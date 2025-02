Tin không khí lạnh mới nhất: Không khí lạnh dồn dập, ngay đêm nay, có nơi cực rét dưới 6 độ C Chiều nay, miền Bắc rét buốt trở lại do không khí lạnh tràn về, có nơi cực kỳ rét dưới 6 độ C

Theo dự báo tin không khí lạnh mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ từ đêm 2/2 trời rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; ở Bắc Trung Bộ từ ngày 3/2 trời rét; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế từ đêm 3/2 trời rét.