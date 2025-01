Con tàu thuộc "Hạm đội bóng tối của Nga" trôi dạt trên vùng biển NATO

Tàu kéo Bremen Fighter của Đức kết nối với tàu Eventin vốn đang được giữ ổn định ngoài khơi để ngăn không cho trôi dạt không kiểm soát. Ảnh: Newsweek.

Eventin là một trong gần 200 tàu được tổ chức Greenpeace liệt kê là thành viên của Hạm đội bóng tối của Nga, những con tàu được Điện Kremlin sử dụng để bí mật vận chuyển dầu của Nga mà phương tây cho là vi phạm lệnh trừng phạt của các nước này.

Con tàu Eventin cũng phải chịu lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh vì có liên quan đến các hoạt động của Hạm đội.



Theo trang web theo dõi tàu thuyền VesselFinder, tàu Eventin đang trên đường đến Cảng Said, Ai Cập, từ khu định cư Ust-Luga ở Tỉnh Leningrad của Nga, thì bị hỏng.

Không rõ lý do tại sao con tàu bị mất lái và bắt đầu trôi dạt trên Biển Baltic, một trong những tuyến đường vận chuyển đông đúc nhất thế giới.

Các nhà chức trách Đức thông báo với DPA rằng con tàu không thấm nước và việc sơ tán các thành viên thủy thủ đoàn là không cần thiết.

CMME nói với Newsweek rằng Bremen Fighter, một tàu do Đức kiểm soát, đã có thể thiết lập kết nối kéo tàu Eventin vào chiều thứ Sáu.

Bản tin cho biết hiện có 24 thành viên kíp lái trên tàu và "con tàu gặp nạn" đang được giữ nguyên vị trí để ngăn không cho nó trôi "không kiểm soát" trong khi các nhà chức trách đánh giá các bước tiếp theo.

Kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với nền kinh tế của Nga sau khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ, Hạm đội bóng tối đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Moscow duy trì doanh thu từ năng lượng, hiện vẫn chiếm hơn một phần tư ngân sách liên bang của nước này, theo Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford.

Việc cản trở hoạt động của hạm đội này sẽ gây thêm áp lực lên nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn của Nga. Newsweek cho biết hiện hạm đội đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt có mục tiêu và sự e ngại ngày càng tăng của các đồng minh của Nga trong việc hợp tác với các tàu chở dầu trái phép.

Các đối tác của Ukraine cũng ngày càng quan tâm đến hoạt động của hạm đội. Trong một cuộc tranh luận toàn thể vào tháng 10, các thành viên Liên minh Châu Âu đã kêu gọi tăng cường giám sát hàng hải và kiểm soát vận chuyển để trấn áp hoạt động di chuyển của hạm đội trên khắp vùng biển quốc tế.

Hôm 6/1, Vương quốc Anh đã thông báo rằng Lực lượng Viễn chinh Liên hợp, một quan hệ đối tác quân sự đa quốc gia do Vương quốc Anh đứng đầu, sẽ điều động thêm tàu để theo dõi các mối đe dọa do Hạm độibBóng tối gây ra đối với cơ sở hạ tầng quan trọng ở Biển Baltic, sau các thông tin rằng cáp điện ngầm Phần Lan-Estonia Estlink-2 đã bị hư hại do một trong những tàu của Nga.