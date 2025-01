Qua tìm hiểu, số lượng vé chính thức được mở bán vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, với sức chứa 20.000 chỗ ngồi của sân Việt Trì, dự kiến chỉ có khoảng 17.000 vé được phát hành cho người hâm mộ. Giá vé xem trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan trên sân Việt Trì có 3 mệnh giá, tùy thuộc vào vị trí khán đài lần lượt là: 500.000đ/vé, 700.000đ/vé và 1.000.000đ/vé, tăng nhẹ so với giá trận bán kết lượt về. Thế nhưng, nhiều phe vé đang rao bán cao gấp 2 đến 3 lần so với giá gốc.

Phe vé "hét" giá trận chung kết giữa tuyển Việt Nam-Thái Lan tới 80 triệu đồng/cặp