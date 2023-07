Lá thăm may rủi đã đưa Đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam nằm tại bảng E (bảng tử thần) cùng với các đội tuyển Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Chị nhận định thế nào về hai trận đấu chúng ta đã đi qua?

- Điều đáng nói tới nhất sau hai trận đấu vừa qua có lẽ vẫn là truyền thống của ĐT nữ Việt Nam - sự kiên cường, nỗ lực. Trước trận đấu với ĐT Mỹ, đã có không ít lời đồn đoán chúng ta sẽ thua ít nhất 6 - 0 trước đối thủ là đương kim vô địch thế giới, thậm chí có người khẳng định "chúng ta phải mang rổ đi nhặt bóng". Thế nhưng, thực tế cho thấy các cô gái Việt Nam đã rất bền bỉ, cố gắng. Ngay cả khi bị dẫn trước tới 2 bàn, họ vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội, bọc lót cho nhau khá chặt chẽ, vững vàng. Đương nhiên, nhìn một cách khách quan, nếu tận dụng tốt cơ hội, ĐT Mỹ có thể sẽ mang về 4 đến 5 bàn thắng.

Ở trận thứ 2, ĐT nữ Việt Nam nhập cuộc hơi nóng vội, dẫn tới việc để thua hai bàn quá sớm. Chính HLV Mai Đức Chung cũng trả lời phỏng vấn sau trận, khẳng định các học trò đã không tuân thủ lối chơi đặt ra trước đó. Tôi nghĩ, có nhiều yếu tố cộng dồn đã làm ảnh hưởng tới tâm lý của họ. Đầu tiên là việc ĐT Philippines – một đại diện khác của khu vực Đông Nam Á chiến thắng New Zealand với tỷ số 1 – 0 vào ngày trước đó. Thứ nữa, so với các đối thủ còn lại trong bảng, ĐT nữ Bồ Đào Nha cũng được đánh giá yếu hơn. Việc nôn nóng, khao khát ghi được bàn thắng khiến các cầu thủ nữ Việt Nam dâng lên quá cao và quá nhanh. Tuy vậy, xét một cách tích cực, chúng ta có thể thấy họ không bị vỡ trận, vẫn bền bỉ trong từng tình huống bóng.

Theo chị, những cầu thủ nào tại ĐT nữ Việt Nam đang thi đấu nổi trội nhất tính tới thời điểm này?

- Qua hai trận đấu, sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh là không thể bàn cãi, đặc biệt trong tình huống cô ấy cản phá cú sút penalty của ĐT Mỹ. Alex Morgan là tiền đạo xuất sắc của lịch sử bóng đá Mỹ, chuyên gia sút penalty, trong khi Việt Nam là đội bóng lần đầu tiên tham dự đấu trường lớn nhất thế giới. Kim Thanh và ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về điều đó.

Ngoài vị trí của Kim Thanh, tôi rất ấn tượng với Dương Thị Vân. Dù phải khâu 8 mũi ở trán sau trận đá tập trước khi Vòng chung kết World Cup diễn ra, Dương Thị Vân đã trở thành chốt chặn ở giữa, thu hồi bóng cũng như triển khai tấn công mạch lạc.

Trước trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam tại bảng E với ĐT bóng đá nữ Hà Lan – đương kim Á quân World Cup, chị dự đoán thế nào về kết quả?

- Chúng ta đã không may mắn khi bốc thăm vào một bảng đấu khá khắc nghiệt. Giá như lọt vào một bảng đấu nào đó mà trình độ của các đội tuyển chỉ nhỉnh hơn chúng ta một chút, cơ hội của ĐT nữ Việt Nam sẽ nhiều hơn. Trong tình thế ĐT Hà Lan hoà ĐT Mỹ 1-1 và thắng ĐT Bồ Đào Nha chỉ với cách biệt 1-0, tôi cho rằng họ sẽ dồn sức ở trận đấu cuối cùng để tìm kiếm tỷ số cách biệt lớn, nhằm tranh vị trí Nhất bảng.

