TP.HCM: Người dân được quyền cử đại diện tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Mới đây, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo triển khai các bước về trình tự, công tác phối hợp trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Quy trình 20 bước chặt chẽ, minh bạch

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được thực hiện với 20 bước cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan. Quy trình này được thiết kế để vừa bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, vừa tạo sự minh bạch, đồng bộ trong triển khai các dự án hạ tầng, giao thông và đô thị.

TP.HCM yêu cầu chính quyền cơ sở sẽ tổ chức họp với người dân trong khu vực có đất bị thu hồi để thông tin đầy đủ về mục đích dự án. Ảnh: H.V

Cụ thể, ngay sau khi có hồ sơ dự án, trong vòng 10 ngày, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường phải phối hợp với UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thu hồi đất.

Tiếp đó, chính quyền cơ sở sẽ tổ chức họp với người dân trong khu vực có đất bị thu hồi để thông tin đầy đủ về mục đích dự án, quyền lợi tái định cư và các chính sách hỗ trợ.

Người dân được quyền cử đại diện tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giám sát và đóng góp ý kiến.

Song song đó, UBND cấp xã sẽ ban hành quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, xác định giá đất cụ thể, công khai thông báo thu hồi đất và tổ chức điều tra, đo đạc, kiểm đếm. Tất cả các bước đều có thời hạn rõ ràng, từ 5 đến 30 ngày tùy giai đoạn, để bảo đảm tiến độ và tránh kéo dài gây bức xúc.

Lấy ý kiến cộng đồng về phương án bồi thường

Một điểm mới đáng chú ý trong hướng dẫn lần này là quy định chặt chẽ về quyền tham gia, giám sát của người dân. UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

TP.HCM quy định, khi thu hồi đất, xây dựng phương án bồi thường, giải tỏa phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Ảnh: G.L

Nếu còn ý kiến chưa đồng thuận, chính quyền phải tổ chức đối thoại, giải trình, tiếp thu trước khi trình phương án phê duyệt.

Ngoài ra, việc công khai, minh bạch thông tin cũng được nhấn mạnh. Các thông báo thu hồi đất, phương án bồi thường và quyết định phê duyệt đều phải được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, nơi sinh hoạt cộng đồng và đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

Trường hợp người dân không hợp tác, cơ quan chức năng sẽ tiến hành vận động, thuyết phục trong thời gian 10–15 ngày trước khi áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng luật định.

Thúc đẩy tiến độ dự án, tránh ách tắc vốn đầu tư công

Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết, việc ban hành hướng dẫn này không chỉ nhằm chuẩn hóa quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, mà còn hướng đến mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng – vốn được xem là “nút thắt” lớn trong nhiều dự án trọng điểm.

Nhiều dự án chậm tiến độ thường do chưa đồng nhất trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: G.L

“Các đơn vị, địa phương phải khẩn trương triển khai đúng quy định, bảo đảm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công theo lộ trình. Đây là cơ sở quan trọng để TP.HCM đạt chỉ tiêu giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2024 và 2025”, UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Đối với các dự án đang dở dang, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị rà soát tiến độ, xác định đang ở bước nào để tiếp tục triển khai theo quy trình mới. Cách làm này nhằm tránh chồng chéo, đảm bảo sự thống nhất trong toàn hệ thống.

Với hướng dẫn lần này, Thành phố kỳ vọng sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý minh bạch, công bằng, để người dân yên tâm, đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng có công cụ cụ thể để xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.