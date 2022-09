2 thiếu nữ bị bán vào quán karaoke

Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Văn Hà (SN 1990, trú tại thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Quốc Đạt (SN 1993, trú tại thôn Làng Đu, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); Nguyễn Văn Hải (SN 1999, trú tại thôn Phúc Kiện, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Viên Đăng Khoa (SN 1984, trú tại thôn Bảo Phác, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.



Chủ quán Nguyễn Văn Hà ( áo tím) và 3 đối tượng Hải, Đạt và Khoa.

Trước đó, ngày 19/9, Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nhận được trình báo của chị Ma Thị H, trú tại thôn Làng Đẩu, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang về việc con gái chị là cháu Hà Thị L (SN 2008) bỏ nhà đi, không biết đi đâu, làm gì, nghi ngờ cháu bị bán vào quán karaoke. Trước đó, ngày 15/9, chị H nhận được thông tin từ 1 người đàn ông tên T ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thông báo biết thông tin cháu L bị bán làm nhân viên tại quán Karaoke 89 ở xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang do Nguyễn Văn Hà làm chủ. Từ trình báo của chị H, Công an tỉnh Sơn Dương chuyển hồ sơ tố giác tội phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, làm rõ.



Qua kiểm tra đột xuất quán Karaoke 89 nói trên, phát hiện ở đây có một số nữ tiếp viên chưa đủ 16 tuổi. Qua đấu tranh, đã xác định và làm rõ chủ quán Nguyễn Văn Hà, quản lý quán Karaoke 89 Nguyễn Quốc Đạt và một số đối tượng liên quan có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Cụ thể, với trường hợp cháu Hà Thị L (SN 2008, ở xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, con gái chị H) cùng bạn là cháu Lù Thị K (SN 2004, trú tại xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) bị Nguyễn Văn Hải bán cho chủ quán Karaoke 89 Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Quốc Đạt với giá 3 triệu đồng để làm tiếp viên tại quán. Sau đó, Hà và Đạt đã yêu cầu các cô gái này phải viết giấy tự nguyện nhận nợ và làm việc để trừ nợ dần.

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan điều tra còn làm rõ, ngoài trường hợp của 2 cô gái trẻ L và K, chủ quán Nguyễn Văn Hà còn mua 2 cô gái khác từ quán karaoke Chiều Xuân do Viên Đăng Khoa (SN 1984, trú tại thôn Bảo Phác, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) làm chủ với giá 35 triệu đồng (tương đương 17,5 triệu đồng người).

Trước các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng về tội danh Mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151 Bộ luật Hình sự.