Bởi vậy, cơ hội để ĐT nữ Việt Nam ghi bàn là rất khó khăn, khi chúng ta phải đối mặt với đội bóng Á quân thế giới. Cần phòng thủ chặt, tìm kiếm cơ hội phản công, hạn chế tối đa bàn thắng của đội bạn. Hà Lan nhiều khả năng sẽ chiếm khoảng 65 -70% tỷ lệ kiểm soát bóng, đánh chặn ngay từ phần sân nhà của ĐT Việt Nam. Họ cũng có thể dẫn tới cách biệt 5,6 bàn, đương nhiên khi bóng chưa lăn trên sân, chúng ta không thể nói trước được điều gì. Niềm hy vọng vẫn ở phía trước.

Có thể thấy yếu tố tâm lý ở ĐT nữ Việt Nam khá rõ ràng trong trận đấu vừa qua với ĐT nữ Bồ Đào Nha. Thế nhưng điều này dường như cũng dễ hiểu, vì đây là lần đầu tiên họ góp mặt tại đấu trường World Cup. Trước đó, trong những lần trò chuyện với các VĐV tham gia Olympic, họ cũng từng chia sẻ với tôi áp lực ghê gớm khi lần đầu tiên đặt chân tới sân chơi thế giới, thay vì những giải đấu khu vực trước đó?

- Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh đó nên rất hiểu các em. Cụ thể đó là trận tranh play off với Thái Lan năm 2014 để giành suất chơi tại Vòng chung kết World Cup năm 2015, khi chúng tôi để thua với tỷ số 1-2. Thời đó, lứa cầu thủ chúng tôi 16-17 tuổi mới bắt đầu được ăn tập, ít được cọ sát với các đội tuyển nước ngoài hoặc những đội lớn hơn mình, dẫn tới tâm lý thi đấu không mấy ổn định. Một vấn đề khác nữa, đó là trước kia bóng đá nữ không được nhiều người hâm mộ quan tâm, khán đài thường xuyên trống vắng khán giả. Tôi vẫn nhớ mọi người hay có câu nói vui: "Đi xem bóng đá nữ ghế ngồi thì hết, ghế nằm rất nhiều". Lần đầu tiên được khán giả cổ vũ, nhiều mạnh thường quân hứa hẹn, tâm lý thi đấu chúng tôi bị ngợp, dẫn tới áp lực nặng nề về tâm lý.

Hôm ấy tôi đá chính, trong đầu rất tỉnh táo và tập trung. Trước trận tôi đã nghĩ mình phải chạy như thế này, di chuyển thế kia, nhưng vào đến sân thì chân nặng trịch, đỡ quả bóng cách xa 2-3m. Bình thường khi tập luyện, những tình huống đó mình giải quyết rất dễ dàng, gọn ghẽ, nhưng hôm đó tôi không thể làm được. Ra sân, tôi rất tiếc nuối và buồn bã.

Thế hệ hiện tại đã khá hơn, các em được đi đá bóng từ 12, 13 tuổi, thứ nhất là có thể lực tích luỹ, thứ 2 là sự dẻo khéo được phát huy. Các giải đấu được tổ chức nhiều hơn cũng khiến các em được giao lưu, cọ sát. Tuy nhiên, tôi rất mong sau những kết quả đáng tự hào của ĐT nữ Việt Nam, bóng đá nữ sẽ được quan tâm nhiều hơn. Tôi cũng tin sau chuyến đi này, những cầu thủ như Hải Linh, Nguyễn Thị Hoa, Ngân Thị Vạn Sự… đã được trau dồi bản lĩnh thi đấu, khi về đấu tại các giải trong nước hoặc khu vực, họ không còn lo sợ nữa. Kể cả thua, không ghi được bàn thắng nào, bóng đá nữ Việt Nam cũng gặt hái được rất nhiều giá trị. Giá trị này sẽ được truyền cho các cầu thủ trẻ, để rồi họ lan toả điều đó ra các sân chơi khác.

