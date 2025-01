Cập nhật: Hàn Quốc bất ngờ dừng thi hành lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol

Đại diện các cơ quan hành pháp cùng cảnh sát, báo chí tập trung trước dinh Tổng thống.

Cơ quan chống tham nhũng nhà nước đã đình chỉ nỗ lực bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol vì nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành của ông vào thứ Sáu sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ giữa các nhà điều tra và đội ngũ an ninh của tổng thống.

Cuộc họp báo của Văn phòng Công tố đặc biệt về việc dừng bắt giữ bắt đầu lúc 2:40 chiều, tức khoảng 12.40 giờ Hà Nội.

Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các Quan chức cấp cao (CIO) cho biết họ đã dừng thi hành lệnh bắt giữ vào lúc 1:30 chiều, khoảng năm giờ sau khi các điều tra viên của họ đến dinh thự tổng thống để bắt giữ Yoon.



"Chúng tôi xác định rằng việc thực hiện lệnh bắt giữ sẽ gần như không thể do cuộc đối đầu liên tục, và đã đình chỉ việc thực hiện vì lo ngại cho sự an toàn của nhân viên tại chỗ do sự kháng cự gây ra", CIO cho biết trong thông báo gửi báo chí. "Chúng tôi dự định sẽ quyết định các bước tiếp theo sau khi xem xét lại.

"Chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về hành vi của nghi phạm khi từ chối tuân thủ các thủ tục pháp lý", thông báo cho biết thêm.

CIO có thời hạn đến thứ Hai để thi hành lệnh bắt giữ đối với các cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực liên quan đến lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn của Yoon hôm 3/12.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Yoon bên ngoài dinh thự tổng thống đã làm phức tạp nỗ lực của CIO, cùng với khả năng xảy ra xung đột với Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS).

Hơn 1.000 người biểu tình ủng hộ ông Yoon đã tụ tập gần nơi cư trú vào sáng thứ Sáu. Với khoảng 2.700 cảnh sát được triển khai để duy trì trật tự vây quanh, người biểu tình hô vang: "Lệnh bất hợp pháp. Hoàn toàn vô hiệu" và "Bắt giữ CIO".

Hàng ngàn người ủng hộ đã tập trung bên ngoài dinh thự trong những ngày gần đây để phản đối việc luận tội ông Yoon và ngăn chặn việc bắt giữ ông. Một số người đã bị cảnh sát giải tán và bị trói tay chân mang đi.

Các điều tra viên đã trình lệnh bắt giữ ông Yoon do tòa án ban hành và khám xét dinh thự của tổng thống, nhưng bị giám đốc PSS Park Chong-jun từ chối cho vào vì lý do hạn chế khu vực an ninh.

Trước khi đối đầu với PSS, các điều tra viên cũng đã bị một đơn vị quân đội đóng quân trong khu liên hợp chống cự.

Hai luật sư của ông Yoon -- Yun Gap-geun và Kim Hong-il -- đã được nhìn thấy vào dinh thự trong lúc xảy ra sự việc.

CIO được cho là sẽ cố gắng bắt giữ ông Yoon vào thứ Sáu vì việc thực hiện lệnh bắt vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật có thể gây ra nguy cơ phải đối mặt với đám đông lớn hơn, trong khi việc thực hiện lệnh vào thứ Hai sẽ quá gần với thời hạn.

CIO đã hợp tác với cảnh sát và đơn vị điều tra của Bộ quốc phòng để tiến hành cuộc điều tra chung về nỗ lực thiết quân luật bất thành của Yoon.

Đội thực hiện lệnh bắt giữ gồm 30 người từ CIO và 120 cảnh sát, trong đó 70 người ban đầu chờ bên ngoài khu nhà ở. Một số người sau đó được đưa vào bên trong để hỗ trợ nỗ lực này.

Cơ quan An ninh Tổng thống từ chối cho các điều tra viên khám xét nơi ở của tổng thống Yoon. Lữ đoàn An ninh số 55 được triển khai để ngăn chặn lệnh bắt giữ ông Yoon, làm gia tăng căng thẳng xung quanh hành động chưa từng có này đối với một tổng thống đương nhiệm.



CIO đã yêu cầu lệnh bắt giữ sau khi ông Yoon phớt lờ cả ba lệnh triệu tập để thẩm vấn. Cơ quan này cũng đã xin được lệnh khám xét dinh thự của tổng thống.

Nhóm luật sư bào chữa cho ông Yoon đã gọi lệnh bắt giữ này là "bất hợp pháp và không có giá trị" và đã đệ đơn xin lệnh cấm thi hành lệnh này.

Vào thứ sáu, luật sư Yun nói với Hãng thông tấn Yonhap rằng "sẽ có hành động pháp lý" chống lại nỗ lực của CIO.

Cảnh sát cho biết bất kỳ ai cố gắng ngăn cản CIO thực hiện lệnh bắt giữ sẽ bị bắt giữ vì tội cản trở nhiệm vụ chính thức. Không có ai bị bắt giữ vì những tội danh như vậy vào thứ sáu, một viên chức cảnh sát cho biết.

Các nhà điều tra đã lên kế hoạch bắt giữ Yoon và đưa ông đến trụ sở CIO tại Gwacheon, phía nam Seoul, để thẩm vấn trước khi giam giữ ông tại Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang gần đó.

Sau khi bị bắt giữ, CIO sẽ có 48 giờ để xin lệnh bắt giữ chính thức hoặc trả tự do cho ông.