu thuộc địa phận TP.Mỹ Tho, chờ "đoàn xe" xuất hiện.



Đúng như dự đoán, 10 phút sau, hai chiếc ô tô 4 chỗ biển số 71A-122.28 và 71A-065.64 vừa vượt lên khỏi chân cầu 20m, phía sau là 3 ô tô 4 chỗ và 1 ô tô 7 chỗ bám theo cũng bắt đầu lên dốc cầu. Lực lượng công an đưa phương tiện chốt chặn, vây kín cả hai phía dưới và trên cầu không để các xe đi qua.

Súng và trái nổ trên xe du lịch do nhóm đối tượng đem theo. Ảnh: CACC

Các tài xế phát hiện công an lập tức dừng lại, một số mở cửa nhảy xuống đã bị bắt lại, nhiều đối tượng chưa chấp hành yêu cầu rời khỏi phương tiện buộc công an nổ nhiều phát súng để khống chế.

Số đối tượng bị tạm giữ từ 24 đến 36 tuổi, hiện ngụ Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp nhưng có mối quan hệ với nhau, phần lớn đều xăm trổ.

Theo lời khai ban đầu, nhóm thanh niên này có mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong việc cho vay và thanh toán tiền vay mượn. Hai bên hẹn gặp nhau ở bãi đất trống gần Bệnh viện Quân y K120 tọa lạc phường 6, TP.Mỹ Tho để "nói chuyện".

Nhóm đối tượng chuẩn bị đầy đủ hung khí, kể cả súng, nếu xảy ra bất trắc sẽ tấn công nhau. Tiến hành test nhanh, có 16 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Do vụ án liên quan nhiều đối tượng và nhóm thanh niên ở tỉnh Vĩnh Long, Công an Tiền Giang tập trung điều tra mở rộng hoạt động của băng nhóm tội phạm này.

Phát hiện thêm 14kg vàng trong vụ vận chuyển 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/7, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép 19kg vàng từ Camphuchia về Việt Nam, diễn ra tối 25/7, lực lượng chức năng đã thi hành 8 lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan, tạm giữ hơn 14kg vàng thỏi, vàng nữ trang và nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản có liên quan.

Tang vật 14kg vàng bị phát hiện, bắt giữ thêm trong vụ vận chuyển 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tối 25/7. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình các hệ thống tiệm vàng trên địa bàn TP.Châu Đốc (An Giang) và trên tuyến biên giới huyện An Phú có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch phân công Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, làm rõ.

Sau hơn 3 tháng tích cực xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến khoảng 19h, ngày 25/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang chia thành hai mũi (đường bộ lẫn đường sông) tổ chức mật phục, bắt giữ các đối tượng.

Hiện trường vụ phát hiện thêm 14kg vàng trong vụ vận chuyển 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: CACC

Lúc này, tại khu vực sông Bình Di (đoạn qua địa phận khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú), Tổ công tác đường sông phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Phong (SN 1978, trú tổ 6, khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú) đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng Campuchia về Việt Nam, nên tiến hành áp sát, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng liền nhảy xuống sông lặn trốn về phía Campuchia.

Cùng lúc này, Tổ công tác trên đường bộ đã khống chế và mời 2 đối tượng Hồ Văn Sơn (SN 1963) và Nguyễn Hoài Tâm (SN 2001, cùng trú huyện An Phú) về cơ quan Công an làm việc.

Tang vật 19kg vàng bị phát hiện, bắt giữ tối ngày 25/7. Ảnh: CACC

Tại đây, Sơn và Tâm xin đầu thú và khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia, để đưa vào các tiệm vàng trên địa bàn TP.Châu Đốc để tiêu thụ. Riêng, đối tượng Nguyễn Tấn Phong, nhận thấy không thể trốn chạy, nên cũng ra đầu thú ngay sau đó.

Công an tỉnh An Giang đã thông báo cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình và Công an huyện An Phú đến phối hợp xử lý vụ việc và khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định bên trong bao màu trắng có nhiều trang sức bằng kim loại (nghi vàng) với tổng trọng lượng khoảng 19kg.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã thi hành 8 lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan, tạm giữ hơn 14kg vàng thỏi, vàng nữ trang và nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản có liên quan.

Tính tới thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận đầu thú và ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp 5 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Việt Nam – Campuchia.

Hiện, Công an tỉnh An Giang đang mở rộng, điều tra vụ án.

Thiếu nữ dưới 16 tuổi bị bán vào quán karaoke

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 30/7, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa triệt phá vụ mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.



Đồng Thị Bé Hai và Trịnh Huệ Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, từ tin báo của người dân, Công an TP.Cần Thơ bất ngờ kiểm tra quán Karaoke VT09 (thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 13 nhân viên phục vụ, trong đó có 4 nhân viên dưới 16 tuổi.

Quá trình xác minh, Công an TP.Cần Thơ đủ cơ sở chứng minh, các đối tượng đã có hành vi mua bán nạn nhân T.N.T (SN 2007, ngụ tỉnh Trà Vinh) khi chưa đủ 16 tuổi.

Theo điều tra, tháng 7/2022, khi T. đang làm nhân viên quán karaoke Quỳnh Hương (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Do mâu thuẫn với nhân viên trong quán nên T. nhờ Nguyễn Hoàng Phong (SN 2004, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) kiếm chỗ khác làm. Phong giới thiệu T. cho Đồng Thị Bé Hai (SN 1986, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) với điều kiện trả cho Phong 40 triệu đồng.

Hai đồng ý nên kêu Trịnh Huệ Hiếu từ Vĩnh Thạnh đến Tây Ninh giao 40 triệu đồng cho Phong rồi đưa T. về quán Karaoke VT09 và ép làm việc để trả nợ.

Công an Công an TP.Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đồng Thị Bé Hai; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Huệ Hiếu (SN 1988, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Riêng Nguyễn Hoàng Phong đã bị công an bắt tạm giam trước đó trong một vụ án mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ.