Những nữ diễn viên Hàn Quốc bất ngờ nổi tiếng vì đóng cảnh nóng

Jo Yeo Jeong

Jo Yeo Jeong bắt đầu sự nghiệp vào đầu những năm 2000 nhưng không được công chúng biết tới. Chỉ đến khi tham gia bộ phim Người hầu (2010) cô mới được đông đảo khán giả để ý. Phim nhiều cảnh nóng tới mức từng bị nhiều nữ diễn viên từ chối, nhưng với riêng Jo Yeo Jeong đây mới là bước đệm trên cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

Jo Yeo Jeong và bạn diễn nam phải mất nhiều tiếng để hoàn thành các cảnh quay nóng bỏng. Ảnh: NSX, Soompi.

Sau đó, Jo Yeo Jeong liên tục xuất hiện trong các phim có chủ đề tình dục. Năm 2012, nữ diễn viên khiến khán giả Hàn bị sốc khi góp mặt trong phim The Concubine – một phim ngập tràn nhiều cảnh nóng táo bạo khác.

Nhấn mạnh về tấn bi kịch của triều đại và hoàng cung, The Concubine mang đến khán giả một cái nhìn toàn diện về cuộc chiến chốn thâm cung, nơi mà dục vọng, lòng ham muốn và sự tham lam của con người luôn ngự trị. Jo Yeo Jeong và bạn diễn nam phải mất nhiều tiếng để hoàn thành các cảnh quay nóng bỏng. Jo Yeo Jung còn khiến khán giả ấn tượng bởi gương mặt toát lên thần thái biểu cảm rất chân thực.

Lim Ji Yeon

Lim Ji Yeon nổi lên khi đóng vai phản diện trong bộ phim The Glory nhưng ít ai biết trước đó, sự nghiệp của nữ diễn viên khá đối ảm đạm. Cô được nhắc đến nhiều khi tham gia bộ phim 18+ bên cạnh nam tài tử Song Seung Hun trong phim Ám ảnh dục vọng – Obsessed (2014).

Lim Ji Yeon nổi lên khi đóng phim The Glory, Obsessed. Ảnh: Instagram, NSX

Đây là một bộ phim điện ảnh với nội dung về một cặp đôi ngoại tình trong thời điểm chiến tranh năm 1969. Đó là chuyện tình của đại tá Kim Jin Pyeong (Song Seung Hun) với người đẹp Jong Ga Heun (Lim Ji Yeon) - vợ của viên binh sĩ dưới quyền Jin Pyeong. Trong phim, Lim Ji Yeon có những cảnh khỏa thân và ân ái táo bạo với bạn diễn nam.

Tiếp đến, Lim Ji Yeon còn tham gia phim cổ trang Vương triều dục vọng (2015). Nữ diễn viên có vô số cảnh nóng bỏng. Trong bộ phim này, Lim Ji Yeon vào vai một phụ nữ xinh đẹp thuộc tầng lớp thấp nhất khiến vị vua say mê. Sau bộ phim này, cô được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh xứ Hàn.

Song Ji Hyo

Song Ji Hyo nổi lên từ bộ phim Hoàng cung (2006) nhưng công chúng biết đến nữ diễn viên nhiều hơn khi cô bén duyên với những bộ phim có nhiều cảnh nóng.

Song Ji Hyo nổi lên từ bộ phim Hoàng cung (2006). Ảnh: Instagram, NSX

Năm 2007, Song Ji Hyo vào vai nữ chính Eun Sik trong Sex is Zero 2 (tựa Việt: Tình dục là chuyện nhỏ). Phần 1 trước đó đã tạo được thành công lớn và trở thành phim ăn khách thứ 5 trong năm 2002 tại phòng vé xứ Hàn. Khi xem phim, nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi Song Ji Hyo tự tin thể hiện các phân cảnh nhạy cảm và lời thoại táo bạo.

Đáng chú ý khi nữ diễn viên tham gia phim Song Hỏa Điếm, cô phải cởi 100% và có những cảnh nóng trần trụi đến mức "như thật" với Jo In Sung. Thời điểm đó, nhiều khán giả cho rằng, sau quá nhiều vai diễn phụ mờ nhạt, Song Ji Hyo sẵn sàng cởi đồ trên màn ảnh nhỏ để được nổi tiếng. Dĩ nhiên, Song Ji Hyo không mấy bận tâm đến những bình luận trái chiều về vai diễn của mình trong bộ phim này.

Jeon Do Yeon

Nữ diễn viên Jeon Do Yeon ra mắt trong ngành giải trí với vai trò là người mẫu quảng cáo nhưng không được chú ý tới, kể cả khi tham gia đóng trong phim truyền hình. Vào những năm cuối của thập niên 90, khi nhiều nữ diễn viên còn e dè với những kịch bản phim có nhiều cảnh nóng thì Jeon Do Yeon lại là một ngoại lệ.

Cô không ngại ngần với những bộ phim có cảnh thân mật với bạn diễn nam. Theo Jeon Do Yeon, cô chỉ quan tâm tới việc những cảnh nóng đáp ứng và phục vụ cho nội dung của bộ phim cũng như đảm bảo tính nghệ thuật. Nhờ vậy, tên tuổi của nữ diễn viên 7X được đông đảo khán giả biết đến.

Jeon Do Yeon trong phim The Housemaid (Cô hầu gái). Ảnh: NSX

Vào năm 1999, nữ diễn viên thay đổi hình tượng với bộ phim 18+ Happy End. Cô vào vai một người vợ ngoại tình và có những màn ân ái vô cùng nóng bỏng. Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì sự táo bạo và chuyên nghiệp của cô trước ống kính.

4 năm sau, cô tiếp tục có những cảnh giường chiếu trần trụi với Bae Yong Jun trong bộ phim Untold Scandal. Cảnh nóng của hai diễn viên được thể hiện nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Bộ phim tiếp theo của Jeon Do Yeon là The Housemaid (Cô hầu gái). Trong bộ phim này, Ảnh hậu Cannes vào vai một cô hầu có quan hệ bí mật với ông chủ. Phim có nhiều cảnh quay táo bạo giữa Jeon Do Yeon và nam tài tử hàng đầu xứ Hàn Lee Jung Jae.