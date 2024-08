Ảnh ấn tượng tuần: Tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội thất hứa lần thứ 14 và cá chết trắng hồ Xuân Hương

Chiều nay (30/7), Ban chỉ đạo diễn tập khu vực quân sự huyện Can Lộc tổ chức diễn tập phương án xử lý tập trung đông người gây rối an ninh trật tự. Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng đã dập tắt cuộc bạo loạn, đảm bảo an toàn. Ảnh: Lê Tập.