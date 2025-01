Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ riêng miền Trung hôm nay là có mưa ngắt quãng còn các khu vực khác thì vẫn tạnh ráo để mọi người có thể sum vầy bên bữa cơm tất niên và chuẩn bị đón khoảnh khắc giao thừa Tết Ất Tỵ 2025.

Đón năm mới Ất Tỵ 2025: Thời tiết đêm Giao thừa ba miền Bắc, Trung, Nam có gì đặc biệt? Ảnh minh họa.

Dự báo tối nay thời tiết đêm giao thừa, dự báo thời tiết nhiều khu vực trên cả nước sẽ tạnh ráo, nhưng nhiệt độ sẽ giảm.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất chỉ 10 cho đến 14 độ C. Vùng núi rét hại chỉ 6 cho đến 9 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, không loại trừ khả năng có thể xuất hiện băng giá, sương muối.

Riêng với miền Bắc, người dân cần lưu ý trời sẽ chuyển rét do trời nhiều mây hơn bởi từ sáng nay, mây ẩm đã bao phủ hầu khắp các tỉnh thành, thậm chí một số nơi còn lác đác có mưa nhỏ, tuy nhiên những con mưa này sẽ không kéo dài lâu.

Tại Hà Nội, đến chiều tối giá rét sẽ quay trở lại, trung bình cứ từ 1-3 tiếng thì nhiệt độ sẽ giảm 1-2 độ C. Đến đêm giao thừa, nhiệt độ sẽ giảm thấp nhất là 13 độ C, trời rét cóng. Người dân đừng quên chuẩn bị đồ thật ấm để xuống phố đón giao thừa và chiêm ngưỡng những màn ánh sáng hoành tráng, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô đón chào năm mới.

Nhiều tỉnh thành ở miền Trung trong đó có Đà Nẵng khả năng bắt gặp những cơn mưa bất chợt trong chiều cuối năm, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời của người dân, trời khá lạnh với nhiệt độ cao nhất ở ngoài trời chỉ vào khoảng 21 độ C, đến đêm trời sẽ ngớt mưa. Nhiệt độ tại TP. Đà Nẵng được dự báo thời tiết đêm giao thừa vào khoảng 18 độ C - thời điểm đất trời giao thoa đón chào năm mới.

Dự báo thời tiết khu vực Quảng Bình trở vào tới Bình Định một số nơi có mưa rào bất chợt có thể ảnh hưởng tới màn bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Dự báo thời tiết từ Phú Yên cho tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm giao thừa thời tiết tạnh ráo. Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 12 cho đến 16 độ C.

Còn tại TP. HCM, dự báo chiều vẫn có nắng, đến đêm do ảnh hưởng của sóng lạnh phía Bắc khuyếch tán xuống khiến nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 21 độ C vào thời khắc chuyển giao năm mới, trời lạnh.

Theo nhận định của các chuyên gia, thời tiết Tết năm nay khá thuận lợi, tạo điều kiện lý tưởng cho người dân du xuân và chúc Tết. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, có thể lên đến gần 10 độ C, đòi hỏi mỗi người cần chú trọng giữ ấm và lựa chọn trang phục phù hợp. Điều này đặc biệt quan trọng để bảo vệ sức khỏe, nhất là trong những ngày nửa cuối kỳ nghỉ Tết, khi có khả năng xuất hiện mưa phùn và sương mù.