Từng không ít lần thất bại cùng ĐT nữ Việt Nam khi chinh phục các sân chơi lớn, đó là trận play off trước Thái Lan như chị vừa chia sẻ, cũng như tại vòng loại Olympic Rio 2016 (giải đấu mà chị tham gia dù trước đó đã có ý định giải nghệ), cảm xúc chị thế nào khi thấy đàn em vào tới Vòng chung kết World Cup?

- Có lẽ, không chỉ riêng tôi, ai quan tâm tới bóng đá nữ đều không khỏi xúc động. Để bước vào Vòng chung kết World Cup, ĐT nữ Việt Nam đã đi qua những hành trình gian nan, với nhiều sự cố. Khi tới Ấn Độ thi đấu vòng loại, chúng ta thậm chí có lúc sợ không đủ người thi đấu vì dịch bệnh, phải nghĩ tới nguy cơ bỏ giải. Vượt qua rất nhiều khó khăn, với chiến thắng nghẹt thở trước ĐT Đài Loan 2 – 1, chúng ta đã lọt vào vòng chung kết. Ngày hôm đó, khi làm khách mời bình luận tại một đài truyền hình, lúc tiếng còi chung cuộc vang lên, tôi đã bật khóc. Giọt nước mắt ấy thực sự là niềm hạnh phúc tôi muốn chia sẻ với các em, khi các em đã làm được cả cho chúng tôi những điều mà chúng tôi chưa làm được.

Việc các em góp mặt ở sân chơi này đã là niềm tự hào rồi, không phải đội bóng nào cũng làm được điều đó. Hy vọng ở trận đấu cuối cùng, chúng ta vẫn cứ bền bỉ, tự tin, có phong độ tốt nhất, tinh thần cao nhất. Kể cả không ghi bàn thắng, các em vẫn là những người làm nên lịch sử.

Hãy quay lại quá khứ một chút với sự nghiệp của chị. Xuất thân từ một VĐV trẻ triển vọng của môn điền kinh, tại sao chị lại quyết định theo bóng đá?

- Từ nhỏ tôi đã được chơi bóng chuyền theo bố và rất có năng khiếu trong các môn thể thao vận động. Đến cấp 2, tôi được vào đội tuyển tham gia Hội khoẻ phù đổng toàn quốc, bộ môn điền kinh. Đường chạy điền kinh nằm bao quanh sân bóng đá. Ngoài giờ tập luyện, tôi thường nhặt bóng giúp các chị, học cách tâng bóng cho vui. Đến một ngày, thầy Xuân (khi ấy là HLV ĐT nữ trẻ Hà Tây) bảo: "Cháu đã tập bóng đá bao giờ chưa? Nếu thích thì đợi tới có đợt tuyển đấy, nhớ đăng ký". Tôi chưa từng được ăn tập, mới chỉ đá vui ở trường, thế nhưng sau khi tham gia Hội khoẻ phù đổng toàn quốc ở Hải Phòng và chỉ đứng thứ 4, tôi nghe lời thầy nên quyết định đi thi tuyển.

Lúc đó hẳn là chị chưa thực sự có niềm đam mê với bộ môn túc cầu?

- Lúc đó tôi còn quá trẻ, chưa định hình được gì đâu, nhất là khi bóng đá nữ chưa phát triển. Chỉ đơn giản là tôi thích thể thao, muốn vận động, nghĩ bóng đá hợp với mình.

Sau này, khi gắn bó sự nghiệp với trái bóng rồi, tôi mới bắt đầu theo dõi kỹ lưỡng các trận đấu của đội tuyển nữ, và cả đội nam. Năm đó là SEA Games 22 được tổ chức ở Việt Nam, tôi vẫn còn nhớ khi xem các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam khi chào cờ, hình ảnh các chị đưa tay lên ngực hát Quốc ca và chiến đấu kiên cường tại một sân chơi lớn cứ thế in sâu vào trong tôi. Tôi thấy mình thật sự yêu môn thể thao này và dần dần cứ thế nó ngấm vào máu của mình.

Nhìn lại sự nghiệp bóng đá, thời điểm nào chị cảm thấy mình thi đấu thăng hoa nhất?

- Tôi có một nền tảng thể lực tốt nhờ vận động thể thao từ nhỏ. Những năm ở độ tuổi 20, tôi chơi bóng xông xáo, nhưng chưa có kinh nghiệm và đầu óc. Đôi khi tôi tự nhủ: "Với cái đầu của tuổi 35 và đôi chân tuổi 20, có lẽ mình sẽ làm được nhiều thứ hơn bây giờ". Tiếc rằng, thời gian là thứ chẳng bao giờ quay lại được. Ai cũng phải có những trải nghiệm thì mới "lớn" lên.

Tháng 2/2011, tại vòng loại thứ nhất Olympic London 2012 (Đài Loan - Trung Quốc), tôi bị chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối. Trở lại, tôi biết cách tư duy hơn khi chơi bóng, đó cũng là thời gian tôi có nhiều thăng hoa trong nghề nghiệp. Năm 2013, tôi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải Vô địch quốc gia, khi đá SEA Games tại Myanmar cũng ghi những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển.

Năm đó, cơ hội nhận Quả bóng vàng với tôi là rất lớn, các chuyên gia đều khẳng định tôi gần như không có đồng đội nào cạnh tranh ở vị trí này. Tuy vậy bóng đá nam vướng vào dàn xếp tỷ số, BTC sau đó quyết định không trao giải thưởng. Thú thực điều đó làm tôi tiếc nuối một thời gian sau đó. Đời cầu thủ ai cũng mong có danh hiệu cá nhân, không phải bởi tiền hay danh tiếng. Đặc biệt, khi tôi quay lại sau chấn thương, đó là thứ khẳng định về chuyên môn, chứng minh tôi vẫn ở đây, , vẫn đang còn giá trị sử dụng.

Chấn thương là điều khủng khiếp đối với mỗi cầu thủ. Không ít cầu thủ nam từng chia sẻ: "Đó là khoảng thời gian đen tối mà họ không muốn nhớ lại". Với chị, chắc hẳn những ngày tháng ấy cũng chẳng dễ dàng gì?

- Rất kinh khủng… Tôi nghĩ hầu hết các cầu thủ kể cả nam hay nữ rơi vào tình trạng đó đều có câu hỏi về việc mình có nên giải nghệ hay không? Bước đường tiếp theo sẽ như thế nào? Không chỉ là đối diện với sự đau đớn, mà còn là sự cô độc.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc tiễn các đồng đội đi thi đấu khi mình đang gặp chấn thương. Lúc mọi người lên xe hết cũng là lúc tôi quay mặt đi và khóc như mưa. Rất buồn và bất lực.

(Nói đến đây, Minh Nguyệt rơi nước mắt).

Đôi khi nghĩ quá bi quan, tôi đã định sau khi tập phục hồi xong mình sẽ giải nghệ, học lấy bằng rồi về làm một công việc gì đó liên quan đến thể thao, gác lại mọi thứ. Nhờ sự động viên từ những người thân thiết, cộng thêm quyết tâm quay trở lại để chứng minh "tôi vẫn còn giá trị", tôi mới có thể có động lực để tập phục hồi và trở lại sau đó.

Bây giờ nghĩ lại chuyện đó không còn làm mình buồn. Tôi cảm ơn cả những điều không thuận lợi, cả những đau đớn, cả những người không tốt với mình, bởi nhờ thế tôi mới có chính mình hiện tại.

Việc lọt vào Vòng chung kết World Cup đã phần nào khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành tình cảm và sự quan tâm nhiều hơn cho các nữ tuyển thủ. Theo chị, điều này liệu có giúp chúng ta tạo ra những bước ngoặt mạnh mẽ về sau?

