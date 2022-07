Ngày 13/7, nguồn tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết, đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP.HCM để xét xử Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về tội cưỡng đoạt tài sản. Khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Theo đó, Nhâm Hoàng Khang đã dựa vào khả năng am hiểu về công nghệ thông tin của mình, nhận ra các lỗi sơ hở của sàn T-Rex nên đã lấy được thông tin tài khoản của người khác như: lỗi lấy được hết tiền trong ví điện tử, lỗi lấy được CMND khách hàng trên sàn, lỗi lộ thông tin cơ sở dữ liệu... và chiếm đoạt tiền.

HÌnh ảnh Nhâm Hoàng Khang trên trang cá nhân trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV

Cụ thể, cáo trạng thể hiện, ông V.N.C tạo ra website https://t-rex.exchange (gọi sàn T-Rex) tại Việt Nam nhằm tạo ra không gian để người có nhu cầu mua bán các đồng tiền mã hóa gồm: Bitcoin (BTC), ethereum (ETH), USDT kết nối với nhau, thực hiện giao dịch mua bán... Sàn T-Rex sẽ thông qua các hoạt động này để thu phí dịch vụ.

Khách hàng muốn truy cập vào website phải cung cấp các thông tin như số CMND/CCCD, số điện thoại hoặc địa chỉ email, hình ảnh hoặc thông tin cá nhân để đăng ký mở tài khoản. Nếu muốn bán đồng tiền mã hóa, sàn T-Rex sẽ giữ đồng tiền mã hóa của người bán và bán lại cho người cần mua. Khi có người cần mua, người bán và người mua gọi video cho nhau để xác nhận việc mua bán giữa hai bên.

Sau đó, khi bên mua chuyển tiền cho bên bán, bên bán xác thực đã nhận được tiền, sàn T-Rex sẽ chuyển đồng tiền mã hóa đó vào tài khoản của người mua.

Cuối tháng 10/2020, Nhâm Hoàng Khang sử dụng điện thoại di động truy cập vào website https://t-rex.exchange đăng ký mở nhiều tài khoản. Sau khi có tài khoản, bằng sự am hiểu công nghệ thông tin của mình, Khang phát hiện sàn T-Rex có nhiều lỗi có thể lấy được thông tin tài khoản của người khác.

Đến ngày 1/11/2021, Khang tấn công chiếm quyền điều khiển với tài khoản của nhân viên sàn T-Rex, chiếm đoạt được 29.672,36126 USDT, có giá trị giao dịch trên sàn là 685 triệu đồng. Tuy nhiên, nhân viên của T-Rex phát hiện có giao dịch bất thường nên đã khóa tài khoản của Khang, tránh bị bán 29.672,36126 USDT.

Nhâm Hoàng Khang lúc bị bắt. Ảnh: TL

Thấy vậy, Khang tiếp tục vào Group Telegram của sàn T-Rex, yêu cầu mở tài khoản, trả lại số tiền Khang đã nạp vào khi mở tài khoản. Chưa dừng lại ở đó, Khang yêu cầu trả lại 29.672 36126 USDT mình đã chiếm đoạt được. Yêu cầu này của Khang bị từ chối, sàn T-Rex đề nghị Khang xác thực thông tin cá nhân đối với tài khoản này.



Khang đã thuê một người quen, chuyên làm các dịch vụ trên mạng xã hội như tăng lượt theo dõi, lấy lại mật khẩu tài khoản Facebook... chụp ảnh CCCD, quay clip cầm CCCD để Khang xác thực tài khoản trên sàn T-Rex nhưng không được chấp thuận mở lại tài khoản.



Ngay sau đó, Khang liên tục truy cập vào sàn T-Rex lấy thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex gồm thông tin tên tài khoản, email, số ví điện tử, mã OTP, số tiền điện tử có trong ví tổng... rồi tạo truy cập giả với số lượng lớn. Khang liên tục làm những lệnh rút tiền từ sàn T-Rex và nhắn tin vào Group Telegram của sàn T-Rex đe dọa, uy hiếp sẽ làm sập sàn T-Rex; yêu cầu phải đưa 20.000 USD mới cung cấp thông tin để khắc phục lỗi, nếu không sẽ công bố cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công...

Cáo trạng cũng nêu rõ, từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021, ông V.N.C đã chuyển khoản cho Nhâm Hoàng Khang tổng cộng 433,6 triệu đồng.

Ngày 16/6/2021, ông V.N.C đã gửi đơn tố cáo đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an tố cáo hành vi của Nhâm Hoàng Khang. Ngày 4/10/2021, Khang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nhâm Hoàng Khang là lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như đưa esim vào iPhone Lock, được giới công nghệ thông tin biết đến khá nhiều và thường gọi là "cậu IT".

Trước đó, vào đầu năm 2021, Nhâm Hoàng Khang gây chú ý vì liên quan đến bà chủ Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, bà Phương Hằng treo thưởng cho người nào có thể tìm ra được ai đứng sau tài khoản "Vô Thường" và Nhâm Hoàng Khang đã thực hiện được việc này. Ngoài ra, Khang cũng được cho là đã giúp bà Hằng xâm nhập tài khoản của nhiều nghệ sĩ.

Ngày 4/10/2021, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nhâm Hoàng Khang để điều tra mở rộng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.