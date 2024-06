Tạp chí Forbes đã công bố danh sách "30 Under 30 Asia", trong đó, Đồng Văn Hùng vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt Nam, cũng là người duy nhất xuất hiện trong hạng mục Truyền thông, tiếp thị và quảng cáo. Cảm xúc của anh như thế nào khi nghe thông tin này?

- Tôi đã rất bất ngờ. Sáng dậy, tôi xem đi xem lại để biết liệu tin tức này có chính xác không. Sau một hồi kiểm tra, tôi nhận ra: Ồ, đó là tin chính thức thật, niềm vui sướng cứ thế vỡ òa. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc.

Tôi không nghĩ những video về cuộc sống hàng ngày của mình và mẹ lại truyền cảm hứng đến nhiều người như vậy. Được bình chọn trong tạp chí Forbes là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng của hai mẹ con.

Sở hữu kênh YouTube hơn 1 triệu lượt theo dõi cùng với việc được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của tạp chí Forbes khiến bạn ngày càng được nhiều người biết tới. Sự nổi tiếng ấy có ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của hai mẹ con?

- Tôi và mẹ vẫn là những người nông thôn giản dị, được bà con làng xóm yêu quý, chia sẻ. Cuộc sống đương nhiên có chút thay đổi khi đi đâu cũng được mọi người nhận ra và chào hỏi. Sự ủng hộ và yêu mến từ cộng đồng đã mang lại niềm vui và động lực rất lớn cho chúng tôi.

Làm video cùng mẹ khiến cuộc sống của chúng tôi vui vẻ hơn, thay vì trước đây mẹ làm việc một mình, giờ có tôi cùng quay phim, trò chuyện. Việc mọi người bình luận và khen ngợi khiến tôi cảm thấy rất xúc động và biết ơn. Tôi cũng thường chia sẻ những cảm xúc đó cùng với mẹ.

Trước khi làm công việc này, anh đã làm gì và công việc đó có giúp gì cho hiện tại không?

- Tuổi thơ của tôi gắn liền với nông thôn, ở với mẹ và bà ngoại. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 vào năm 2014, tôi làm công nhân ở Bắc Ninh. Ngay từ thời đi học, tôi đã có sở thích chụp ảnh. Cũng bởi vậy, tôi dùng số tiền kiếm được để học chụp ảnh và đi làm ở Hà Nội được khoảng 3 năm.

Làm việc ở Hà Nội một thời gian, tôi cảm thấy sinh hoạt và công việc ở đây khá áp lực. Có những hôm tôi đi làm từ 5 giờ sáng để chuẩn bị, chụp ảnh cho khách đến tối về mệt rã rời rồi lại ngồi máy lọc ảnh, chỉnh ảnh tới 2-3 giờ sáng mới được nghỉ. Có lúc quỹ thời gian cho công việc cứ liên tục như vậy trong nhiều ngày.

Đi làm xa tôi cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ những bữa cơm mẹ nấu. Tôi trở về quê thăm nhà và nhận ra mình rất nhớ những bữa cơm của mẹ. Khi đó, mẹ tôi đang nấu ăn và làm vườn ngoài trời, tôi đã mang theo chiếc máy ảnh để ghi lại hình ảnh mẹ đang làm. Tôi quay lại những hình ảnh thì thấy tuổi thơ ùa về với những buổi mò cua, bắt cá, công việc hàng ngày của mẹ... Những khoảnh khắc đó thật sự quý giá và đầy xúc động. Đó cũng là ý tưởng tôi quay video trên kênh của mình.

Kỹ năng chụp ảnh đã hỗ trợ rất nhiều cho việc xây dựng kênh, dần giúp tôi tạo ra những góc quay đẹp và bố cục rõ ràng hơn, khiến nội dung chân thực và sắc nét. Những trải nghiệm và công việc trước đây đã giúp tôi rất nhiều trong việc phát triển kênh ngày hôm nay.

Tôi thấy anh khá ít nói, có phần nhút nhát trong khi công việc này thường dành cho những người hoạt ngôn. Vậy ban đầu anh có gặp khó khăn gì không?

