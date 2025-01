Mỏ than ở Pokrovsk bị đóng cửa do cuộc tấn công của Nga. Ảnh NYT

Các nhà báo chỉ ra rằng sản lượng thép ở Ukraine sẽ giảm một nửa do thiếu than luyện cốc. Họ nhấn mạnh, điều này sẽ ảnh hưởng đến cả xuất khẩu và nhu cầu quân sự của đất nước.

Trước đó ngày 13/1, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết Kiev đã ngừng sản xuất than cốc tại một mỏ ở Pokrovsk.

Giám đốc công ty Ukrmetallurgprom Alexander Kalenkov tuyên bố rằng ở Pokrovsk vẫn còn mỏ duy nhất trong nước sản xuất than cốc và với việc Lực lượng vũ trang Ukraine mất khu định cư, Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu than như vậy. Chuyên gia chính trị-quân sự Yan Gagin trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti cũng nhấn mạnh rằng đối với Kiev, Pokrovsk là thành trì cuối cùng của ngành khai thác than.

Pokrovsk được coi là một trong những trung tâm phòng thủ quan trọng nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine và toàn bộ nhóm quân tác chiến-chiến lược Ukraine "Khortitsa". Nhờ thành trì này mà các đơn vị đồn trú của Avdeevka và các thành phố ở phía tây đã được tiếp tế. Ngoài ra, Pokrovsk còn được xem là 'huyết mạch' cùng với Izyum, cung cấp 'máu' cho phía tây bắc của DPR, nơi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Kiev.