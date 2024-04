Những hậu quả 'vượt mức thảm họa' sau 6 tháng xung đột Hamas - Israel

Cảnh đổ nát sau vụ oanh tạc của Israel xuống miền Trung Gaza ngày 4/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 7/4, Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức viện trợ quốc tế khác đã bày tỏ đặc biệt quan ngại về mức độ tàn khốc của cuộc xung đột, cảnh báo những thiệt hại về người và tài sản tại dải đất ven biển Địa Trung Hải này đã "vượt mức thảm họa".

Trong thông báo, Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) nhấn mạnh “6 tháng là một dấu mốc nghiệt ngã”, đồng thời cảnh báo những hậu quả nhân đạo mà cuộc xung đột gây ra, nhất là liên quan đến tính mạng và cuộc sống của người dân ở Gaza khi hàng triệu người có nguy cơ lâm vào nạn đói.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng lên án hành động bạo lực ở Gaza gây thương vong lớn, nhất là đối với trẻ em, đẩy hàng trăm nghìn người dân vào nạn đói, đồng thời hủy hoại hệ thống y tế tại dải đất ven biển này. Ông Ghebreyesus nhấn mạnh việc người dân không được tiếp cận những nhu cầu thiết yếu về lương thực thực phẩm, nhiên liệu và các điều kiện khác như chăm sóc y tế và nơi ở an toàn là điều không thể chấp nhận được và đi ngược lại những quy định quốc tế về nhân quyền. Theo WHO, trong số 36 bệnh viện lớn ở Gaza, có 10 bệnh viện còn lại hoạt động cầm chừng. Người đứng đầu WHO cũng yêu cầu "thả các con tin còn lại".

Trên mạng xã hội X, người đứng đầu Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Philippe Lazzarini, nhấn mạnh tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang ngày càng xấu đi khi "tất cả các ranh giới, bao gồm cả ranh giới đỏ, đều đã bị vượt qua".

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng bày tỏ quan ngại về những tổn thương nặng nề đối với trẻ em ở Gaza. Trên mạng xã hội X ngày 6/4, Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell cho biết trên 13.000 trẻ em ở Gaza đã thiệt mạng kể từ khi xảy ra xung đột. Bà cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng cơ sở hạ tầng bị tàn phá và người dân bên bờ vực nạn đói.

Theo số liệu của cơ quan y tế ở Gaza, cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 33.175 người ở dải đất ven Địa Trung Hải. Trong khi đó, số liệu của Israel cho thấy số người thiệt mạng ở nước này là 1.170 người, phần lớn trong đó là dân thường.

Giới chức Israel cho biết đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza. Ngày 7/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo quân đội nước này đã rút quân khỏi thành phố Khan Yunis ở phía Nam Gaza “để chuẩn bị cho những nhiệm vụ mới, trong đó có ở Rafah". Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi khẳng định cuộc xung đột ở Gaza vẫn tiếp diễn và “còn lâu mới kết thúc”.

Rafah là nơi trú ẩn của khoảng 1,4 triệu người Palestine phải di dời và cũng là điểm tiếp nhận hàng viện trợ cho Gaza. Số phận của người dân ở Rafah là điều khiến các tổ chức nhân đạo và đồng minh của Israel quan ngại nhất. Họ cảnh báo việc Israel triển khai chiến dịch tấn công vào khu vực đông đúc này sẽ gây ra thảm họa.