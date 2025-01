Nguyễn Xuân Son cà khịa "cực gắt" trung vệ 1m82 của ĐT Thái Lan

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, nhờ sự xuất sắc của Nguyễn Xuân Son, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước ĐT Thái Lan trên sân Việt Trì. Chân sút 27 tuổi ghi cả 2 bàn thắng cho đội chủ nhà và xứng đáng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Nguyễn Xuân Son "cà khịa" trung vệ Chalermsak Aukkee. Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, Nguyễn Xuân Son đã lập tức lên trang facebook cá nhân và có một dòng chia sẻ rất đáng chú ý. Cụ thể anh viết: Nice to meet you, my name is: Nguyễn Xuân Son (dịch: Rất vui được gặp bạn, tên tôi là Nguyễn Xuân Son!), kèm theo đó là hình 1 quả tim và quốc kỳ Việt Nam.

Dòng chia sẻ của Nguyễn Xuân Son nhanh chóng đạt hơn 71.000 lượt like, hơn 800 lượt chia sẻ và gần 4.000 bình luận... Và tất nhiên, đa số đều hiểu, dòng chia sẻ của ngôi sao thuộc biên chế Thép xanh Nam Định nhắm vào ai. Đó không ai khác chính là trung vệ cao 1m82 Chalermsak Aukkee bên phía ĐT Thái Lan.

Còn nhớ, sau khi kết thúc trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp ĐT Philippines trên sân nhà Rajamangala cách đây vài ngày, Chalermsak Aukkee tỏ ra rất phấn khích. Thậm chí, khi được hỏi về tiền đạo Nguyễn Xuân Son của ĐT Việt Nam, ngôi sao cao 1m82 này còn gây sốc với phát ngôn: "Nguyễn Xuân Son là ai? Hãy thử đối đầu với Jonathan Khemdee của chúng tôi. Tôi chắc chắn Jonathan mạnh hơn nhiều".

Trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, Jonathan Khemdee không có tên trong đội hình xuất phát. Thay vào đó, chính Chalermsak đá chính và anh cùng đội trưởng Pansa Hemviboon có nhiệm vụ phải phong tỏa Nguyễn Xuân Son trên hàng công ĐT Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son tiếp tục toả sáng trong màu áo ĐT Việt Nam. Ảnh: Lê Hiếu.

Kết quả là Chalermsak cùng các đồng đội của mình đã trải qua một trận đấu cực kỳ vất vả khi đối đầu với Nguyễn Xuân Son. Chân sút của đội chủ nhà đã lập cú đúp và tạo ra rất nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm khác, khiến Chalermsak, Pasa cũng như thủ môn Patiwat Khammai trải qua một đêm ác mộng.

Chung cuộc, trận đấu này khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về ĐT Việt Nam. Với những gì đã thể hiện, Nguyễn Xuân Son một lần nữa xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Riêng với Chalermsak, bây giờ thì có lẽ anh đã biết rõ Nguyễn Xuân Son là ai. Thậm chí, trong trận đấu vừa qua, Chalermsak còn khốn khổ với Nguyễn Xuân Son đến mức có tình huống trung vệ này muốn kéo áo đối phương để phạm lỗi mà… không thể do thua sút về thể lực.

Sau trận đấu, vì sai lầm tai hại giúp Nguyễn Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, Chalermsak Aukkee đã phải đăng đàn xin lỗi các đồng đội cũng như như NHM Thái Lan: "Tôi xin lỗi. Tôi hối hận về sai lầm đã mắc phải ở bàn thua thứ hai. Đồng đội của tôi chắc cũng mệt rồi. Tôi xin lỗi đội tuyển quốc gia Thái Lan".

Về phần Nguyễn Xuân Son, trả lời họp báo sau trận đấu, anh cho biết: "Tôi biết cầu thủ Thái Lan nói không biết tôi là ai, nhưng bản thân không quan tâm lắm. Điều tôi mong muốn là mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Tôi không quan tâm và muốn tập trung cho trận đấu".