- Tôi với mẹ vốn cuộc sống rất khó khăn. Ngày trước tôi cũng không tự tin như bây giờ. Từ lúc tôi ra ngoài xã hội làm việc kiếm tiền, bắt buộc mình phải thay đổi, nói nhiều hơn. Nhất là sau khi tôi đi làm nghề chụp ảnh công việc cũng đòi hỏi chăm sóc khách hàng nhiều, đòi hỏi giao tiếp với khách hàng nhiều hơn. Sau đó tôi cảm thấy mình nói tốt hơn.

Thời điểm ban đầu khi mới làm vlog, tôi gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với việc quay phim và chỉnh sửa video. Sau đó, tôi học hỏi thêm kỹ năng từ bạn bè và trên mạng, dần dần quen với công việc. Mẹ tôi cũng làm việc tự nhiên hơn trước ống kính.

Ngoài ra, chúng tôi còn gặp khó khăn về thời tiết, khi nắng nóng hoặc mưa không thể quay được. Nhưng vượt qua tất cả những khó khăn đó, chúng tôi luôn cố gắng để mang đến những video chân thực và ý nghĩa nhất cho người xem.

Nội dung và bối cảnh quay video chủ yếu là cuộc sống hàng ngày ở quê nhà, ra khu vườn và ruộng đồng của mẹ. Ý tưởng video rất tự nhiên, là những gì đang diễn ra hàng ngày, không có sự chuẩn bị trước, tạo nên sự chân thật. Những khoảnh khắc đơn giản và mộc mạc ấy lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc, gắn kết tình mẹ con và kỷ niệm quý báu.

Sau khi làm chụp hình xong về mới bắt đầu xây dựng kênh. Sau 5 năm vừa qua kênh cũng đạt con số 1.000.000 người theo dõi trên YouTube, gần 1.000.000 người theo dõi trên các nền tảng khác.

Tại sao anh lại chọn kênh "Ẩm thực mẹ làm" thay vì tên gọi khác?

Anh muốn gửi gắm tâm tư, tình cảm gì trong đó?

- Lúc đầu tôi lựa chọn tên kênh cũng chỉ đặt ngẫu nhiên. Tôi quay cảnh mẹ đang nấu nướng thì nghĩ ngay đến từ "ẩm thực". Sau nghĩ thêm từ nữa khác cho mọi người đi. Mẹ đang làm việc tôi đặt luôn là "mẹ làm". Thế là ra kênh "Ẩm thực mẹ làm".

Xuất phát hàng ngày món ăn dân dã mẹ nấu, món ăn đó gắn liền với tuổi thơ ở nông thôn như: cua rang lá lốt, canh cua nấu rau lang, mướp hương, rau muống xào, tép đồng rang... Có gì tôi quay nấy, tên kênh cũng bắt nguồn từ đó.

Dấu mốc nào anh quyết định "bỏ phố về quê"?

- Thời gian đầu cứ quay, còn công việc vẫn mang lại thu nhập. Mỗi khi có khách đặt lịch chụp ảnh liền chạy xe máy từ Thái Nguyên về Hà Nội rồi chạy về. Lúc đầu quay chưa có thu nhập nên phải cố gắng, khó khăn về di chuyển phải đi từ rất xa để chụp bộ ảnh.

Dấu mốc quyết định chuyển hẳn về quê cùng mẹ làm đó là khi đạt 100.000 người đăng ký (đạt nút bạc trong 3 tháng). Lúc ấy thấy mọi người bình luận trên kênh nhiều tôi nhận ra đây cũng là hướng đi mới của mình. Mẹ đã dành cả cuộc đời chăm sóc nuôi dưỡng tôi. Nhà có hai mẹ con tôi đi làm xa, mỗi khi chiều về nghĩ tới mẹ ở nhà làm bạn với đàn gà, bầu bạn với chú chó… tôi không đành lòng.

Tôi tự hỏi: Sao mình không thử bỏ phố về quê xem thế nào? Chính nhờ dấu mốc đó mà thử nghiệm về quê. Tôi chỉnh sửa và đăng những video đó lên mạng xã hội, nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và người theo dõi. Mọi người khuyến khích tôi quay thêm nhiều video nữa. Từ đó, tôi quyết định phát triển kênh "Ẩm thực mẹ làm". Nhìn thấy sự phát triển từng ngày của kênh, từ những video đầu tiên cho đến khi đạt hơn 1.000.000 lượt theo dõi, tôi thực sự rất hạnh phúc và tự hào về công sức của hai mẹ con.

