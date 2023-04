Trà Vinh không phải địa phương có phong trào bóng đá phát triển, đặc biệt lại là bóng đá nữ. Vậy cơ duyên nào đã đưa Huỳnh Như tới với bóng đá?

- Theo lời kể của cha, tôi thích chơi bóng đá từ khi còn rất nhỏ, khoảng 2-3 tuổi tôi đã ôm khư khư trái bóng để chơi cùng. Khi lớn hơn một chút, tôi đã có ý thức xin cha đi chơi bóng. Biết con gái đam mê bóng đá nên cha tôi đồng ý ngay.

Hồi nhỏ, mỗi khi đi đá bóng mà gặp khó khăn hay thua thiệt so với các bạn, tôi đều về hỏi cha, để cha chỉ cho tôi xem bản thân đã thiếu sót ở chỗ nào. Cha chính là người thầy đầu tiên dạy tôi về bóng đá và cũng là người đưa tôi đến với môn thể thao này.

Được cha giúp đỡ từ khi còn nhỏ, nhưng bóng đá thời nhỏ với Huỳnh Như chỉ là chơi vì đam mê hay Huỳnh Như đã xác định sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp?

- Khi quyết tâm theo bóng đá đỉnh cao, ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là một cái duyên. Khi tôi đang học lớp 10 ở Trà Vinh, nhận được lời gợi ý chuyển tới TP.HCM chơi bóng đá, tôi đã đồng ý ngay mà không hề chần chừ hay suy nghĩ nhiều. Bóng đá đã lựa chọn tôi và tôi không hề hối hận vì điều đó.

Tất nhiên, khi tới TP.HCM, ngoài việc chơi bóng, tôi vẫn tiếp tục học hành thật tốt. Cha tôi luôn nhắc nhở tôi cần phải học tập đầy đủ bởi điều đó sẽ hỗ trợ không nhỏ về nhân cách trong cuộc sống và cũng tạo ra cách ứng xử tốt trên sân bóng. Quan điểm của tôi là khi đã chọn điều gì thì sẽ gắn bó đến cùng. Với một cô bé và là cầu thủ trẻ như tôi khi ấy, có rất nhiều vất vả, gian nan ở một môi trường mới, nhưng bản thân tôi luôn tự tin và càng thêm quyết tâm đến cùng để có được thành công.

Khi Huỳnh Như xác định việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và thi đấu bóng đá đỉnh cao, ai là người động viên Huỳnh Như nhiều nhất? Mỗi khi gặp phải khó khăn, Huỳnh Như dựa vào đâu để có thêm sức mạnh tinh thần và nỗ lực vượt qua thử thách?

- Không chỉ riêng tôi mà với bất cứ ai, tôi nghĩ gia đình luôn là điểm tựa quan trọng nhất. Ngoài việc dạy tôi chơi bóng thuở nhỏ, cha luôn sát cánh để giúp tôi mạnh mẽ hơn, giàu nghị lực hơn. Mẹ cũng rất ủng hộ tôi, nhưng theo một cách khác. Có không ít lần mẹ xót xa khi thấy tôi đen sạm vì phơi nắng trên sân. Rồi có những lúc tôi chấn thương, mẹ cố giấu sự lo lắng để động viên tôi nhiều hơn. Đó là điều khiến tôi rất cảm động và biết ơn mẹ. Thậm chí, có lúc tôi còn phải dỗ dành ngược lại để mẹ yên tâm về tôi.

Bên cạnh đó, họ hàng, người thân và bạn bè cũng luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích, những lời chúc tốt đẹp và sẵn sàng chia sẻ, tâm sự cùng tôi những lúc gặp khó khăn. Có được điểm tựa vững chắc về tinh thần, tôi càng an tâm hơn để tập trung tối đa vào tập luyện và thi đấu.

Các cầu thủ nữ có nhiều thiệt thòi hơn so với các cầu thủ nam. Nhưng tôi không quá quan tâm về điều đó bởi điều mấu chốt là mình được sống với đam mê, được theo đuổi nghề nghiệp yêu thích nhất. Đó chắc chắn là niềm hạnh phúc vô bờ với cá nhân tôi và tôi rất biết ơn tất cả mọi người đã luôn bên tôi, cùng tôi tận hưởng những thành công cũng như san sẻ nỗi buồn lúc thất bại.

Khi tôi trở về Việt Nam sau 6 tháng, gia đình đã chuẩn bị những món ăn yêu thích của tôi và tất cả đều rất vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Với tôi, gia đình luôn là số một.

