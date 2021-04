Mẹ của sinh viên ĐH Ngoại thương chia sẻ 4 kinh nghiệm giúp con đỗ đại học top đầu năm 2021

Có con đỗ đại học top đầu là niềm mong ước của hàng nghìn phụ huynh mỗi mùa tuyển sinh. Tuy nhiên, cổng trường đại học luôn cao và để bước qua đó các em cần phải nắm vững kiến thức để làm bài thi tốt, đạt điểm số cao. Nhưng không dừng lại ở đó, các em còn phải cân nhắc, tính toán để tránh trường hợp điểm cao nhưng vẫn trượt vì đăng ký các nguyện vọng không phù hợp.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hải, sống tại Hà Nội, có con từng học chuyên Anh, trường THPT Nguyễn Huệ và năm 2020 được xét tuyển vào trường Đại học Ngoại thương (FTU), đã có những chia sẻ hữu ích giúp thí sinh tự tin bước vào mùa tuyển sinh đại học năm 2021.

Kinh nghiệm thi đỗ đại học top đầu

"Mùa thi đại học năm 2020, có nhiều trường hợp học sinh điểm thi rất cao, 27, 28, thậm chí thủ khoa vẫn có thể trượt đại học nếu không đăng ký nguyện vọng phù hợp từ cao xuống thấp. Một số học sinh định du học Mỹ, Anh, Úc, sau do Covid-19, nghĩ lại, quay trở về mục tiêu thi đại học trong nước khi ngày thi cận kề đã không đỗ do thiếu cân nhắc và đăng ký các nguyện vọng không phù hợp.

Vì vậy, kinh nghiệm cho các học sinh 2k3 là cần phải xác định rõ mục tiêu để không bị tuột mất cơ hội được xét tuyển FTU.

Ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh và phụ huynh.

1. Hãy luôn cảnh giác khi vừa thi xong, báo đài và các con vui mừng vì "đề thi dễ"

Mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 đặc biệt nhất trong các năm khi đại dịch Covid-19 bất ngờ ập đến. Bên cạnh lịch thi phải lùi lại hàng tháng so với những năm trước thì đề thi các môn được đánh giá là khá dễ, độ phân hóa không cao. Khi các thí sinh vừa thi xong, báo chí đều đăng tin các thí sinh vui mừng vì làm được bài. Nhưng đây chính là cái bẫy tâm lý, đề thi dễ sẽ dẫn đến điểm chuẩn cao vì chỉ tiêu là không đổi.

Chính vì vậy, bi kịch bắt đầu sau khi công bố điểm thi. Mặt bằng điểm cả nước cao, 42% thí sinh cả nước đổi nguyện vọng, nghĩa là đăng ký lại vào các ngành hot mà trước khi thi không dám đăng ký như: Y, Khoa học máy tính, Kinh tế, Truyền thông… Và hậu quả của việc lao về các ngành được coi là hot là điểm chuẩn năm nay quá cao, trung bình 9 điểm một môn thi vẫn trượt đại học top đầu.

Nhiều phụ huynh nhắn tin, điện thoại nhờ tôi tư vấn vì lý do con "trượt hết tất cả các nguyện vọng", có em tới 27,5 cũng "ngã ngựa", trượt hết tất cả. Có em IELTS 7.5, SAT trên 1.400 có thể đi du học nhưng do Covid-19 nên thay đổi, ở lại học đại học trong nước, dù được 26,6 điểm thi 3 môn nhưng vẫn trượt hết các trường ĐH trong vì chỉ đăng ký ngành Khoa học máy tính của các trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia.

2. Nếu đăng ký thi các trường công an, quân đội, thí sinh và phụ huynh cần nghiên cứu chính sách tuyển sinh của từng năm

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Trung sĩ Phan Văn Bá (SN 1994, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng) đã trở thành thủ khoa toàn quốc khối C03 với tổng số 29,1 điểm cho 3 môn thi là Lịch sử 10 điểm; Toán 9,6 và Ngữ văn 9,5.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Trung sĩ Bá chưa đủ điều kiện xét tuyển vào trường Công an nhân dân. Theo quy định xét toàn diện điểm trung bình 3 năm học cấp 3, các môn thuộc tổ hợp đăng ký dự thi vào trường Công an nhân dân phải đạt từ 7.0 điểm trở lên, cho nên Phan Văn Bá chỉ đủ điều kiện xét tuyển vào trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, đúng theo nguyện vọng của Bá đã dự liệu trước.

Nếu đăng ký thi các trường công an, quân đội, thí sinh và phụ huynh cần nghiên cứu chính sách tuyển sinh của từng năm. (Ảnh minh họa)

Trước đó, năm 2016, cũng có một trường hợp đáng tiếc cho 1 nữ sinh, dù xuất sắc đạt 30,5 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 với số điểm lần lượt là Ngữ văn 9; Lịch sử 8,5; Địa lý 9,5 và 3,5 điểm ưu tiên nhưng thí sinh Nguyễn Như Quỳnh (trú tại xã Minh Khai, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) vẫn không đủ điều kiện đỗ vào Học viện An ninh nhân dân.

Nguyên nhân là do thí sinh có lý lịch chính trị không tốt. Như vậy, kinh nghiệm "xương máu" là trước khi có ý định vào học các trường công an, thí sinh và gia đình cần phải cân nhắc, xem xét, đọc kỹ các quy định, tiêu chuẩn của ngành công an.

3. Đừng để nuối tiếc vì tự mình đánh mất cơ hội vào đại học

Phụ huynh của cháu K.L từng nhắn tin cho tôi: "Tôi cảm thấy rất tiếc nuối vì đã chủ quan, khi con đăng các nguyện vọng chỉ đăng ký đúng 3 nguyện vọng con thích. Vì đăng ký ít nguyện vọng nên con đã trượt".

Cháu K.L kể với tôi: "Em thấy rất ân hận vì khi có cơ hội xét tuyển thẳng thì bỏ qua, để rồi khi xét điểm thi thì đăng ký 3 nguyện vọng và trượt cả 3".

Mùa thi đại học 2020 chứng kiến nhiều sự tiếc nuối như thế. Có những bạn vì bâng khuâng giữa 2 ngả đường: Đi du học hay ở lại trong nước học ĐH top đầu. Do vậy khi xét tuyển học bạ + IELTS 6.5++ thì đỗ nhưng lại lăn tăn, không nhập học luôn, sau đó chờ điểm thi, xét tuyển thì trượt.

Rất nhiều bạn đăng ký các khoa như Hàn Quốc, Báo chí truyền thông của đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bị trượt như vậy do điểm chuẩn quá cao và đã lỡ đăng ký xét tuyển đợt đầu bằng học bạ + IELTS.

4. Đừng để "chết đứng" vì trúng tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp, trượt vì điểm học bạ

Trả lời phỏng vấn báo chí, PGS.TS Vũ Thị Hiền, trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Ngoại thương cho biết, trong quá trình tổ chức nhập học và hậu kiểm đối với thí sinh mùa tuyển sinh năm 2020, trường cũng có một vài trường hợp đủ điểm trúng tuyển vào nhưng vẫn bị trượt vì điểm học bạ không đạt yêu cầu.

Trong đề án tuyển sinh cũng như thông báo xét tuyển của trường đều có ghi rất rõ 2 điều kiện để thí sinh trúng tuyển vào trường: Điểm trung bình học lực 3 năm THPT phải đạt từ 7.0 trở lên và điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển phải đạt từ điểm chuẩn của trường công bố.

Tuy nhiên, khi thí sinh nhập học, có một vài thí sinh chỉ đáp ứng được 1 trong hai điều kiện. Đó là các em đạt được điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp quy định nhưng điểm học bạ không đạt.

"Các phụ huynh khóa sau rút kinh nghiệm: Dù có mục tiêu gì là chính cũng nên phải tính cả phương án "mục tiêu kép", tìm đường lùi", chị Thanh Hải chia sẻ. (Ảnh minh họa)

PGS.TS Trần Trung Kiên, trưởng phòng tuyển sinh của trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho biết trong thời gian xác nhận nhập học năm 2020, trường nhận được đơn xin rút nguyện vọng của khoảng hơn 10 thí sinh vì các em đủ điểm chuẩn nhưng không đạt điểm học bạ theo yêu cầu.

PGS. Kiên cũng cho biết đây không phải là năm đầu tiên xảy ra tình trạng này. Năm 2019 cũng có khoảng gần 10 em tương tự. PGS. Kiên thông tin thêm, trong thời gian đổi nguyện vọng, nhiều thí sinh đăng ký vào trường cũng đã kịp thời điều chỉnh nguyện vọng sang trường khác khi biết điều kiện học bạ không đáp ứng yêu cầu của trường.

Theo đó, trong đề án tuyển sinh, trường ĐH Bách khoa cũng nêu rõ, 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, điểm học bạ phải đạt từ 7.0 trở lên.

Sáng 19/10/2020, một số thí sinh làm thủ tục nhập học Trường ĐH Dược Hà Nội đã khóc hết nước mắt, vì khi hậu kiểm học bạ, trường phát hiện thí sinh không đủ điều kiện. Một thí sinh đến từ Hà Nội cho biết thi tốt nghiệp THPT đạt 27,25 điểm đã nhận giấy báo trúng tuyển của trường ĐH Dược Hà Nội cách đó một tuần.

Khoa Dược học (tổ hợp xét tuyển A00) của trường này lấy 26,9 điểm, tức em thừa điểm để vào trường. Tuy nhiên khi đến nhập học, nhà trường hậu kiểm phần học bạ và báo em không đủ điều kiện. Lý do em bị loại vì năm 2020 trường Đại học Dược Hà Nội có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh chọn phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT. Thí sinh phải có kết quả học tập THPT (3 năm) của mỗi môn toán, vật lý, hóa học không dưới 7.0.

Em không chú ý đến điều kiện phụ này nên vẫn nộp đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội. Trong khi đó, điểm môn vật lý của em năm lớp 10 là 6,8. Nghe thông báo của trường, em và gia đình như "chết sững". Do vậy, trước khi đăng ký nguyện vọng vào các trường ĐH, đặc biệt là các trường top đầu, phụ huynh cần cùng con đọc kĩ đề án tuyển sinh của các trường tránh tình trạng đỗ bằng điểm thi THPT nhưng trượt vì học bạ.

Chốt lại, các phụ huynh rút kinh nghiệm từ năm 2020: Dù có mục tiêu gì là chính cũng nên phải tính cả phương án "mục tiêu kép", tìm đường lùi. Linh hoạt, "tùy cơ ứng biến" là bài học mình luôn dạy các con từ nhỏ và luôn phải có "mục tiêu kép" để chống sốc cho chính mình".