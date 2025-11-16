Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/11): Giá USD "chợ đen" lao dốc

Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/11) thế giới trụ vững trên ngưỡng 99 điểm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) trụ vững trên ngưỡng 99 điểm trong tuần qua khi chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ và quyết định của Fed. Dù vậy, tính chung cả tuần, chỉ số DXY mất gần 0,3%.

Nhìn lại phiên đầu tuần, trọng tâm của thị trường là dõi theo diễn biến kinh tế Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư nỗ lực đánh giá tác động từ định hướng chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang và các dữ liệu kinh tế vĩ mô mới công bố.

Đáng chú ý, đợt đóng cửa chính phủ Mỹ lần này đã trở thành thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước này, làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế, đồng thời kích hoạt làn sóng bán tháo mới đối với đồng bạc xanh. Đây được xem là yếu tố chính khiến đồng USD suy yếu, trong bối cảnh tâm lý thận trọng bao trùm thị trường.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Tuy nhiên, sang phiên 11/11, đồng USD giằng co với nguyên nhân chính là sự lạc quan gia tăng về việc chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại đã ảnh hưởng đến vị thế đồng USD. Cụ thể, Thượng viện Mỹ cuối tuần trước đã thông qua bước đi quan trọng hướng tới việc khôi phục hoạt động của chính phủ liên bang, chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài 40 ngày khiến hàng nghìn nhân viên bị tạm nghỉ, các chương trình viện trợ lương thực bị đình trệ và hoạt động hàng không gặp nhiều gián đoạn.

Đến phiên 12/11, đồng USD đã có "cú rơi tự do" về ngưỡng 99,2 điểm, suy yếu so với đồng euro và yen Nhật do lo ngại về thị trường lao động Mỹ xấu đi. Lo ngại này xuất phát sau khi một báo cáo cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân cắt giảm việc làm vào tháng trước.

ADP Research cho biết hôm qua rằng các ước tính sơ bộ của họ ghi nhận các nhà tuyển dụng tư nhân mất trung bình 11.250 việc làm mỗi tuần trong bốn tuần kết thúc vào ngày 25/10. Tin tức này xuất hiện khi chính phủ liên bang đang dần mở cửa trở lại, giúp sớm công bố một loạt dữ liệu kinh tế có thể chỉ ra một nền kinh tế đang chậm lại.



Trong phiên, có thời điểm đồng USD có nhịp phục hồi lên mức 99,6 điểm nhưng sau đó, lao dốc về 99,2 điểm tại phiên 13/11. Cac nhà phân tích cho biết, DXY tiếp tục tăng nhẹ nhờ kỳ vọng về việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch tin rằng việc dữ liệu kinh tế được công bố trở lại sẽ cho thấy nền kinh tế đang chậm lại và điều này sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất vào tháng 12. Điều này, được dự báo sẽ hạn chế đà tăng của DXY trong ngắn hạn.

Đến ngày 14/11, đồng USD có nhịp điều chỉnh về dưới ngưỡng 99 điểm sau khi phục hồi lên mức là 99,13 điểm. Diễn biến của đồng USD khiến các nhà giao dịch băn khoăn về tác động lâu dài của đợt đóng cửa đối với niềm tin vào đồng tiền này, đồng thời chờ đợi loạt số liệu kinh tế sắp được công bố để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Diễn biến giằng co quanh vùng 99,1-99,2 của đồng USD tiếp tục nối dài sang phiên 15/11. Các nhà phân tích cho rằng, đồng Đô la Mỹ dự kiến ​​sẽ vẫn chịu áp lực khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước khi công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ (US) đã bị dừng lại do chính phủ đóng cửa.

Trong khi đó, các nhà giao dịch đã giảm bớt các dự đoán bi quan của Fed về cuộc họp chính sách tháng 12, do một loạt các nhà hoạch định chính sách đã cảnh báo về rủi ro lạm phát tăng.

"Fed cần hành động thận trọng ngay bây giờ và tiếp tục dựa vào lạm phát", Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem cho biết.



Tỷ giá USD/VND hôm nay (16/11) trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.122 VND/USD, tăng 16 đồng so với phiên đầu tuần. Tuần qua ghi nhận tỷ giá trugn tâm có 3 phiên tăng giá và 2 phiên giảm.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.865 - 26.378 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.916 - 26.328 VND/USD, không thay đổi ở cả hai chiều so với sáng qua.

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.128 - 26.378 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.168 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.378 VND/USD.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.086 - 26.378 VND/USD.

Trong khi đó, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.378 VND/USD, giữ nguyên giá niêm yết so với sáng qua.

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.700 - 27.750 đồng/USD, giảm 70 đồng ở chiều mua và 150 đồng chiều bán so với sáng qua. So với phiên đầu tuần, tỷ giá tại thị trường tự do giảm 51 đồng chiều mua và 280 đồng chiều bán ra.

Dù vậy, so với giá bán ra ở mức 26.378 VND/USD tại các ngân hàng thương mại, giá USD tại thị trường tự do vẫn "đắt hơn" thị trường chính thức 1.372 đồng/USD.