Nếu vẫn ở lại Việt Nam, Huỳnh Như liệu có còn động lực để phấn đấu khi đã giành đủ mọi vinh quang từ tập thể tới cá nhân? Trước khi đầu quân cho Lank FC, Huỳnh Như có đắn đo và lường trước những rào cản sẽ gặp phải? Ai là người Huỳnh Như đã gặp và xin lời khuyên để đưa ra quyết định mang tính lịch sử với bóng đá Việt Nam?

- Đứng trước những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cũng như sự nghiệp, tôi thường tâm sự với HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM) và Mai Đức Chung (đội tuyển nữ Việt Nam). Cô Kim Chi và thầy Mai Đức Chung đã phân tích cặn kẽ về vấn đề chuyên môn với tôi và cả những khúc mắc về tâm lý, cuộc sống sẽ phải đối diện khi chuyển tới một quốc gia châu Âu và tập luyện, chơi bóng trong một môi trường hoàn toàn khác so với bóng đá Việt Nam. Họ đã động viên, giúp tôi có thêm quyết tâm rất lớn để dấn thân tới Lank FC.

Ngoài ra, gia đình tôi cũng khuyến khích tôi tìm kiếm thử thách mới dù chính tôi cũng gần như đã quyết định về điều này. Tôi đã không còn lăn tăn gì và có thêm sự tập trung cao độ để sẵn sàng ở mức cao nhất để khẳng định bản thân.

Tại sao Huỳnh Như lại chọn Lank FC để đầu quân? Khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thời điểm xuất ngoại bị hoãn lại, Huỳnh Như có ý nghĩ thay đổi quyết định không?

- Tôi chọn Lank FC và Giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha thông qua giới thiệu và hỗ trợ chuyển nhượng của người đại diện. Tôi đã muốn tới Lank FC từ năm 2019, nhưng thương vụ này không thành vào thời điểm ấy bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong khoảng 3 năm sau đó, 2 HLV Kim Chi, Mai Đức Chung vẫn luôn căn dặn tôi phải kiên nhẫn, đến khi tình hình ổn định thì nên đầu quân cho Lank FC để tiến một bước dài trong sự nghiệp. Quả thực tôi cũng có suy nghĩ thoáng qua về việc phong độ bị tác động do tuổi tác, nhưng niềm đam mê và khát khao có được trải nghiệm tại châu Âu đã giúp tôi nhanh chóng vượt qua. Bên cạnh đó, tôi thấy Lank FC chơi rất hay, có được sự ổn định và tôi không còn điều gì phải áy náy khi lựa chọn đội bóng này vào mùa hè năm 2022.

Nhắc đến vấn đề tuổi tác, khi sang Bồ Đào Nha chơi bóng lúc đã hơn 30 tuổi, Huỳnh Như xác định mình cần phải làm gì để nhanh chóng bắt nhịp về mọi mặt, từ cuộc sống cho đến việc tập luyện, thi đấu?

- Ai cũng biết rằng, chơi bóng tại châu Âu đòi hỏi nhiều về yếu tố thể lực. Các cầu thủ chơi ở châu Âu luôn phải hoạt động với cường độ cao và tốc độ nhanh. Tôi thừa nhận bản thân mình thất thế về thể hình và vướng phải khó khăn không nhỏ về thể lực so với các đồng đội mới.

Dưới góc nhìn chuyên môn, HLV Kim Chi và HLV Mai Đức Chung đã chỉ ra những điểm mạnh để tôi có thể phát huy được khả năng chuyên môn. Thể lực là cực kỳ quan trọng nhưng không phải tất cả. Một cầu thủ như tôi có thể hướng tới lối chơi đầu óc, tận dụng tối đa những phẩm chất kỹ thuật để khỏa lấp các điểm yếu. Ngoài ra, 2 HLV luôn nhắc tôi phải duy trì được tinh thần thật tốt, nỗ lực ở mức cao nhất.

Đâu là bí quyết và sự chuẩn bị tốt nhất để Huỳnh Như hòa nhập nhanh chóng và sớm có được thành công tại Lank FC?

- Để hòa nhập với các đồng đội trên sân cỏ cũng như sân tập, với một cầu thủ lần đầu ra nước ngoài chơi bóng như tôi thì yếu tố tâm lý rất quan trọng. Nếu cảm thấy tự ti, một cầu thủ có thể hình nhỏ bé như tôi sẽ rất khó để phát huy các kỹ năng của mình.

