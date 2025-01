Vụ việc tất cả tài khoản mạng xã hội của Lộc Hàm bị cấm theo dõi từ ngày 6/1 đã làm dậy sóng dư luận Trung Quốc. Các trang cá nhân của nam diễn viên, bao gồm Douyin, Weibo, Red Note và Wechat, đều hiển thị thông báo: "Tài khoản này bị cấm theo dõi do vi phạm pháp luật, quy định hoặc điều lệ trên nền tảng". Đây là động thái mạnh mẽ của cơ quan chức năng đối với người nổi tiếng vi phạm pháp luật hoặc có hành vi thiếu chuẩn mực về đạo đức. Studio của Lộc Hàm xác nhận thông tin này và lên tiếng xin lỗi công chúng.

Lộc Hàm được cho là liên quan đến các ứng dụng hẹn hò trá hình, lừa đảo cá độ, phát tán nội dung đồi trụy và thậm chí cả sàn giao dịch mang thai hộ. Ảnh: Sina.

Lý do Lộc Hàm bị "phong sát" gây chấn động mạng xã hội

Tối 1/10, blogger giải trí Mộ Thâm Thâm gây xôn xao dư luận khi cho biết, Lộc Hàm bị "phong sát" vì vi phạm trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Anh được cho là liên quan đến các ứng dụng hẹn hò trá hình, lừa đảo cá độ, phát tán nội dung đồi trụy và thậm chí cả sàn giao dịch mang thai hộ. Theo blogger này, năm 2014, quỹ Thanh Hàm dưới danh nghĩa của Lộc Hàm từng hợp tác với hai nhà đầu tư để phát triển một ứng dụng hẹn hò.

Tuy nhiên, ứng dụng này lại hoạt động như một nền tảng đen, chạy nội dung khiêu dâm và cá độ bóng đá. Sau khi bị phát hiện, các bên liên quan đã dùng tiền để che đậy vụ việc, giúp Lộc Hàm tạm thoát khỏi vòng pháp luật.

Mặc dù đã từng suýt bị "sờ gáy", Lộc Hàm vẫn tiếp tục dấn thân vào các hoạt động đầu tư đáng ngờ. Anh hùn vốn với Vương Mộng Thu, chủ công ty phát triển ứng dụng Blued và Lesdo dành cho cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, ứng dụng Lesdo sau khi về tay Vương Mộng Thu đã biến tướng thành sàn giao dịch mang thai hộ, điều bị pháp luật Trung Quốc nghiêm cấm. Vương Mộng Thu và chồng bà, cựu giám đốc điều hành của Meilishuo còn được cho là đã hậu thuẫn mạnh mẽ cho sự nghiệp của Lộc Hàm. Công ty Meilishuo từng chi ra 336 triệu nhân dân tệ để giành quyền tài trợ cho chương trình "Running Brothers 3", tạo cơ hội để Lộc Hàm tham gia và thay thế Bao Bối Nhĩ.

Hiện tại, thông tin về việc Lộc Hàm bị điều tra và phong sát sự nghiệp đang làm xôn xao dư luận Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty quản lý của nam diễn viên chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi đó, cộng đồng người hâm mộ Lộc Hàm bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là tin đồn vô căn cứ do các blogger tung ra để bôi nhọ nam diễn viên. Fan kêu gọi công chúng tỉnh táo, không bị dẫn dắt bởi những tin tức chưa được kiểm chứng. Studio của Lộc Hàm xác nhận nguyên nhân dẫn đến lệnh hạn chế tài khoản mạng xã hội là do anh đã văng tục và say xỉn trên sóng livestream.

Lộc Hàm là ngôi sao có lượng fan đông đảo, nằm trong nhóm "tứ đại đỉnh lưu" cùng Lý Dịch Phong, Dương Dương, Ngô Diệc Phàm. Năm 2014, Lộc Hàm được trao chứng nhận kỷ lục Guinness là người có trạng thái được nhiều lượt bình luận nhất trên Sina Weibo (hơn 13 triệu bình luận). Tới năm 2015, anh phá kỷ lục của bản thân, với hơn 100 triệu lượt bình luận cho một trạng thái.

Hiện tại, Lộc Hàm không tham gia đóng phim. Anh chỉ thực hiện show "5Ha" cùng với Đặng Siêu, Trần Hách. Bên cạnh đó, nam ca sĩ thực hiện các buổi biểu diễn âm nhạc. Theo Sina, Lộc Hàm được cho là có tài đầu tư kinh doanh, giàu tới mức không có động lực cố gắng trong nghệ thuật.

Lộc Hàm (sinh năm 1990) từng là thành viên nhóm nhạc EXO của Hàn Quốc, nhưng sau đó về Trung Quốc phát triển sự nghiệp vào năm 2014. Tài tử là thành viên chính của show "Running Brothers", từng đóng "Cú đấm ngọt ngào", "Trạch thiên ký", "Pháo đài Thượng Hải", "Tôi là nhân chứng", "Vạn Lý Trường Thành".