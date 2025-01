Content Creator Diệu Linh - cô nàng Gen Z truyền cảm hứng bằng lối sống hiện đại

Diệu Linh hoạt động và xây dựng nội dung trên nhiều nền tảng nhưng chủ yếu vẫn là Instagram và TikTok. Nếu để nói thành tựu khiến Diệu Linh tự hào nhất chính là sự thay đổi của bản thân ở thời điểm hiện tại và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Lúc mới bắt đầu, Diệu Linh từng mất một khoảng thời gian loay hoay tìm định hướng xây dựng nội dung của bản thân. Sau khi đã có những nền tảng cơ bản về hướng đi thì cô lại có thêm những nỗi lo về chất lượng các video và luôn phải sáng tạo các nội dung mới. Đến nay, Diệu Linh nghĩ mình vẫn đang cố gắng khẳng định dấu ấn bản thân giữa ngành công nghiệp mới này. Đặc biệt, hiện nay content creator cũng là một nghề đang khá hot và dễ tiếp cận, nên sự cạnh tranh cũng tăng dần khiến cô nàng càng có thêm động lực cố gắng nhiều hơn.

Theo đuổi công việc đủ lâu thì việc sáng tạo content đối với Diệu Linh trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của cô. Mọi ý tưởng đều bắt nguồn từ đời sống và dùng những góc nhìn khác nhau để khai thác. Có người chọn những góc nhìn hài hước sẽ tạo ra những câu chuyện vui vẻ, châm biếm. Lại có những người chọn góc nhìn nhận vấn đề theo góc nhìn bình thản, chậm rãi cảm nhận sâu. Diệu Linh không cho rằng bản thân có góc nhìn mới lạ độc đáo, mà những ý tưởng của cô chỉ là những chiêm nghiệm, trải nghiệm và góc nhìn của bản thân, từ góc nhìn đó để tạo ra nội dung gần gũi và bình dị





Sự tự do là yếu tố quan trọng quyết định gắn bó với nghề lâu dài

Sự tự do là yếu tố quan trọng khiến Diệu Linh quyết định lựa chọn gắn bó với nghề sáng tạo nội dung lâu dài. Được làm những gì mình thích, không bị gò bó trong bốn bức tường với các con số giấy tờ, cũng không bị giới hạn thời gian làm việc là điều cô nàng yêu thích. Là một content creator thời trang, Diệu Linh cảm thấy bản thân may mắn khi được thử nghiệm nhiều điều mới, gặp gỡ nhiều người, đi nhiều nơi,... những điều này khiến cô mở rộng góc nhìn của bản thân. Với Diệu Linh, may mắn là khi cô có được một người chồng tuyệt vời, hiểu và tạo điều kiện cho cô để bản thân được thoải mái sáng tạo.

Thêm vào đó, khía cạnh kinh tế là điều không thể thiếu với Diệu Linh. Cô bộc bạch: "Ban đầu gia đình mình cũng lo lắng và không an tâm khi mình quyết định theo đuổi con đường trở thành một nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian. Vì vậy, mình tập trung vào học tập và làm việc, dần dần chứng minh được khả năng tài chính của bản thân khi làm công việc này. Việc tự lo được cho bản thân và gia đình đã giúp bố mẹ cũng an tâm và tin tưởng con gái hơn. Công việc này mang đến cho mình một nguồn thu nhập ổn định để sống một cuộc sống mà bản thân mình thấy vui vẻ".

Với Diệu Linh, mục tiêu lớn nhất là bản thân hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Cô chia sẻ: "Mình biết không ai là hoàn hảo và cũng không cố gắng để trở nên hoàn hảo. Chỉ đơn giản là mình cố gắng mỗi ngày để tốt đẹp hơn. Cố gắng để bản thân xinh đẹp hơn, đọc nhiều sách hơn, trải nghiệm nhiều điều mới lạ hơn, gặp gỡ nhiều người bạn hơn, làm việc chăm chỉ kiếm nhiều tiền hơn, quan tâm đến gia đình hơn,...Hôm nay chưa hài lòng thì ngày mai sẽ khắc phục, hôm nay đã vui vẻ hạnh phúc thì ngày mai vẫn có thể tuyệt vời hơn nữa. Cứ theo 'kim chỉ nam' như vậy nên mình tiếp tục tiến lên thôi".





Xây dựng những nội dung mang màu sắc cá nhân là điều quan trọng

Sau nhiều năm làm nghề, Linh rút ra được một bài học, đó là xây dựng được những nội dung mang màu sắc cá nhân là điều quan trọng nhất, hơn cả việc chạy theo những xu hướng mới, đến rồi đi một cách nhanh chóng. Bắt trend cũng là một điều hay, nhưng để tạo được một tệp người xem trung thành, yêu thích và ủng hộ lâu dài thì content cần phải mang đến một sự độc bản nhất định.





Diệu Linh nhận định: "Thế giới thay đổi thì mình cũng không thể đứng yên, mình nên học cách chấp nhận xu hướng mới, thay vì than trời trách đất thì phải thay đổi. Cũng bắt đầu học cách sản xuất nội dung ngắn, cày bừa một mảnh đất mới từ con số không. Vượt qua những khó khăn và căng thẳng ban đầu thì giờ mình lại thấy may mắn và tự hào khi hoạt động năng suất hơn trên cả hai nền tảng".





Đối mặt với căng thẳng là điều dễ gặp phải khi làm content creator thời trang

Content creator được cho là một nghề đang hot bởi mang lại nhiều cơ hội và nguồn thu nhập tốt. Tuy nhiên áp lực gặp phải cũng không ít. Cô nàng tâm sự: "Làm nghề này để mà luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực thì chắc là hơi khó. Linh lại là người suy nghĩ nhiều, ngoài áp lực về việc sáng tạo nội dung, đảm bảo chất lượng các sản phẩm sáng tạo, thì những áp lực từ người xem, những bình luận công kích, bên cạnh đó là áp lực sợ thua kém, mất phương hướng,... cũng khiến mình căng thẳng và stress lắm. Nhưng rồi mình rút ra rằng, có suy nghĩ có căng thẳng thêm thì mình cũng không thay đổi được luôn. Chính mình tự áp lực mình nhiều nhất chứ không ai hết".

Linh thường dành thời gian nhiều hơn cho bản thân khi cần giải tỏa căng thẳng "Vậy nên mình cố gắng thay đổi hướng suy nghĩ và tập trung làm việc khác. Mình dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, tập luyện thể dục thể thao, nấu ăn, cắm hoa, vẽ tranh, đọc sách, du lịch,... làm tất cả mọi thứ có thể khiến mình vui vẻ và giải tỏa căng thẳng. Sau này đối mặt lại với những căng thẳng và áp lực đó với một tâm thế nhẹ nhàng hơn và thoải mái hơn thì từ từ giải quyết và thay đổi", cô chia sẻ thêm.