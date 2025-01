Áp dụng 5S- Nâng cao năng suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp

Khẩu hiệu áp dụng phương pháp quản lý 5S tại một doanh nghiệp.

5S là một phương pháp quản lý nhằm tạo ra môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, thuận tiện, giảm thiểu lãng phí, đảm bảo an toàn, từ đó nâng cao năng suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời, 5S đòi hỏi sự tham gia kiên trì của tất cả mọi người với tinh thần Kaizen (tinh thần cải tiến liên tục) và sẽ gắn liền với cuộc sống hàng ngày của công ty.

Anh Nguyễn Ngọc- một kỹ sư từng làm việc tại Tập đoàn Hitachi Nhật Bản cho biết: Đều đặn vào mỗi thứ ba hàng tuần, Đội An toàn của công ty sẽ đi kiểm tra, đánh giá từng khu vực, bộ phận về việc áp dụng 5S. Nếu bộ phận nào chưa đáp ứng sẽ chụp ảnh lại, gọi quản lý ra để nhắc nhở và phải tiến hành chấn chỉnh ngay.

Song song với áp dụng 5S, công ty cũng áp dụng phương pháp Kaizen. Máy móc sẽ được kiểm tra liên tục, thậm chí dù máy vẫn vận hành tốt nhưng quá thời gian vận hành do nhà sản xuất đưa ra thì công ty cũng tiến hành thay thế nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa. Các công việc này diễn ra như điều hiển nhiên tại Hitachi.

Bảng tin 5S giúp người lao động trong doanh nghiệp dễ dàng thực hiện và kiểm tra lẫn nhau.

Tại Việt Nam, công cụ cải tiến 5S đã dần lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp từ nhiều năm nay. Ví dụ, một xí nghiệp in tại Hà Nội áp dụng 5S từ những năm 1990 mang lại cho công nhân và lãnh đạo xí nghiệp nhiều lợi ích to lớn. Khi hãng Cannon tìm kiếm nhà cung ứng dịch vụ in ấn tại khu vực Đông Nam Á, xí nghiệp in đã được lựa chọn do Cannon đánh giá cao hoạt động 5S của xí nghiệp.

Xí nghiệp đã duy trì và cải tiến liên tục chương trình 5S, đồng thời áp dụng các hoạt động Kaizen khác cũng như xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000. Sau đó, xí nghiệp được Cannon tặng danh hiệu là một trong ba nhà cung cấp tốt nhất của Cannon do đạt được tỷ lệ sản phẩm lỗi là 6 phần triệu, điều này mở ra cơ hội phát triển lớn sau này.

Hay tại Công ty Thủy điện Yaly, doanh nghiệp này đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 và được cấp chứng chỉ thực hành tốt 5S vào năm 2008. Theo đó, công ty đã thành lập Ban chỉ đạo 5S với chức năng hỗ trợ, khuyến khích, giám sát, nhắc nhở, đánh giá và cải tiến việc triển khai 5S, chỉ định cán bộ điều phối dự án 5S; thiết kế các bảng tin, tranh cổ động, khẩu hiệu về 5S treo tại các vị trí cần thiết để tuyên truyền.

Sau 7 tháng thực hiện, đến tháng 4/2008, Công ty được các chuyên gia của Hội đồng đánh giá thực hành tốt 5S đánh giá đạt 505/600 điểm tại các khu vực, tương ứng với tỷ lệ 83,8% và vượt mức yêu cầu xét cấp chứng chỉ (70%) là 13,8%, trở thành doanh nghiệp miền Trung đầu tiên áp dụng thành công công cụ 5S và đạt chứng chỉ Thực hành tốt 5S. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên ở miền Trung - Tây Nguyên áp dụng công cụ cải tiến năng suất vào hoạt động quản lý, điều hành sản xuất.

Một chuyên gia năng suất đánh giá, khi áp dụng phương pháp 5S đạt đến một ngưỡng nhất định, doanh nghiệp phải duy trì và coi 5S trở thành văn hóa chung. Cần loại bỏ bệnh "hình thức" vì đó là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến thất bại. Nói như TS. Hà Minh Hiệp – Quyền Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia: "Năng suất là một cuộc chạy đua marathon không có vạch đích".