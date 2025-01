Đề nghị kỷ luật khai trừ Đảng một trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất ở Hải Phòng

Chiều 2/1, thông tin với PV báo Dân Việt, một lãnh đạo của Trung tâm Phát triển quỹ đất Hải Phòng cho biết, ông Vũ Đình Trường– Trưởng phòng bồi thường của Trung tâm Phát triển quỹ đất bị cơ quan Công an Hải Phòng khởi tố ngày 26/12/2024. "Ngay sau khi nhận được thông báo khởi tố từ cơ quan công an, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất đã ra quyết định đình chỉ công tác và Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cũng đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trường do bị cơ quan Công an khởi tố". Vị lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thông tin.

Hình mang tính minh họa.

Thông tin thêm với PV báo Dân Việt, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cho biết, ông Vũ Đình Trường bị khởi tố do liên quan đến một vụ án mà Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra ở huyện Thủy Nguyên.

Được biết, trước khi làm Trưởng phòng bồi thường của Trung tâm Phát triển quỹ đất, ông Vũ Đình Trường từng làm việc ở UBND huyện Thủy Nguyên, sau đó được đề bạt làm Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thủy Nguyên.