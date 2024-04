Một công ty ở Hải Dương xả nước thải có thông số vượt quy chuẩn, bị phạt 240 triệu đồng

Theo thông tin Dân Việt nhận được, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Very Vina (ở khu Đồng Trục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.



Do bị phát hiện nước xả thải vượt thông số kỹ thuật cho phép, Công ty TNHH Very Vina bị xử phạt 240 triệu đồng.

Trước đó, ngày 19/3, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra, phát hiện nước xả thải của Công ty TNHH Very Vina có 3 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Trong đó thông số Coliform vượt 2.200 lần; thông số NH4 + -N vượt 7,35 lần; thông số BOD5 vượt 1,48 lần. Với hành vi này, Công ty TNHH Very Vina bị phạt 225 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty cũng bị phạt 15 triệu đồng do không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Tổng các nội dung bị phạt, Công ty TNHH Very Vina buộc phải nộp với số tiền 240 triệu đồng.