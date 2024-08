Việt Nam ban hành Chương trình hành động quốc gia đầu tiên về phụ nữ, hòa bình và an ninh, LHQ ca ngợi

Ngày 8/8, tại Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi công bố chính thức Quyết định số 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động quốc gia đầu tiên về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo về Phương pháp xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia từ ngày 8-9/8/2024 nhằm phổ biến, quán triệt và nâng cao nhận thức về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Sự kiện lần này có sự tham gia của đông đảo đại diện từ các Ban, Bộ, ngành Trung ương và đại biểu đến từ hầu hết 63 tỉnh, thành phố Việt Nam, cùng các chuyên gia của Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế của Việt Nam.

Thiếu úy Huỳnh Cẩm Thơ, một trong 10 thành viên nữ sẽ tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Ảnh tư liệu: TTXVN.

Việc ban hành Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh là định hướng chính sách quan trọng, khẳng định quyết tâm và cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy hơn nữa vai trò, tiếng nói của phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực hoà bình và an ninh. Nhằm cụ thể hóa và xây dựng các dòng hành động và lộ trình triển khai Chương trình hành động trong thời gian tới, Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy thảo luận, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về chiến lược và phương pháp xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết, phù hợp với yêu cầu và điều kiện của từng cơ quan, địa phương.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhắc lại "sự hy sinh của 13 nữ thanh niên xung phong ở Trường Bồn chỉ là một trong vô vàn câu chuyện về sự hy sinh và đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ hoà bình cho đất nước". Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định những dấu ấn đậm nét của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử từ thời kỳ kháng chiến bảo vệ tổ quốc đến những đóng góp lớn lao trong quá trình xây dựng, tái thiết và phát triển đất nước.

Tiếp nối truyền thống lịch sử đó, Thứ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn đề cao việc bảo vệ và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hoà bình, an ninh của đất nước. Trên bình diện quốc tế, Việt Nam luôn thể hiện tiếng nói tích cực thúc đẩy Chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh, trong đó có việc chủ trì thông qua Nghị quyết 1889 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và thúc đẩy thông qua Cam kết Hà Nội năm 2020 với 75 nước đồng bảo trợ.

Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, Thứ trưởng cho rằng cần xây dựng một Kế hoạch triển khai với những dòng hành động cụ thể, với các biện pháp theo dõi và đánh giá hiệu quả, nguồn lực bền vững, cùng sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, toàn xã hội với tầm nhìn đến năm 2030 để hiện thực hoá các mục tiêu đề ra trong Chương trình hành động.

Phát biểu tại thông điệp ghi hình gửi Hội thảo, bà Sima Bahous, Giám đốc Điều hành UN Women đánh giá cao Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam như một bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. UN Women sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam mở rộng quan hệ đối tác, tận dụng nguồn lực quốc tế và đảm bảo rằng không có phụ nữ hay trẻ em gái nào bị bỏ lại phía sau.

Theo UN Women, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể về bình đẳng giới, thể hiện ý chí chính trị và động lực mạnh mẽ để thúc đẩy bình đẳng giới, bao gồm: xếp hạng toàn cầu về bình đẳng giới của Việt Nam đã tăng từ vị trí thứ 83 lên vị trí thứ 72 trong số 146 quốc gia, kể từ khi thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững; ban hành Luật Bình đẳng giới (năm 2006) và Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới (2021-2030), và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (năm 2022)

Ở cấp độ quốc tế, Việt Nam luôn là tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ cho Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Việt Nam đã dẫn đầu việc đề xuất Nghị quyết số 1889 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2009, tập trung vào vai trò của phụ nữ trong xây dựng hòa bình sau xung đột. Trong nhiệm kỳ là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021), Việt Nam đã tổ chức một hội nghị quốc tế với chủ đề "Nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình: Từ cam kết đến kết quả", thông qua Cam kết hành động Hà Nội với sự đồng tài trợ của 75 quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Gần đây nhất, Việt Nam đã một lần nữa nhấn mạnh cam kết thúc đẩy bình đẳng giới của mình với việc trúng cử vào Hội đồng chấp hành của UN Women nhiệm kỳ 2025-2027.

Từ năm 2021, UN Women đã hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam trong công tác xây dựng Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh thông qua Bộ Ngoại giao, với sự hỗ trợ của Chính phủ Canada, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Australia và Hàn Quốc.

Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về phụ nữ, hòa bình và an ninh là văn bản chính sách với mục tiêu nhằm bảo đảm và thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực hoà bình, an ninh trong giai đoạn 2024 – 2030. Chương trình hành động gồm 4 mục tiêu là tăng cường sự tham gia của phụ nữ, ứng phó tốt hơn với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường lồng ghép quan điểm về giới trong các công tác cứu trợ và phục hồi, tăng cường hợp tác quốc tế.