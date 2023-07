Sạt lở trên đèo Bảo Lộc, nhiều đất đá tràn xuống mặt đường

Chiều ngày 30/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn TP.Bảo Lộc có mưa lớn liên tục. Cơn mưa lớn khiến cho ít nhất 3 điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc, cây xanh đổ ngã, đất đá tràn xuống đường.

Nhiều đất đá tràn xuống mặt đường, nhiều điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ghi nhận trên đèo Bảo Lộc, tại một số điểm trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở đã khiến đất, đá bị tràn xuống đường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Những tảng đá to rơi từ phía taluy dương xuống đường đèo gây nguy hiểm cho người đi đường.

Bên cạnh đó, 1 cây xanh lớn cũng bị đổ chắn ngang qua một xe ô tô bán tải đang lưu thông. 1 cây xanh khác bị đổ cũng kéo theo 1 đường dây trung thế nằm chắn ngang trên đường.

Cây xanh ngã đổ trên Quốc lộ 28 đoạn qua xã Gia Bắc, huyện Di Linh.

Mặc dù trời mưa liên tục nhưng lực lượng công an thuộc Trạm CSGT Madagui, công an Lâm Đồng đã cắt cử cán bộ trực 2 đầu đèo để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng người dân cùng nhau đưa những tảng đá to bị sạt lở ra khỏi mặt đường để đảm bảo giao thông.

Hiện nay, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao các cơ quan liên quan điều phối, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng đường tỉnh 725 thuộc huyện Đạ Tẻh hoặc Quốc lộ 28B (Lương Sơn - Đại (tránh đèo Bảo Lộc) để lực lượng chức năng xử lý sạt lở cũng như đảm bảo an toàn giao thông.

Một điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Trong khi đó, tại huyện Di Linh cũng bị sạt lở tại thôn 9, xã Tân Lâm khiến 1 căn nhà bị ảnh hưởng nhưng không có thiệt hại về người.