- Hôm nọ, một đài truyền hình Úc có liên hệ với tôi và đặt ra câu hỏi tương tự: "Theo chị, sau VCK World Cup 2023, bóng đá nữ Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn không, khi hiện tại giải đấu quốc nội mới chỉ có 6-8 đội, ít hơn rất nhiều so với các nước có nền bóng đá phát triển?". Với tôi, đáp án của câu hỏi này đơn giản thôi. Đó là bụng có ấm mới nghĩ được nhiều thứ, còn khi đói thì con người ta vẫn phải đi tìm kiếm thức ăn chứ. Nghề cầu thủ chỉ kéo dài 10-15 năm với quá nhiều rủi ro như gãy chân, gãy tay, đứt dây chằng, chẳng ai muốn con em mình đi theo một con đường quá nhiều rủi ro như thế.

Ngoài việc tuổi nghề ngắn, chấn thương luôn thường trực bất cứ lúc nào, nhiều phụ huynh còn lo lắng bởi khi giải nghệ nghĩa là con mình sẽ phải bắt đầu một hành trình, công việc mới. Ai may mắn sẽ ở lại làm công tác huấn luyện, tuy nhiên cũng chỉ được 1-3 người giữ lại.

Chỉ đến khi bóng đá nữ đáp ứng nhu cầu về lương thưởng, thí dụ như khoảng 30 – 50 triệu đồng/tháng, có lót tay, chúng ta mới có nhiều sự lựa chọn về nguồn cầu thủ. Hiện tại, có ai ở thành phố muốn con em của mình đi theo đội bóng đá nữ? Chúng ta chỉ có thể tuyển nguồn ở vùng sâu, vùng xa, những địa phương còn khó khăn.

Thời gian thi đấu đỉnh cao, tôi luôn ở trong danh sách 11 cầu thủ thuộc đội hình đá chính, lương được xếp mức 1, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn khoảng 5 triệu đồng/tháng, khi nào đi thi đấu thì có thêm một chút. Các cầu thủ lên đội tuyển sẽ có thêm thu nhập, nhưng tuỳ từng năm có giải mới được tập trung, và không phải ai cũng được gọi lên tuyển. Gần đây, các em đã khá khẩm hơn, nhưng mới đây cũng chỉ có Mỹ Anh tại CLB bóng đá nữ TP.HCM chuyển nhượng lên CLB bóng đá nữ Thái Nguyên với giá 300 triệu đồng. Hồi xưa, mọi người hay trêu nhau một cách xót xa như thế này: "Bóng đá nữ cần gì tiền, chỉ chuyển nhượng bằng gói mì tôm hoặc tình cảm là được rồi…".

Bóng đá nữ Việt Nam đã có những tín hiệu lạc quan, nhưng nếu không ở trong vòng luẩn quẩn ấy nhiều năm nay, mọi thứ có lẽ đã tốt hơn rất nhiều.

Sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, có khi nào cũng gặp những rào cản bởi định kiến giới?

- Có lẽ vậy. Nói thật với bạn, nếu bây giờ được lựa chọn lại, tôi vẫn chọn bóng đá nhưng không thờ ơ với ngoại hình như trước nữa. Tôi sẽ chăm sóc da dẻ, để tóc dài, thi thoảng tô chút son. Bởi một bạn gái xinh xắn, đá bóng hay thì cuốn hút hơn, cũng đỡ bị chỉ trích. Ở thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản: Tất cả đều ưu tiên cho bóng đá, làm thế nào để mình đá bóng được tốt nhất mà thôi.

Nhiều lần ngồi uống nước với các bạn trong đội, chúng tôi nghe những tiếc xì xào: "Trông bọn này như đàn ông, đen nhẻm, kinh thật". Chạnh lòng và buồn chứ. Hoặc có một chuyện khác cũng rất buồn cười, đó là một anh bạn tôi làm công an bị bố mẹ cấm theo đuổi tôi vì "nó đá bóng chạy nhiều thế chắc không đẻ được"; "nhìn khác gì đàn ông".

Cũng không ít phụ huynh vẫn nghĩ, bóng đá là môn thể thao chỉ dành cho nam giới.

