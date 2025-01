Những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an tuần qua

"Về đích" thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII

Trong tuần qua, Đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã làm việc tại các Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội, Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Đảng bộ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Đảng bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông, Đảng bộ Bệnh viện 19-8.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn khảo sát làm việc tại Đảng bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ảnh Bộ Công an

Phát biểu tại các buổi làm việc, lãnh đạo Bộ yêu cầu các Đảng bộ khẩn trương rà soát, tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm của Đảng bộ mình, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12; chấp hành nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; làm tốt công tác tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Quán triệt sâu sắc và cập nhật đẩy đủ, nhanh chóng nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, ĐUCATW liên quan công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung xây dựng Báo cáo chính trị, Văn kiện Đại hội, đảm bảo chất lượng; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội, đảm bảo lựa chọn được những đồng chí thực sự tiêu biểu về năng lực, uy tín để tham gia cấp ủy khóa mới; đảm bảo công tác tổ chức Đại hội trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương...

Tiếp tục nâng cao công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, lực lượng Công an các cấp tiếp tục quán triệt và phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội để tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm. Trong đó, về mặt nhận thức, cần thấm nhuần quan điểm tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên lĩnh vực tôn giáo là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò tham mưu, nòng cốt...

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh Bộ Công an

Tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo; tập trung xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại các địa bàn vùng đồng bào tôn giáo. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần được xã hội hóa nhiều hơn, theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, huy động được nguồn lực và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của tôn giáo… Xem thêm

Đấu tranh với các loại tội phạm ngay từ những ngày đầu năm mới, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025

Cũng trong tuần qua, đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2025 tại Công an các đơn vị, địa phương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 và Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm 2025. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2025. Tiếp tục có giải pháp để kéo giảm tội phạm, lấy công tác phòng ngừa là chính, trước mắt là tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm ngay từ những ngày đầu năm mới, chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025.

Ngoài ra trong tuần qua, Bộ Công an quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá "Gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy", cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo… . Triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm số vụ cháy năm 2025 so với năm 2024, phấn đấu để toàn quốc giảm 5% cả ba tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương…

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục triển khai Kế hoạch về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tiếp tục làm tốt công tác giảm cầu ma túy, rà soát, làm sạch địa bàn, duy trì cao điểm, không để tái diễn các điểm, tụ điểm về ma túy.