Với sự chuẩn bị tốt, tôi hiểu rằng điều đầu tiên mình cần làm là hòa nhập nhanh nhất, tốt nhất vào văn hóa và lối sống của Bồ Đào Nha. Điều đó sẽ có tác động hoàn hảo nhất để tôi có thể làm quen dễ dàng hơn, có sự gần gũi, đoàn kết tốt hơn với đội bóng trên sân tập cũng như khi thi đấu.

Một yếu tố khác nữa và rất cần thiết là ngôn ngữ. Giao tiếp tốt với các đồng đội sẽ hỗ trợ tôi khi cần chỉnh sửa các động tác kỹ thuật cũng như lắp ghép các phương án chiến thuật. Tôi nghĩ mình đã được câu lạc bộ giúp đỡ rất nhiều và nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Tự thừa nhận không có được thể hình tốt (chỉ cao 1m57), Huỳnh Như có e ngại khi đối đầu với những hậu vệ to cao tại Giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha? Các kỹ năng tốt nhất được Huỳnh Như phát huy thế nào để có thể tỏa sáng và ghi bàn cho Lank FC mỗi khi ra sân thi đấu?

- Như tôi đã khẳng định, cầu thủ sở hữu thể hình tốt dĩ nhiên có thêm một lợi thế khi chơi bóng. Nhưng e ngại về điều đó không phải cách mà tôi cảm thấy sợ hãi.

Trước mỗi trận đấu, tôi đều nghiên cứu băng hình để phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Sau đó, tôi tập trung suy nghĩ mình cần làm gì để khai thác thật tốt những tình huống bóng trên sân. Thực tế thì tôi không quan trọng việc bản thân mình phải ghi bàn hay có kiến tạo bằng mọi cách. Tôi luôn chơi hết sức mỗi khi thi đấu và quan niệm rằng, chiến thắng của toàn đội mới là quan trọng nhất.

Sau thời gian bắt nhịp về mọi mặt và hiện đã hòa nhập tốt với môi trường sống cũng như đội bóng, cuộc sống bên ngoài sân cỏ của Huỳnh Như vào lúc này diễn ra thế nào? Ban huấn luyện và các đồng đội tại Lank FC đã giúp đỡ Huỳnh Như thế nào để duy trì được tinh thần thoải mái, sự tích cực, hiệu quả trong tập luyện, thi đấu?

- Ngoài thời gian tập hay thi đấu, tôi đi tập gym 2-3 buổi mỗi tuần để duy trì thể trạng ở mức tốt. Thời gian rảnh sau đó, tôi đi chơi hoặc tụ tập để ăn uống, trò chuyện, thậm chí là tán gẫu với đồng đội để tăng cường sự đoàn kết, luyện tập và cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đồng thời cũng hiểu nhau hơn.

Về vấn đề chuyên môn, ban huấn luyện nói chung và HLV trưởng nói riêng luôn đưa ra những yêu cầu rất khắt khe về chiến thuật cho từng trận đấu, từng buổi tập. Có vấn đề gì bản thân tôi hoặc các cầu thủ không hiểu thì trao đổi ngay để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời. Ban huấn luyện đều là những người rất chuyên nghiệp và họ sẵn sàng giải đáp bất cứ điều gì các cầu thủ muốn làm rõ. Khi đã được hướng dẫn cụ thể mà cầu thủ vẫn thể hiện không đúng ý đồ chiến thuật ban huấn luyện đề ra thì chắc chắn sẽ bị khiển trách và có thể ngồi dự bị ở trận đấu sau.

Ai là đồng đội thân thiết nhất với Huỳnh Như cả trên sân bóng cũng như ngoài đời tại Lank FC?

- Không riêng gì hội chị em trong đội nữ mà bất cứ ai khác tại Lank FC, tôi cũng đều có thể giao tiếp. Tất cả đều thân thiết với nhau và họ giúp tôi cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ như một gia đình. Khi có được trạng thái tâm lý tốt, lối chơi của đội bóng cũng hiệu quả hơn để hướng tới thành tích tốt trong từng trận đấu.

Việc nhảy nhót dường như là văn hóa của người Bồ Đào Nha. Sau mỗi trận đấu thành công, cả đội lại cùng nhau biểu diễn các điệu nhảy trong phòng thay đồ và tôi cũng rất nhiệt tình tham gia. Đây cũng là một yếu tố cần thiết để cả đội có sự gắn kết cao và duy trì được tâm lý thoải mái sau những giờ tập luyện, thi đấu vất vả.

Đã có trải nghiệm chơi bóng tại nước ngoài, theo Huỳnh Như, đâu là trở ngại lớn nhất mà cầu thủ Việt Nam cần vượt qua để có được thành công?

