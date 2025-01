Cha Eun Woo gây sốt khi xuất hiện ở vlog của Song Hye Kyo

Cha Eun Woo trong vlog của Song Hye Kyo. Ảnh: Cắt từ video Mới đây, một vlog ghi lại những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của nữ diễn viên Song Hye Kyo đã được đăng tải trên kênh YouTube của Kang Min Kyung.



Trong vlog, Song Hye Kyo tham gia nhiều hoạt động giải trí; tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, đồng nghiệp; thu âm một bài hát; đi ăn cùng nữ diễn viên Jeon Yeo Been và các diễn viên, nhân viên đoàn phim "The Priests 2: Dark Nuns"...

Nhưng một khoảnh khắc lập tức gây sốt trên mạng khi có sự xuất hiện của nam diễn viên Cha Eun Woo.

Ở đầu vlog, Song Hye Kyo quay lại quá trình trang điểm, tạo hình để tham dự một sự kiện của thương hiệu trang sức xa xỉ Chaumet. Sau đó, cô tận hưởng bữa tiệc cùng các khách mời khác.

Khi đang ngồi ở bàn tiệc, Song Hye Kyo nhớ đến lời dặn dò của Kang Min Kyung là "hãy quay một cái gì đó thú vị". Cô suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ hướng máy quay về phía Cha Eun Woo.

Nam diễn viên tỏ ra bất ngờ nhưng nhanh chóng tươi cười và vẫy tay chào. Anh nói thêm: "Em sẽ luôn ủng hộ "Dark Nuns" (phim điện ảnh sắp ra mắt của Song Hye Kyo).

Cha Eun Woo rạng rỡ trong vlog của Song Hye Kyo. Ảnh: Cắt từ video

Tương tác giữa Song Hye Kyo và Cha Eun Woo khiến người hâm mộ phấn khích.

Nhiều bình luận khen ngợi sự hài hước của Song Hye Kyo: "Cô ấy được yêu cầu quay gì đó thú vị, và cô ấy đã quay Cha Eun Woo, hài hước thật"; "Song Hye Kyo hài hước một cách bất ngờ"; "Cô ấy thực sự hài hước dù gương mặt nghiêm túc"...

Một số bình luận nhắc đến chia sẻ của Song Hye Kyo trong chương trình You Quiz on the Block: "Mọi người thường nói tôi hài hước hơn họ mong đợi và những người khác nên biết đến sự hài hước của tôi.

Nhưng tôi không nghĩ mình hài hước, tôi chỉ phản ứng với các tình huống và bằng cách nào đó mọi người thấy điều đó buồn cười thôi".

Sau khi xem vlog, nhiều người phải công nhận những nhận xét của đồng nghiệp về tính cách hài hước của Song Hye Kyo là đúng sự thật.

Những bình luận khác khen ngợi nhan sắc của Song Hye Kyo và Cha Eun Woo, mong muốn hai người sẽ tiếp tục có những dịp xuất hiện cùng nhau hoặc có một dự án phim đóng chung.

Hiện Cha Eun Woo và Song Hye Kyo đều đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu Chaumet, nên họ không ít lần cùng tham dự sự kiện trong nước và quốc tế.