Bà Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ truyền thông NHNN: Phải thay đổi nhận thức, hành vi dùng tiền mặt của người dân

Bà Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ truyền thông, NHNN.

Chia sẻ tại Hội thảo "Ngày nông dân không dùng tiền mặt", bà Lê Thị Thuý Sen, Vụ trưởng Vụ truyền thông, Ngân hàng Nhà nước cho biết: Chủ trương chung của Chính phủ hiện nay là phát triển xã hội số, kinh tế số theo đó, phải có sự dịch chuyển chung của cộng đồng, với khu vực nông thôn là khu vực dân cư lớn hơn 60%, nên thay đổi phải trước hết phải từ các khu vực này. Để thúc đẩy chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt, bên cạnh cơ chế chính sách khác, truyền thông được xem là trụ cột quan trọng, nhằm đạt được mục tiêu thay đổi nhận thức, hành vi của người dân.

Truyền thông cho đối tượng người dân ở khu vực nông thôn phải quan tâm tới những vấn đề nông dân cần, sự thuận lợi, an toàn, dễ sử dụng của các tiện ích của thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp đó là tuyên truyền rõ về các giải pháp an ninh an toàn bảo mật khi nông dân còn e dè, chúng tôi sẽ yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường các tầng nấc bảo đảm an toàn để dân nông thông cũng có thể sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tiện lợi nhất, an tâm nhất. Việc này các tổ chức tín dụng phải hướng dẫn bà con cách sử dụng như thế nào?

Làm sao giúp nông dân sử dụng và hình thành hành vi thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của nông dân, mỗi nông dân thay đổi thì nhiều nông dân thay đổi, tạo ra 1 cộng đồng dân cư nông thôn cùng không dùng tiền mặt. Với các băn khoăn của nông dân về phí, về an toàn, chúng tôi sẽ thúc đẩy tuyên truyền, có các game show, các chương trình để truyền thông 1 cách trực quan, sinh đông để nông dân làm theo. Nông dân có giao dich lần đầu thì sẽ có giao dịch có lần sau, nhiều nông dân sử dụng dịch vụ không dùng tiền mặt dần dần sẽ tạo ra một cộng đồng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Đề cập thêm về việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và các Đề án của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển TTKDTM, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, để thực hiện mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận dịch vụ ngân hàng, hoạt động truyền thông giáo dục tài chính luôn được NHNN xác định có vai trò quan trọng.

Để thực hiện mục tiêu đó, truyền thông NHNN luôn hướng tới người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa để thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng, giảm thiểu rủi ro, bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính đặc biệt trong bối cảnh thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Với phương châm lấy người dân là trung tâm, NHNN tập trung cung cấp thông tin về những vấn đề thiết thực mà người dân quan tâm liên quan đến dịch vụ ngân hàng. Các nội dung truyền thông sẽ bao gồm giới thiệu quy trình, thủ tục, các lưu ý trong việc vay vốn ngân hàng; các quy định, sản phẩm, lưu ý khi gửi tiết kiệm; các sản phẩm, dịch vụ thanh toán như mobile banking, internet banking, mobile money, ví điện tử, các kỹ năng để hạn chế các rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật…

Các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú như các phương tiện truyền thông đa phương tiện, từ báo viết, báo điện tử, cho đến phát thanh, truyền hình, mạng xã hội… Cách thức truyền thông đơn giản hóa tối đa tất cả các thuật ngữ chuyên môn ngân hàng và truyền tải thông điệp một cách đơn giản nhất, dễ hiểu và dễ nhớ nhất, từ đó giúp người dân có thể thực hành theo một cách dễ dàng.

Trong thời gian qua, NHNN đã rất chú trọng và thúc đẩy truyền thông giáo dục tài chính trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, điển hình như các chương trình gameshow hoặc hoạt hình để truyền tải thông điệp, như "Tiền khéo tiền khôn" trên VTV3 hay chương trình "Tay hòm chìa khóa" trên VTV1…

Thời gian tới, NHNN tiếp tục đẩy mạnh truyền thông giáo dục tài chính, đặc biệt hướng đến người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và giới trẻ. Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp, chương trình cụ thể ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại để lan toả, gia tăng giá trị và hiệu quả truyền thông gắn với việc đánh giá kết quả các chương trình truyền thông. Mục tiêu truyền thông được xác định bằng các chỉ tiêu rõ ràng với hình thức phong phú, sáng tạo, nội dung thân thiện, thiết thực, ý nghĩa, giá trị với xã hội để góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng cộng đồng tài chính tốt đẹp.