Mẹ đã đồng hành và đã truyền cảm hứng cho anh ra sao trong suốt hành trình cuộc đời?

- Ban đầu, tôi quay mẹ làm kỷ niệm, sau khi được mọi người ủng hộ, mẹ tôi cũng vui và động viên nhau cố gắng. Tôi thấy mẹ làm việc rất tự nhiên, và khi nhận được nhiều bình luận từ người xem nhớ về mẹ của họ, tôi quyết định quay nhiều nội dung ý nghĩa hơn về mẹ, để đại diện cho những người mẹ nông dân khác. Những lời khen và sự ủng hộ từ cộng đồng là động lực rất lớn để hai mẹ con tiếp tục cố gắng.

Mẹ là người truyền cảm hứng chính để tôi tạo ra những video này. Trước đây, mẹ làm việc một mình, giờ có tôi quay phim cùng, mẹ vui hơn và được nhiều người yêu quý. Từng khoảnh khắc cùng mẹ là động lực để tôi cố gắng làm những video tốt hơn, chân thực hơn, để lưu giữ những kỷ niệm và tình cảm gia đình.

Mẹ là người vất vả nuôi tôi từ nhỏ đến lớn. Mẹ tôi quanh năm với ruộng đồng. Trước đây một mình mẹ nuôi cả lợn, đàn bò, làm cả mẫu ruộng. Vai gầy của mẹ nặng trĩu nỗi nhọc nhằn vì lo cho tôi. Mẹ không ngừng cố gắng thức khuya, dậy sớm, để tiết kiệm chi phí thuê mướn tự tay mẹ làm hết từ cấy, cày, gặt lúa…

Thường những người lập kênh YouTube thường hướng đến những câu chuyện giật gân, câu views… tại sao anh lại chọn lĩnh vực ẩm thực gắn bó với đồng quê, quê hương, những món ăn bình dị?

- Lúc tôi về quê làm clip ngẫu nhiên thôi, mọi người yêu quý bởi những thước phim chân chất, giản dị thế này. Tôi với mẹ luôn mong muốn tạo ra những nội dung sạch, ý nghĩa và nhân văn gửi đến mọi người.

Tôi với mẹ không làm nội dung xấu, độc hại, câu kéo bằng mọi lý do, muốn mọi người biết đến mình bằng chính sự giản dị, chân thật, món ăn cuộc sống đồng quê nông thôn Việt Nam thôi.

Làm thế nào để sáng tạo và thu hút nhiều người xem khi nội dung xoay quanh đời sống giản dị ở quê?

- Tôi luôn cố gắng đổi mới và sáng tạo trong công việc hàng ngày để tránh sự lặp lại. Ví dụ, hôm trước quay cảnh mẹ nhổ lạc, hôm sau tôi sẽ mời hàng xóm cùng tham gia và kể câu chuyện theo cách khác để video sinh động hơn. Sự sáng tạo không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở cách thể hiện, làm sao để mỗi video đều mang đến cảm giác mới mẻ và thú vị cho người xem. Có những video mẹ con tôi phải mất nửa năm mới hoàn thành.

Từ những món ăn Việt Nam dân dã mẹ nấu, anh muốn lan toả điều gì?

- Từ lúc tôi nhận được sự ủng hộ của mọi người nhiều như vậy tôi cũng nghĩ thấy rằng chính những điều đơn giản ấy cũng là góp một phần vào đó để truyền tải văn hoá địa phương, văn hoá quê hương mình với mọi người trong nước, kiều bào và người nước ngoài xem để nhớ lại tuổi thơ của mình trước đây. Đó cũng là nét đẹp quê hương mà tôi muốn truyền tải đến mọi người trong và ngoài nước biết đến.

Những clip đầu tiên đăng tải lượng tương tác như thế nào? Có câu chuyện đáng nhớ nào đã để lại nhiều cảm xúc?

- Món ăn đầu tiên quay clip lên mạng đó là món canh cua, quay cảnh mẹ đi bắt cua, sau mẹ về giã, chế biến, ra vườn hái rau về nấu. Chắc do được ăn từ nhỏ, tôi thấy canh cua mẹ nấu được nêm nếm gia vị vừa ăn. Tôi nhớ những bữa cơm có mẹ và ngoại, 3 người quây quần, gắp cho nhau cọng rau, con cá. Ngoại mất, nhà chỉ còn 2 mẹ con. Mâm cơm giản dị nhưng đầm ấm. Món nào ngon mẹ đều nhường tôi. Đó là món ăn tôi nhớ nhất và cũng là video đầu tiên của tôi. Kênh được mọi người ủng hộ nhiều cũng bắt nguồn từ món canh cua đó. Món ăn đơn giản nhưng có tình cảm của mẹ trong đó.

Có video gói bánh chưng mang đậm chất truyền thống Việt Nam của hai mẹ con đã được Fanpage YouTube có gần 100 triệu người theo dõi chia sẻ đến toàn thế giới. Đó là video tâm huyết của hai mẹ con. Tôi muốn truyền tải nét đẹp văn hoá gói bánh chưng, phong tục của Việt Nam đến với mọi người xem. Kênh có 20-30% người nước ngoài, tôi cũng muốn lan toả truyền tải ra nước ngoài. May mắn được YouTube chia sẻ đến toàn thế giới. Có người nước ngoài vì yêu quý kênh tìm đến tận nơi. Họ muốn trải nghiệm cuộc sống bình dị ở nông thôn Việt Nam.

Nhiều người nghĩ để có những clip triệu view chắc hẳn sau lưng là cả một ekip hùng hậu, vậy thực tế nhiều người tham gia hỗ trợ cho anh trong công việc này không?

- Mọi người xem kênh đều nghĩ phía sau có đội ngũ rất nhiều người để quay, chỉnh sửa clip nhưng thực chất không phải vậy. Tất cả mình tôi làm hết. Tôi quay xong về dựng hình, dựng xong đăng tải lên mạng xã hội. Tôi chính là người quản lý kênh và trả lời bình luận, không có bất kỳ ai. Sau có vợ thì vợ tham gia hỗ trợ thêm phía sau hậu trường, quản lý kênh giúp.

Làm nội dung phải sáng tạo liên tục. Để kịp video cho khán giả xem đôi lúc cũng phải thức đêm khá nhiều thì mới kịp ra video.

Vậy tần suất ra video như thế nào?

- Ban đầu, tôi ra video thường xuyên hơn vì cuộc sống hàng ngày rất đa dạng. Bây giờ, tôi ra video chậm hơn để tránh lặp lại ý tưởng cũ, luôn muốn đổi mới để giữ chân người xem. Tôi luôn tìm cách mang đến những nội dung mới mẻ và hấp dẫn, đảm bảo rằng mỗi video đều mang lại giá trị và cảm hứng cho người xem.

Có phải năm 2022, nhờ sự cố gắng anh đã xây dựng được cơ ngơi tiền tỉ để mẹ con có chỗ ở khang trang hơn?

- Lúc xây nhà tôi cũng đã trải qua rất nhiều công việc từ làm công nhân đến chụp hình rồi làm YouTube. Trong năm 2022, tôi đã làm được 3 việc lớn cùng một lúc đó là: Xây nhà cho mẹ, lấy được người vợ hiếu thảo và sinh được một bé trai kháu khỉnh.

Căn nhà 4 tầng khang trang là món quà mà tôi dành cho mẹ tần tảo của mình sau 8 năm tích cóp, chăm chỉ làm đủ mọi công việc, từ công nhân, thợ chụp ảnh đến dựng kênh YouTube. Tết 2023 gia đình tôi cùng nhau đón năm mới đầy ấm cúng và vui vẻ trong căn nhà mới.

Với nhiều kênh khi đã có lượng theo dõi lớn sẽ có nhiều nhãn hàng đặt quảng cáo, nhưng anh lại lại không nhận quảng cáo trên kênh. Vì sao vậy?

- Có nhiều nhãn hàng muốn quảng cáo, tôi cảm thấy không phù hợp nên không nhận. Chỉ một hai cái phù hợp tương đồng với kênh tôi mới nhận, chứ không bất chấp nhận quảng cáo nhiều hay quảng cáo "lố". Tôi muốn kênh truyền tải những gì mộc mạc nhất, chân thật nhất đến khán giả, không bằng bất cứ chiêu trò nào khác.

Nhiều kênh YouTube nổi tiếng họ có mức thu nhập rất tốt. Còn anh thì sao?

