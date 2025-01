"Bạn trai tin đồn" của Diệp Lâm Anh: Kém 11 tuổi, từng là Quán quân cuộc thi người mẫu?

Sau 2 năm ly hôn chồng doanh nhân, Diệp Lâm Anh xác nhận thông tin đã có bạn trai mới. Tuy nhiên, cô vẫn giấu kín thông tin về đối phương. Ngay sau đó, danh tính "nửa kia" của người đẹp sinh năm 1989 được cư dân mạng truy tìm.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh bị bắt gặp liên tục khi xuất hiện bên người mẫu Phạm Kiên. Do đó, cư dân mạng đồn đoán anh là bạn trai mới của Diệp Lâm Anh.

Được biết, Phạm Kiên kém Diệp Lâm Anh đến 11 tuổi. Điều này trùng khớp với thông tin nữ ca sĩ vừa công bố với truyền thông. Cách đây không lâu, cả hai còn chụp hình cùng nhau tại một bữa tiệc và được nhiều khán giả khen "xứng đôi vừa lứa".

PV Dân Việt đã liên hệ phía Diệp Lâm Anh xoay quanh thông tin về "bạn trai tin đồn", nhưng chưa có phản hồi từ phía nữ ca sĩ.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên tại show Anh trai say hi. Ảnh: FBNV

Phạm Kiên sinh năm 2000, đến từ Yên Bái và hiện đang làm công việc người mẫu tự do. Anh từng đoạt giải thưởng Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên, là một trong những thành viên của đội Hương Giang. Bên cạnh việc tham gia các chương trình thời trang lớn, nhỏ và đóng phim, Phạm Kiên còn nhận làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang.

"Bạn trai tin đồn" của Diệp Lâm Anh sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao khủng lên tới 1m85. Ngoài ra, Phạm Kiên còn ghi điểm vì ngoại hình săn chắc. Anh từng theo học ngành Diễn viên sân khấu Kịch - Điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Phạm Kiên là Quán quân của The Next Gentleman mùa đầu tiên. Ảnh: FBNV

Không chỉ ngoại hình săn chắc, Phạm Kiên còn sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng gu thời trang lịch lãm. Trên mạng xã hội, anh chàng chăm chỉ cập nhật hình ảnh đời thường khi đi du lịch, tham gia các sự kiện. "Bạn trai tin đồn" của Diệp Lâm Anh còn thường khoe ảnh check-in bên xế hộp đắt đỏ, diện đồ hiệu, có cuộc sống sang chảnh. Về chuyện riêng tư, Phạm Kiên vô cùng kín tiếng.

Khi được hỏi về mẫu hình người mới, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ: "Hiện tại, tôi chưa đặt ra tiêu chí gì, bản thân tôi chưa muốn bước sang một mối quan hệ nào khác vì muốn tập trung cho nhiều thứ. Phụ nữ có rất nhiều thứ là gia đình, là con cái, là sự nghiệp và cả nhan sắc nên lúc này có thời gian bình tâm để tôi tập trung sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc khác".

Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh thường xuyên đồng hành trong các hoạt động gần đây. Ảnh: FBNV





Vẻ ngoài điển trai của Phạm Kiên. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội, là ca sĩ, diễn viên. Cô từng là thành viên nhóm nhảy Big Toe, từng tham gia thi Hoa khôi Thể thao. Năm 2013, cô chiến thắng chương trình Cuộc đua kỳ thú. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP.HCM và công bố ly hôn vào năm 2022.