Chủ quán Karaoke ở Hải Dương bị phạt vì kinh doanh không có giấy phép, sử dụng lao động chưa thành niên

Cụ thể, trong Quyết định số 793/QĐ – XPHC, ngày 4/4/2024 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định phạt P.Đ.D. (sinh năm 1996, ở thôn An Cư 2, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), chủ quản lý tại quán karaoke Thưởng Sơn (địa chỉ tại thôn An Vệ, cùng xã Đức Xương, huyện Gia Lộc) với số tiền 62,5 triệu đồng do sử dụng lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm công việc bị cấm.



P.Đ.D. có nhiệm vụ quản lý nhân viên, trông coi quán karaoke Thưởng Sơn, bố trí phòng, tính giờ thuê phòng, giờ làm của nhân viên nữ, thanh toán tiền khi có khách đến sử dụng dịch vụ tại quán, chấm công và chi trả tiền công cho nhân viên.

Trong quá trình làm, P.Đ.D. đã thuê một số nhân viên nữ, trong đó có 2 nhân viên là T.T.Y.V. (sinh năm 2006, ở huyện An Lão, TP Hải Phòng) và B.T.N. (sinh năm 2007, ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) chưa đến tuổi thành niên làm phục vụ tại quán.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phạt vi phạm hành chính trong sử dụng lao động chưa vị thành niên đối với quản lý quán Karaoke Thưởng Sơn ở Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, ngày 14/11/2023, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện một số đối tượng đang sử dụng ma túy tại phòng VIP 5 của quán karaoke Thưởng Sơn; các em T.T.Y.V. và B.T.N. phục vụ, đồng thời sử dụng ma túy cùng nhóm đối tượng trên.

Hành vi vi phạm của P.Đ.D được quy định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 29 Nghị định số 12/2022/NĐ – CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, mức phạt từ 50 triệu đồng – 70 triệu đồng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định xử phạt hành chính ông N.V.T (sinh năm 1980, chủ quán karaoke Thưởng Sơn) với số tiền 22,5 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu ông N.V.T vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh quán Karaoke.

Trước đó, tháng 7/2021, chủ quán, quản lý, nhân viên quán karaoke Thưởng Sơn cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính do lén lút hoạt động, mở cửa cho khách đến hát, vi phạm yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, trong đó có nhiều khách có hành vi sử dụng ma túy.