- Thu nhập từ kênh sản xuất video không nhiều. Mỗi tháng cố gắng lắm thì tôi cũng sản xuất được 3-4 video nên thu nhập đủ trang trải cuộc sống gia đình. Tôi được lợi ở chỗ được làm việc gần nhà, được làm việc gần mẹ. Cuộc sống ở quê thức ăn, rau củ có hết, ít khi phải mua nên thu nhập như thế tôi thấy hài lòng.

Trong cuộc sống gia đình giữa các thành viên trong gia đình anh ra sao? Ngoài đời có giống như trong những thước phim đăng tải trên mạng?

- Mọi người trên kênh xem video, hình ảnh thì chính đó là cuộc sống hằng ngày của gia đình tôi. Có gì tôi quay nấy chứ không phải tạo ra hay vẽ ra để quay. Cuộc sống ở quê có rau thì trồng rau, có cá thì bắt cá. Ra đồng mò cua bắt ốc toàn những cái hằng ngày mẹ tôi làm luôn. Bên cạnh đó, mẹ tôi là người hiền lành chân chất, yêu thương con dâu hết lòng nên cuộc sống với tôi như vậy là rất mãn nguyện.

Từ thành công của kênh "Ẩm thực mẹ làm" anh có định hướng phát triển thêm một số kênh khác không?

- Hiện tại tôi với mẹ cố gắng phát triển chính kênh "Ẩm thực mẹ làm", sau này nếu có thêm đội ngũ có thể rủ thêm mọi người làm cùng. Tôi mong muốn ai cũng có thể làm được YouTube như hai mẹ con, giờ sức mình chỉ phát triển được 1 kênh nên tập trung kênh chính chủ yếu.

Trong tương lai tôi cũng mong muốn tạo ra nhiều nội dung sáng tạo hơn nữa để thể hiện nét đẹp quê hương đến với mọi người. Tôi không mong gì hơn ngoài việc muốn góp phần lan toả ẩm thực, cuộc sống làng quê Việt Nam ra thế giới. Bên cạnh đó tôi cũng muốn mọi người Việt Nam khi xem những video ấy thấy có hình bóng tuổi thơ mình trong đó. Mọi người biết được Việt Nam mình đẹp như thế nào.

Mạng xã hội đã thay đổi cuộc sống của nhiều nông dân như Sô Y Tiết, bà Tân Vlog, anh đánh giá vấn đề này như thế nào?

- Từ những video rất đỗi đời thường mà tôi và mẹ được nhiều người biết đến. Đã có rất nhiều nhân vật cũng nhờ làm công việc này mà có thêm thu nhập, thoả sức với đam mê sáng tạo của mình và có không ít nhân vật truyền cảm hứng cho người khác. Như Sô Y Tiết từ nhỏ đã mồ côi, phải sống nương nhờ người quen. Tuy nhiên, cuộc đời anh dần sang trang mới khi tận dụng sức hút của mạng xã hội và kiếm tiền nhờ các nền tảng giải trí. Từ đó anh tích cóp mua đất, xây nhà… Ngoài ra còn nhiều nhân vật khác nữa. Tôi cho rằng, làm sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội cũng là nghề thu hút nhiều người.

Anh có truyền cảm hứng cho nông dân nào khác về việc này không? Theo anh, người nông dân nên làm gì để thu hút, bứt phá, đưa nông sản của mình tới người tiêu dùng?

- Có rất nhiều người gọi điện, nhắn tin hay gặp tôi nói nhờ những video tôi làm đã truyền cảm hứng cho họ. Trong đó có rất nhiều người nông dân chân chất. Tôi mong rằng công việc này cũng sẽ tạo ra niềm vui, đam mê và kiếm tiền cho nhiều người từ chính việc sáng tạo nội dung. Nhiều người nông dân cũng cần có thêm con cháu hỗ trợ về công nghệ để phát triển kênh tốt hơn.

Nhiều bạn trẻ đang có xu hướng livestream nông sản để giúp bà con trên mạng xã hội, anh nghĩ như thế nào về điều này?

- Bản thân tôi đã nhiều lần tham gia quảng bá nông sản giúp bà con trên mạng xã hội. Tôi thấy đây là việc làm hết sức ý nghĩa. Nhiều người có sức ảnh hưởng mạng xã hội cũng đã và đang làm việc này. Tôi mong rằng nông sản của người nông dân mọi miền tổ quốc luôn được ủng hộ, đồng hành. Từ đó phần nào vơi đi nỗi vất vả cực nhọc của người nông dân.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!