Sau nhiều năm bị cho là "không đẻ được", hiện tại chị đã có một tổ ấm viên mãn với cậu con trai 4 tuổi kháu khỉnh. Chị và chồng đã gặp nhau như thế nào? Anh ấy có phải là người hâm mộ của chị?

- Tôi nghĩ chuyện vợ chồng thực sự là duyên phận. Chồng tôi là dân bóng chuyền, anh không biết tôi là cầu thủ và cũng không quan tâm tới bóng đá nữ. Chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng đi học Cao học, tôi lớp B, anh ấy lớp A. Khi ấy mỗi một lớp cử ra 3,4 người thuộc ban cán sự, thi thoảng đi ăn cùng nhau. Lớp trưởng lớp tôi là bạn học cùng anh ấy, giới thiệu anh ấy cho tôi. Ngược lại, các bạn bên lớp anh ấy cũng vun vén cho hai đứa.

Khi ấy tôi vừa giải nghệ, vừa đi làm vừa đi học, chẳng màng tới chuyện yêu đương. Một ngày, chúng tôi cùng thầy và các bạn đi ăn, nói chuyện với nhau mới thấy thiện cảm và xin số điện thoại. Trong ấn tượng của tôi khi ấy, anh cao ráo, hiền lành. Tôi vẫn nhớ anh nhắn bày tỏ tình cảm: "Thôi em ạ, hai đứa mình như trái chín lấp lá. Nếu có thiện cảm thì mình cho nhau cơ hội để gần hơn em nhé". Cứ như vậy, chúng tôi bên nhau và trở thành chồng vợ.

Trong nhà chị hiện giờ, ai hay là người nhịn sau mỗi cuộc cãi vã?

- Nếu nói về người chủ động làm lành thì thường là anh ấy. Mẹ tôi vẫn đùa: "Mẹ thấy hai đứa mày phải đổi vai". Trong nhà tôi luôn là người cứng rắn hơn, còn anh thường mềm mỏng, kể cả với con cái. Chắc bù trừ như thế nên mới ở được với nhau (cười).

Có lần, khi trò chuyện với tôi, VĐV wushu Nguyễn Thuý Hiền có nói: "Chị là VĐV thể thao, quen giải quyết nhanh các tình huống rồi, nên chị quyết định ly hôn cũng nhanh hơn người khác". Tính cách của một VĐV có khi nào cũng ảnh hưởng tới chị trong cuộc sống riêng?

- Năm đầu bên nhau, có những lúc cãi vã nhỏ nhỏ thôi, đúng là tôi cũng như chị Hiền, chỉ muốn giải quyết luôn và ngay. Khi ấy, một người chị trong đội tuyển cũng từng đổ vỡ hôn nhân luôn đứng ra khuyên nhủ. Chị bảo: "Em cứ tĩnh lại một chút, chị luôn hối hận vì đã quyết định ly hôn nhanh quá, không cho hai người một khoảng lặng để suy nghĩ lại".

Có lẽ đúng như bạn nói, thể thao đã phần nào khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn, đôi khi quyết đoán tới mức nghĩ mình không cần một người đàn ông. Thể thao làm chúng tôi mất mát nhiều thứ, nhan sắc, thanh xuân, đôi khi là cả sự nữ tính, dù đương nhiên thẳm sâu trong chúng tôi vẫn là những người phụ nữ, ít nhiều cũng mang trong mình sự yếu đuối. Nhưng cho tới hiện tại, tôi luôn cảm ơn nghề nghiệp đã luyện cho tôi tính cách kiên cường, đặt vào đâu mình cũng có thể sống được. Tính cách ấy trau dồi qua từng câu chuyện nhỏ mỗi ngày, từ những giọt nước mắt, mồ hôi, cả những chấn thương đau đớn. Tôi cũng không bao giờ sợ khó, sợ khổ. Dù ở hoàn cảnh nào tôi cũng lạc quan và thích nghi.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!