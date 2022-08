Hà Nội: Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm hoạt động từ 1/9 đến hết 4/9/2022

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép kéo dài thời gian hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) từ ngày 1/9/2022 (thứ Năm) đến hết ngày 4/9 2022 (Chủ nhật).

Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm hoạt động từ 1/9 đến hết 4/9/2022

Cụ thể, Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận: Từ 19h00 ngày

1/9/2022 (thứ Năm) đến 24h00 ngày 4/9/2022 (Chủ nhật).

Các tuyến phố đi bộ khu vực Phố cổ: Từ 19h00 đến 24h00 ngày 01,02,03 và 4/9/2022 (thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật).

Về việc này, UBND TP Hà Nội đồng ý với đề nghị của UBND quận Hoàn Kiếm, đồng thời giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ động phối hợp với các Sở: Y tế, GTVT, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Công an TP và các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và TP; đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường...