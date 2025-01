Bộ trưởng Bộ Công an: Sớm có kế hoạch giảm cấp trung gian ở địa phương, không tổ chức công an cấp huyện

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh điều này khi dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ trong CAND năm 2024 và triển khai chương trình công tác năm 2025, ngày 7/1.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: CAND

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà công tác tổ chức cán bộ trong CAND đạt được trong năm 2024.

Bộ trưởng cho rằng, nếu không tâm huyết, không tích luỹ từ lý luận và thực tiễn thì trong thời gian ngắn không thể khẩn trương thực hiện các chủ trương, hoàn thiện các đề án, dự án, đạt sự đồng thuận cao như vậy.

"Khối lượng rất lớn nhưng chúng ta đã hoàn thành. Sắp tới khối lượng công việc còn lớn hơn nữa và phải đồng bộ hơn nữa, chúng ta phải cố gắng để thực hiện", Bộ trưởng nêu rõ.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2025, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu quyết tâm, quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá "Gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy", cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo.

"Trên cơ sở kinh nghiệm đã có, lực lượng Công an sẽ tiếp tục thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mệnh lệnh của Đảng, Bộ Chính trị giao cho Bộ Công an", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng giao thủ trưởng Công an các cấp và lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ ghi nhớ và thực hiện cho được căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng: "Cán bộ đứng đầu cấp uỷ và hệ thống tổ chức cán bộ luôn phải có 3 câu hỏi, đồng thời phải có câu trả lời hợp lý, đó là: Làm sao có được bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực? Làm sao có đội ngũ cán bộ có giác ngộ, có tâm huyết vì nước, vì dân, vì sự nghiệp của Đảng? Tại sao Đảng phải chọn khâu cán bộ là then chốt?". Từ đó, làm tốt công tác tham mưu sắp xếp tổ chức cán bộ trong CAND, bảo đảm sau lần sắp xếp thứ ba thật sự là một bộ máy kiểu mẫu, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án, phương án về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Công an và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sớm có kế hoạch triển khai thực hiện theo hướng giảm cấp trung gian ở địa phương, tăng cường cơ sở, sắp xếp lại lực lượng, xây dựng Công an 3 cấp (Bộ, tỉnh, xã), không tổ chức Công an cấp huyện; bảo đảm lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp, nhanh nhất, xuyên suốt từ Bộ đến địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CAND

Song song với sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, cần chủ động tính toán kiện toàn tổ chức đảng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, kiện toàn nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra, sắp xếp đội ngũ đảng viên. Phải thống nhất cao về nhận thức, công tác cán bộ là công tác của Đảng, là công tác con người; xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, hướng dẫn có liên quan để chủ động tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo quy định, phù hợp với tổ chức bộ máy mới, tạo hành lang pháp lý để tổ chức bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả ngay sau khi kiện toàn. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ kịp thời, đúng quy định, đảm bảo cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, nhất là đối với số cán bộ chiến sĩ chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

"Công tác tổ chức cán bộ CAND năm 2025 rất lớn, bộn bề và hết sức khẩn trương. Tôi đề nghị toàn lực lượng tổ chức cán bộ không ngừng phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, lan tỏa tinh thần làm việc tận tụy, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định từ Cục Tổ chức cán bộ để nỗ lực, cố gắng hơn nữa với quyết tâm chính trị cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã tin cậy giao phó", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh thêm.