Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" ngày 3,4 chính thức công bố thời gian và giá vé

Sáng 15/1, nhà sản xuất chính thức thông báo thời gian và địa điểm diễn ra đêm nhạc thứ 3 và 4 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Theo đó, sự kiện sẽ được tổ chức trong hai ngày 22 và ngày 23/3/2025 tại The Global City (phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Tương tự các đêm diễn trước đó, giá vé của concert Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn từ 800.000 đồng tới 8 triệu đồng. Trong đó, nhóm vé Standing (vé đứng) gồm 5 hạng vé: Hỏa ca - 1 triệu đồng; Hỏa lực - 1,8 triệu đồng; Truyền lửa - 1,8 triệu đồng; Gieo hạt - 1,2 triệu đồng; Gai con - 800.000 đồng.

Các nghệ sĩ tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Nhóm vé Seated (ngồi) gồm 8 hạng vé: Gia tộc - 3,5 triệu đồng; Anh Tài - 2,5 triệu đồng; Toàn năng - 2 triệu đồng; Mùa hè rực rỡ - 2 triệu đồng; Bền bỉ - 1,5 triệu đồng; Nam thần - 1,5 triệu đồng; Liên minh - 800.000 đồng; Vượt chông gai - 800.000 đồng.

Nhóm vé VIP Lounge (phòng VIP) có tên là Siêu sao 1,2 (tương đương với X-VIP) vẫn mức giá cũ là 8 triệu đồng/vé và chỉ bán 10 vé/phòng.

Trước đó, concert Anh trai vượt ngàn chông gai đã được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 19/10/2024 và Hưng Yên vào ngày 14/12/2024. Mỗi đêm diễn đều trong tình trạng "cháy vé" ngay khi mở bán, thu hút hàng chục ngàn khán giả tới theo dõi. Chương trình được coi là sự kiện văn hóa của năm 2024, đánh dấu bước đột phá của nền công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam.

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé của concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nguyễn Hà Linh, Giảng viên Học viện Ngoại giao, Thạc sĩ ngành Quản trị văn hóa và nghệ thuật trường Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) khẳng định thành công của concert Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy khán giả Việt Nam đã thay đổi, ngày càng sẵn sàng chi trả cho những chương trình giải trí chất lượng cao, được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, âm thanh, ánh sáng và quy mô tổ chức.

Cùng với Anh trai say hi, show Anh trai vượt ngàn chông gai cũng là minh chứng cho việc năng lực sản xuất, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp của các đơn vị trong nước đang dần đạt tới tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng, tài năng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, khẳng định sức hút và vị thế của nghệ sĩ trong nước trên chính "sân nhà" của mình.

Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire. Show quy tụ 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật như: Cường Seven, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Soobin, Kay Trần, Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, Rhymastic, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Hiệp...