Đối tượng đâm tài xế xe ôm trước cổng Bệnh viện Bạch Mai có thể bị xử lý thế nào?

Điều tra vụ tài xế xe ôm bị đâm trúng ngực

Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ tài xế xe ôm công nghệ bất ngờ bị đâm khi đang đi đường.

Trước đó, ngày 7/1, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh xô xát tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Theo nội dung clip từ camera giám sát trên ô tô, một tài xế xe máy mặc áo Grab đang chở theo 2 người phía sau, di chuyển trên đường Giải Phóng.

Khi đến trước khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, tài xế này bất ngờ bị một người đàn ông nhảy ra, cầm một vật giống dao, đâm vào vùng ngực. Ngay sau đó, tài xế xe máy ngã ra đường, còn người tấn công tiếp tục cầm hung khí "truy sát".

Hình ảnh từ clip cho thấy tài xế xe máy vẫn đứng dậy bình thường. Theo người đăng clip, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ dấu hiệu của tội giết người

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với những gì diễn ra qua clip cho thấy sự việc rất nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ danh tính những người có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh về vụ việc diễn ra tại đường Giải Phóng, trước cổng Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Cắt từ clip.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy sự việc là do mâu thuẫn dẫn đến xảy ra xô xát, sử dụng hung khí nguy hiểm để hành hung người khác trên đường giao thông, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý người thực hiện hành vi về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Còn nếu có căn cứ xác định đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu, gây ra thương tích và bỏ mặc hậu quả nạn nhân tử vong thì người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trường hợp không đánh vào vùng trọng yếu nhưng đã gây ra thương tích cho nạn nhân, nạn nhân có đơn đề nghị xử lý, cơ quan điều tra sẽ xử lý đối tượng gây ra vụ việc về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên, làm rõ hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, thời gian qua liên tục xảy ra các vụ đánh người do va chạm giao thông hoặc do những mâu thuẫn nhỏ.

Điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội xảy ra ngày càng nhiều.

Có không ít các đối tượng coi thường pháp luật, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng có mà sẵn sàng sử dụng hung khí để tấn công người khác, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của công dân nơi công cộng.

Vì thế, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bằng chế tài hình sự, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các giải pháp để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân.