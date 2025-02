Nông thôn mới kiểu mẫu ở Long An, một xã có thu nhập bình quân đầu người đạt 75,5 triệu đồng/năm

Theo nhịp sống hiện đại, những xã nông thôn mới kiểu mẫu đang “khoác tấm áo mới” lên vẻ yên bình vốn có. Những con đường bêtông sạch sẽ, thẳng tắp dẫn lối qua từng ngôi nhà khang trang. Đâu đó, những vườn thanh long, vườn rau sạch trải dài, hứa hẹn một mùa bội thu ấm no. Cuộc sống mới ở những xã NTM kiểu mẫu không chỉ là sự đổi thay của diện mạo làng quê mà còn là niềm vui, niềm tin và khát vọng vươn lên.

Kinh tế phát triển, cuộc sống ấm no ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

An Lục Long là xã NTM kiểu mẫu của huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Những ngày này, khắp nơi đều rộn ràng sắc xuân, tràn đầy sức sống mới với con đường rợp bóng cây xanh, ôm lấy từng ruộng vườn thanh long.

Xã An Lục Long là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, xã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, được tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2017, NTM nâng cao năm 2020 và năm 2023 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đi trên những con đường bêtông rộng rãi, sạch đẹp nối dài đến từng ngõ xóm, ấp, ai cũng có thể cảm nhận được hơi thở mới của làng quê. Điện chiếu sáng đã về tận từng nhà, góp phần tô điểm cho xã An Lục Long thêm rạng ngời vào những buổi tối thanh bình.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân trên địa bàn xã có nhận thức sâu sắc về những lợi ích của việc xây dựng NTM.

Hiểu được lợi ích của việc xây dựng NTM, ông Huỳnh Hữu Huệ (ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) tự nguyện hiến hơn 200m² đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Không chỉ vậy, ông còn tích cực vận động người dân xung quanh chung tay hiến đất, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng của địa phương.

Đoạn đường do ông Huỳnh Hữu Huệ (ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) hiến đất nay đã được tráng bêtông, thuận tiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

“Chúng tôi giờ đây không chỉ sống trong những ngôi nhà kiên cố, tiện nghi mà còn tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần. Điều đó thực sự đáng tự hào và là động lực để mọi người cùng nhau giữ gìn, phát triển hơn nữa diện mạo mới của quê hương” - ông Huệ bày tỏ.

Hiện nay, xã An Lục Long có hơn 1.071ha trồng thanh long, trong đó diện tích được cấp mã vùng trồng đạt 100%. Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào lĩnh vực nông nghiệp thực hiện hiệu quả.

Toàn xã có 155 mô hình sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm. Các mô hình này đều sử dụng công nghệ tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP,... giúp giảm chi phí và tăng năng suất, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân.

Ông Võ Văn Bé (ấp Nhà Việc, xã An Lục Long) nhớ lại: "Hồi mới giải phóng, ở đây hẻo lánh lắm, không có điện, đường sá thì toàn đất, mưa xuống lầy lội mà nắng lên thì bụi, xung quanh là những lũy trâm bầu um tùm. Lúc trước, trồng lúa mỗi năm có một vụ, năng suất thấp, đủ ăn là mừng rồi. Sau này, chuyển qua trồng thanh long, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật, nghiên cứu thêm nhiều cách làm hay mà dần vườn thanh long cho thu nhập ổn định”.

Nhân viên Trạm Y tế xã An Lục Long, huyện Châu Thành (tỉnh Long An) tận tình khám, chữa bệnh cho người dân 12/12 ấp trên địa bàn xã được công nhận là ấp văn hóa.

Các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục - thể thao được thành lập và hoạt động đều đặn, mang lại không gian sinh hoạt cộng đồng vui tươi, lành mạnh.

Trạm Y tế xã đạt chuẩn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt cao. Hệ thống giáo dục của xã được đầu tư bài bản, trẻ em được chăm lo học tập, rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện.

Hạ tầng đổi mới, đời sống đổi thay

Xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về văn hóa năm 2023. Trước đó, năm 2015, Phước Hậu được công nhận xã đạt chuẩn NTM và năm 2019 là xã đầu tiên được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho những đổi thay tại mảnh đất giàu truyền thống này.

Dạo bước trên những con đường bêtông sạch sẽ, thông thoáng, khó ai có thể tưởng tượng rằng, xã Phước Hậu trước đây là vùng quê nghèo với đường đất gồ ghề.

Nhờ sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và người dân, hệ thống giao thông được nâng cấp hoàn thiện, từ các trục liên ấp, liên xã đến đường nội đồng, tạo thuận lợi cho cả việc đi lại lẫn vận chuyển nông sản.

Ban đêm, ánh sáng từ hệ thống đèn đường thắp sáng khắp các ngõ xóm, không chỉ bảo đảm an toàn mà còn làm đẹp thêm cảnh quan làng quê,...

Anh Đặng Tấn Ân (ấp Trong, xã Phước Hậu) chia sẻ: “Xã lắp đặt mạng wifi miễn phí tại các điểm công cộng, giúp người dân dễ dàng truy cập Internet. Hạ tầng cáp quang và thông tin di động 4G/5G hiện được phủ sóng toàn bộ nên chúng tôi không bị gián đoạn truy cập, bảo đảm kết nối thông suốt. Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông minh, mỗi buổi chiều khi đi tập thể dục có thể nghe tin tức. Tôi và gia đình được hỗ trợ làm sổ khám sức khỏe điện tử giúp dễ dàng quản lý và theo dõi thông tin sức khỏe. Ngoài ra, xã còn triển khai mô hình nhóm Zalo để tư vấn sức khỏe từ xa, hỗ trợ kịp thời và tiết kiệm thời gian cho chúng tôi”.

Ông Đặng Tấn Ân (ấp Trong, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) chăm sóc cây kiểng, chuẩn bị đón tết

Xã Phước Hậu không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn khởi sắc trong sản xuất và kinh tế. Với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 617ha, nơi đây nổi bật với những mô hình trồng rau sạch, nuôi tôm công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch.

Các hợp tác xã trên địa bàn như Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phước Thịnh đã xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm rau an toàn, được công nhận OCOP 3 sao, mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 75,5 triệu đồng/năm. Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Phước Hậu còn chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các lễ hội, chương trình văn nghệ được tổ chức đều đặn tại nhà văn hóa ấp và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Không khí làng quê vì thế càng thêm sinh động, gắn bó, ấm áp.

Ông Nguyễn Văn Kỳ (ấp Long Giêng, xã Phước Hậu) chia sẻ: “Trước đây, quê hương mình khó khăn, phần lớn là ở nhà lá, mà phải đi bộ rất xa mới có lá để kéo về, nhà nào khấm khá hơn thì có xây tường nhưng cũng xập xệ lắm. Nhưng giờ đây, khi xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, mọi thứ thay đổi rõ rệt. Đường sá được bêtông hóa sạch sẽ, xe cộ đi lại dễ dàng, người dân có nước sạch để sinh hoạt,...”.

Đường sá được đầu tư khang trang tại xã nông thôn mới kiểu mẫu Phước Hậu, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An).

Cuộc sống ở những xã NTM kiểu mẫu không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn lan tỏa niềm tin, hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Sự đổi mới không chỉ hiện hữu trên từng ngôi nhà, từng cánh đồng mà còn đọng lại trong lòng mỗi người dân - những người đã và đang viết nên câu chuyện đẹp về sự vươn lên mạnh mẽ của quê hương.