Tổng vệ sinh môi trường toàn TP.Hà Nội trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ các đợt nghỉ lễ và SEA Games.

Đồng thời, các địa phương lưu ý phối hợp bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu vực giáp ranh; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu sẵn sàng có phương án khắc phục sự cố về vệ sinh môi trường nếu xảy ra.

Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo nhà thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường xây dựng luồng tuyến vận chuyển dự phòng trường hợp Công an thành phố phân luồng giao thông để phục vụ các hoạt động liên quan đến SEA Games 31; bảo đảm các phương tiện vận chuyển rác thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Thùng xe kín khít, không rò rỉ nước rác trong quá trình vận chuyển...

Sở Xây dựng giao Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) và các đơn vị liên quan bảo đảm quản lý, vận hành các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý nước rác, không để xảy ra tình trạng xấu về mùi, ruồi; bảo đảm an ninh, an toàn xử lý rác, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ...