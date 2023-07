Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thông tin vụ buôn lậu 3 tấn vàng

Chiều 18/7, tại kỳ họp thứ 18, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 HĐND tỉnh Quảng Trị, đại tá Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển vàng, ngoại tệ qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép diễn ra khá phức tạp.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thông tin sơ bộ vụ buôn lậu hơn 3 tấn vàng. Ảnh: QRTV.

Trong đó, vụ buôn lậu vàng do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an khám phá đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Lý do là vụ án có tang số, giá trị lớn, đường dây đông người, diễn ra trong thời gian dài.

Theo đại tá Thanh, nhiều đối tượng bị khởi tố trong đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam này có mối quan hệ thân nhân trong gia đình.

Tìm hiểu của PV Dân Việt, quan hệ của "đại gia đình" trong đường dây buôn lậu vàng này như sau: Bà Nguyễn Thị Hóa - người được cho cầm đầu đường dây là chị dâu của Nguyễn Thị Gái; Đỗ Thị Thủy là vợ của chú ruột của bà Hóa và bà Gái; Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn Hữu Bình đều là em ruột bà Hóa; Nguyễn Thị Vân là cháu bên chồng bà Hóa; Nguyễn Văn Thương là chú ruột bà Hóa; Nguyễn Thị Thiên là vợ của Nguyễn Hữu Phương; Nguyễn Thị Thủy là chị em ruột của Thiên…

18 đối tượng bị khởi tố liên quan vụ án buôn lậu hơn 3 tấn vàng. Ảnh: Bộ Công an.

Như Dân Việt đã thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Kết quả đấu tranh chuyên án bước đầu xác định: Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Lực lượng công an trong ngày khám xét nhà các bị can vụ buôn lậu hơn 3 tấn vàng ở thị trấn Lao Bảo. Ảnh: H.N

Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội "Buôn lậu", trong đó có Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Thương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.