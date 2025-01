Thủ tướng Canada Justin Trudeau bất ngờ từ chức

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh Reuters

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông sẽ từ chức cả lãnh đạo đảng và thủ tướng sau khi có người thay thế. Ông trích dẫn "những cuộc chiến nội bộ" trong Đảng Tự do cầm quyền của Canada khiến ông không thể lãnh đạo đảng này trong cuộc bầu cử tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

Trudeau đã đưa ra thông báo tại tư dinh của mình ở Rideau Cottage tại Ottawa vào ngày 6/1, sau nhiều tuần chịu áp lực ngày càng tăng từ chính nhóm đảng Tự do của ông và sự sụt giảm đáng kể trong số lượng phiếu thăm dò ý kiến trên toàn quốc.

"Đất nước này xứng đáng có một sự lựa chọn thực sự trong cuộc bầu cử tiếp theo, và tôi nhận thấy rõ ràng rằng nếu tôi phải đấu tranh nội bộ thì tôi không thể là lựa chọn tốt nhất trong cuộc bầu cử đó ", ông Trudeau tuyên bố.

Cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức vào hoặc trước ngày 20/10. Ông Trudeau tuyên bố ông đã yêu cầu chủ tịch Đảng Tự do khởi xướng tiến trình lựa chọn một nhà lãnh đạo mới. Ông cũng yêu cầu hoãn phiên họp của Quốc hội, tạm thời đình chỉ mọi hoạt động của quốc hội, bao gồm các cuộc tranh luận và bỏ phiếu cho đến ngày 24/3.

Các nhà lập pháp hiện đang trong kỳ nghỉ lễ theo lịch trình và dự kiến sẽ làm việc trở lại vào ngày 27/1.

Thông báo này đánh dấu lần đầu tiên ông Trudeau phát biểu với các phóng viên kể từ khi cựu Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng Chrystia Freeland bất ngờ từ chức khỏi nội các vào ngày 16/12.

Bà Freeland, người có ông nội là người Ukraine đã hợp tác với Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ II, đã từ chức sau những tranh chấp về phản ứng của chính phủ Trudeau đối với thông báo của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada.

Sau đó, ông Trudeau đã tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump để ngăn chặn một cuộc chiến thương mại tiềm tàng, nhưng nỗ lực của ông dường như đã phản tác dụng.

Là con trai của cựu thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau lên nắm quyền vào năm 2015 và dẫn dắt Đảng Tự do giành thêm hai chiến thắng vào năm 2019 và 2021.

Trong hai nhiệm kỳ đầu tiên của mình với tư cách là thủ tướng, ông Trudeau theo chủ nghĩa tự do đã đưa ra các cải cách tại Thượng viện, ký một thỏa thuận thương mại mới với Mỹ. Ông cũng hợp pháp hóa cần sa, tổ chức một cuộc điều tra công khai về những phụ nữ bản địa mất tích và bị sát hại, và thông qua luật cho phép tự tử được hỗ trợ y tế.

Tuy nhiên, vị thế của ông Trudeau đã bị ảnh hưởng do một loạt các chính sách không được người dân tán thành, như từ thuế carbon và nhập cư hàng loạt đến lệnh phong tỏa hà khắc trong đại dịch Covid-19 và cuộc đàn áp của chính phủ đối với cuộc biểu tình của tài xế xe tải "đoàn xe tự do". Ông cũng đã khiến nhiều người Canada xa lánh bằng cách chấp nhận sự nhạy cảm cực độ đối với các vấn đề LGBT và bôi nhọ những người chỉ trích là "phân biệt chủng tộc" trong khi chính ông cũng xuất hiện với khuôn mặt đen.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng Tự do đang tụt hậu so với đảng Bảo thủ do Pierre Poilievre lãnh đạo. Với lạm phát tăng cao và các chính sách của chính phủ ông đang bị chỉ trích, các nhà lãnh đạo phe đối lập và một số nghị sĩ đảng Tự do đã thúc giục ông Trudeau không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư.