Vừa qua, cặp đôi diễn viên Gong Min-jung và Jang Jae-ho đã chính thức trở thành vợ chồng trong một buổi lễ cưới ấm cúng và lãng mạn diễn ra tại không gian văn hóa ở Seongbuk-gu, Seoul. Đám cưới ngoài trời được tổ chức giữa khung cảnh thiên nhiên xanh tươi với sự kết hợp hài hòa của hoa lá, tạo nên một không gian đầy chất điện ảnh. Buổi lễ diễn ra trong không khí riêng tư, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết.

Jang Jae-ho đã không ngại bày tỏ tình cảm của mình khi anh công khai phát biểu trong lễ cưới: "Cô dâu của tôi, người đẹp nhất thế gian". Trong khi đó, Gong Min-jung xuất hiện trong một chiếc váy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch, thu hút ánh nhìn của mọi người. Khách mời tại buổi lễ đã chúc phúc cho cặp đôi bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt, chúc họ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Cặp đôi "Cô đi mà cưới chồng tôi" kết hôn

Cặp đôi trong lễ cưới qua ống kính của bạn bè. Ảnh: IG.

Lễ cưới có sự góp mặt của những đồng nghiệp thân thiết trong làng giải trí như Park Min-young, Lee Yi-kyung, Choi Gyu-ri và Ha Do-kwon, đều là những người từng hợp tác với cặp đôi trong bộ phim "Marry My Husband - Cô đi mà cưới chồng tôi". Diễn viên Ha Do-kwon - người có mối quan hệ tình cảm ngầm với Gong Min-jung trong bộ phim đã chia sẻ một bức ảnh của cô trong lễ cưới kèm theo lời chúc mừng: "Chúc mừng Min-jung vì cuộc hôn nhân này. Hôn nhân là một khởi đầu tuyệt đẹp, đôi khi có những niềm đau, nhưng đó là cách một gia đình được duy trì".

Nữ ca sĩ Park So-jin cũng chia sẻ hình ảnh Gong Min-jung lau nước mắt trong lễ cưới và gửi lời chúc phúc đầy cảm xúc: "Chúc phúc cho bạn". Diễn viên Yoon Byung-hee, một người bạn thân thiết của Jang Jae-ho đã đăng tải bức ảnh chú rể không giấu nổi sự phấn khích với thông điệp: "Chúc hai bạn chỉ toàn niềm hạnh phúc".

Trước đó, vào tháng 8, cặp đôi đã công bố tin tức về cuộc hôn nhân của mình, tiết lộ rằng họ sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ, riêng tư chỉ với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết vào tháng 9.

Cặp sao Gong Min-jung và Jang Jae-ho trong lễ cưới. Ảnh: IG.

Trên mạng xã hội, Gong Min-jung chia sẻ về hành trình tình yêu của mình: "Trước khi gặp nhau trong bộ phim "Marry My Husband", chúng tôi đã quen biết nhau từ trước như những người bạn. Anh ấy khiến tôi cười rất nhiều và luôn đối xử với tôi bằng sự ấm áp. Anh ấy là người đã giúp tôi tin rằng cuộc sống cùng nhau sẽ tốt đẹp hơn là sống một mình và điều đó đã dẫn đến cuộc hôn nhân này".

Jang Jae-ho cũng không giấu nổi tình cảm dành cho Gong Min-jung khi chia sẻ: "Cô ấy là người tôi ngưỡng mộ cả trong tư cách con người lẫn diễn viên và tôi thấy mình không xứng đáng với cô ấy. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm và chăm sóc tôi và tôi sẽ đền đáp bằng cách sống thật hạnh phúc".

Cặp đôi từng bị đồn đoán có mối quan hệ "phim giả tình thật" sau khi cùng nhau tham gia phim "Marry My Husband", nhưng Gong Min-jung khẳng định rằng, họ đã có thời gian dài tìm hiểu trước khi quay bộ phim này.

Gong Min-jung (sinh năm 1986) đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề diễn xuất, từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Temperature of Love", "The Beauty Inside", "Kim Ji Young 1982" và "Hometown Cha-Cha-Cha". Jang Jae-ho cũng (sinh năm 1986) là diễn viên quen thuộc qua các phim "Chief of Staff", "20th Century Boy and Girl".