- Tôi nghĩ, khó có thể chọn ra đâu là trở ngại lớn nhất, vì chơi bóng ở nước ngoài, ở đây là châu Âu, có nhiều sự khác biệt về cường độ, thể trạng, cách chơi bóng cũng như về văn hóa và lối sống. Nếu không thích nghi được hoặc thích nghi chậm về bất cứ một yếu tố nào thôi cũng có thể làm chậm lại quá trình hòa nhập và tạo ra sức ép về tâm lý.

Trước khi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, tôi đã xác định bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ. Chẳng có sự dễ dàng nào chờ đợi tôi khi chuyển từ Việt Nam tới Bồ Đào Nha và tôi cũng tự ý thức rằng mình phải nỗ lực để vượt qua. Tôi mong rằng, những gì mình làm được sẽ truyền cảm hứng, giúp các cầu thủ nữ Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng nắm bắt cơ hội được ra nước ngoài chơi bóng để có những trải nghiệm tuyệt vời và nâng cao hơn nữa khả năng chuyên môn. Điều đó, theo tôi, chắc chắn giúp ích để bóng đá nữ Việt Nam có những bước phát triển tốt. Nếu có điều kiện kinh tế và được trao cơ hội, lứa tuổi để các cầu thủ trẻ đi học hỏi và trải nghiệm bắt đầu từ 15-16 tuổi với cả nam và nữ. Tới 18 tuổi (tuổi được ký hợp đồng chuyên nghiệp), các cầu thủ có thể đáp ứng phần nào về chuyên môn.

Để vượt khó, các cầu thủ cần làm việc chăm chỉ và không lùi bước trước thách thức. Đó là điều rất quan trọng với các cầu thủ nữ, đặc biệt khi ra nước ngoài chơi bóng.

Khi quyết định xuất ngoại, cũng có thời điểm tôi nghĩ bản thân chưa chắc đã thành công. Nhưng tôi có ước mơ của mình và luôn nỗ lực để hiện thực hóa điều đó.

Vừa qua, Huỳnh Như đã giành Quả Bóng Vàng nữ Việt Nam thứ 5 trong sự nghiệp và đây là kỷ lục với một cầu thủ nữ. So với 4 lần được trao danh hiệu cá nhân cao quý này trước đó, Huỳnh Như cảm thấy thế nào?

- Giành được Quả Bóng Vàng là niềm hạnh phúc, sự tự hào đối với bản thân tôi và người thân trong gia đình cũng như gia đình. Nếu cần phải chọn, tôi hạnh phúc nhất với Quả Bóng Vàng thứ 5 này vì năm 2022 là năm rất thành công với bóng đá nữ Việt Nam khi chúng ta bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự VCK World Cup.

Tại World Cup nữ 2023 sắp diễn ra ở Australia và New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam phải đối đầu với những đội rất mạnh là Mỹ, Hà Lan cùng đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Huỳnh Như nhận định thế nào về cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam?

- Các đối thủ tại vòng bảng đều là những đội rất mạnh. Không chỉ riêng tôi mà các đồng đội chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. Được dự VCK World Cup là vinh dự lớn lao trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ và chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, hy vọng không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ.

Việc đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ rất thú vị với cá nhân Huỳnh Như. Vậy Huỳnh Như nhận định thế nào về nền bóng đá của hai quốc gia?

- Hiện tại, hệ thống giải đấu chuyên nghiệp nữ cũng như chất lượng của các câu lạc bộ ở Bồ Đào Nha là tốt hơn, nhưng cũng đang có những thay đổi ở Việt Nam. Bóng đá nữ Bồ Đào Nha đang phát triển rất tốt nhờ sự đầu tư mạnh mẽ trong những năm qua. Tôi rất ấn tượng với những gì mình thấy ở Bồ Đào Nha. Trong những năm tới, chắc chắn bóng đá Bồ Đào Nha sẽ trở thành một trong những nền bóng đá hàng đầu ở châu Âu và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng vậy.

Bóng đá nam và nữ ở Việt Nam có sự khác biệt. Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã được quan tâm hơn nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Hy vọng bóng đá nữ Việt Nam có thể phát triển chuyên nghiệp như ở Bồ Đào Nha. Mỗi đội bóng ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha được đăng ký 8 cầu thủ ngoại và điều đó khiến mỗi trận đấu có chất lượng cao hơn.

Xin cảm ơn Huỳnh Như về cuộc trò chuyện thú vị này!