Triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng trên mạng

Ngày 29/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Vĩnh Linh xác minh, đấu tranh làm rõ một số đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá cược kết quả các trận bóng đá.

Cụ thể, qua điều tra đầu, chỉ tính từ tháng 4/2023 đến nay, các đối tượng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với số tiền tham gia đánh bạc gần 24 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1991, trú thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh) về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Duy (SN 1991, trú thị trấn Hồ Xá) và Nguyễn Khắc Sanh (SN 1966, trú thôn Lệ Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh, Quảng Trị) cùng về tội đánh bạc.

Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích triệt phá vụ án.

Đồng thời phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị củng cố hồ sơ, tài liệu, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chiều 28/7, Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan công nghệ cao nói chung, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng nói riêng.