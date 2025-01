Xạ thủ súng máy Ukraine tiết lộ sốc về các trận chiến đẫm máu với quân Nga ở Kursk

Một quân nhân Ukraine kiểm tra súng máy của xe tăng sau khi nạp đạn trong một cuộc huấn luyện quân sự gần tiền tuyến ngày 29/3/2023. Ảnh Reuters.

Theo tờ The New York Times, quân đội Ukraine cho biết, giao tranh ở Kursk đã gia tăng trong những tháng gần đây, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của các binh sĩ Triều Tiên trong khu vực.

Bình luận về chiến sự ở Kursk, The New York Times nhấn mạnh: "Người Nga cần phải giành lại lãnh thổ này bằng mọi giá và đang đổ toàn bộ sức mạnh của họ vào đó", trong khi người Ukraine cũng dành mọi thứ họ có để giữ nó. Nhưng thực tế là các tay súng máy Ukraine đang gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ của các trận chiến ác liệt và đẫm máu ở Kursk.

Điều này cho thấy rằng lực lượng của Kiev có thể ngày càng bị quân Nga áp đảo trong cuộc chiến, và các chiến thuật chống lại Nga trên chiến trường có thể cần phải thay đổi.

Vì Kursk có khả năng là một phần quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn tiềm năng sắp tới khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức nên cả hai bên tham chiến đều muốn giành được nhiều lợi ích nhất có thể trước khi bắt đầu đàm phán.

Năm tháng kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga, Moscow đã giành lại được khoảng 40% lãnh thổ mà họ đã mất vào mùa hè.

Mô tả về các trận chiến ở Kursk, Trung sĩ tên là Oleksandr, 46 tuổi, một trung đội trưởng bộ binh của Ukraine cho biết: "Anh quan sát xung quanh nhưng không thể nhận thức rõ được rằng, mình đang ở đâu, bao nhiêu người bị quân ta tiêu diệt mỗi ngày".

Oleksandr nhấn mạnh rằng, mức độ ác liệt ở Kursk đáng sợ hơn bất cứ điều gì anh từng chứng kiến kể từ khi gia nhập quân đội Ukraine vào năm 2014.

Oleksandr thậm chí so sánh trận chiến ở Kursk với trận chiến ở Bakhmut, một thành phố ở Donetsk, nơi các tay súng máy thậm chí không thể theo kịp tốc độ chiến đấu vì quá dữ dội.

Tờ The New York Times bình luận, với tình hình giao tranh gia tăng ác liệt trong khu vực, tình trạng thiếu hụt nhân lực của quân đội Ukraine có thể trở nên tồi tệ hơn do thương vong trong trận chiến. Nhưng phần lãnh thổ mà Ukraine có thể giữ lại ở Kursk sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga và Trump trong tương lai.