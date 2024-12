Nhận định kết quả ĐT Việt Nam vs Thái Lan: "ĐT Thái Lan luôn "già dơ" hơn so với ĐT Việt Nam" "ĐT Thái Lan luôn "già dơ" hơn so với ĐT Việt Nam"

Hành trình bước vào chung kết ASEAN Cup 2024 của ĐT Thái Lan nhọc nhằn hơn nhiều so với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên gia, Quả bóng vàng Việt Nam 2008 Dương Hồng Sơn cho rằng đội bóng xứ chùa vàng vẫn là đối thủ lớn của ĐT Việt Nam trên hành trình chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á.