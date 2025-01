Chỉ huy trưởng tiểu đoàn bão táp Ossetia của Nga thiệt mạng khi bị Ukraine phục kích

Lực lượng đặc nhiệm Kraken của Ukraine. Ảnh Linkedln

Lực lượng đặc nhiệm Kraken của GUR đã "loại bỏ" Sergey Melnikov, chỉ huy trưởng của 'Storm Osetia' (một đơn vị tấn công thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới 429 của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga) hay còn được gọi là tiểu đoàn Bão táp Ossetia của Nga, hãng thông tấn này cho biết trong một tuyên bố.

Việc nhắm mục tiêu vào các chỉ huy cấp cao của Nga là điều quan trọng đối với Ukraine sau một năm Điện Kremlin liên tục giành được những thắng lợi ở phía đông đất nước bị chiến tranh tàn phá này, khi Kiev phải đối mặt với một lực lượng quân sự lớn hơn nhiều và một nền kinh tế đang trên đà chiến tranh.

Với những câu hỏi hiện hữu về việc liệu Tổng thống mới đắc cử Donald Trump có làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, cả hai bên đều đang dồn nguồn lực vào cuộc chiến, cố gắng giành lợi thế cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong những tháng tới.

GUR cho biết các sĩ quan tình báo quân đội đã nhận được thông tin cho biết thời gian và địa điểm ông Melnikov sẽ có mặt.

Cơ quan an ninh Ukraine cho biết chiếc xe đang di chuyển dọc theo đường cao tốc nối Vasylivka, một khu định cư ở bờ đông sông Dnieper do Nga kiểm soát, và trung tâm giao thông Tokmak, một thị trấn khác do Moscow chiếm giữ ở Zaporizhzhia.

Hãng thông tấn này cho biết lực lượng Ukraine đã lên kế hoạch "phục kích" bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), ám chỉ loại máy bay không người lái giá rẻ nhưng thường hiệu quả, được cả Moscow và Kiev sử dụng rộng rãi.

GUR cho biết những người điều khiển máy bay không người lái đã làm tài xế xe chở Melnikov sợ hãi.

"Người lái xe người Nga hoảng sợ đột ngột thay đổi quỹ đạo của chiếc xe, chiếc xe lao xuống mương, và sau đó các sĩ quan tình báo quân sự đã dùng máy bay không người lái kamikaze đâm vào kính chắn gió", theo cơ quan tình báo. Melnikov và tài xế của ông đã thiệt mạng, GUR cho biết.

GUR đã chia sẻ cảnh quay từ máy bay không người lái FPV, cho thấy cuộc tấn công. Newsweek không thể xác minh độc lập video này.

Đơn vị Kraken của GUR là lực lượng tình nguyện nổi tiếng, được thành lập bởi các cựu chiến binh của Tiểu đoàn Azov của Ukraine. Họ là những người đi đầu trong các hành động phòng thủ khi quân đội Nga tràn vào Ukraine vào tháng 2/2022, một phát ngôn viên quân đội nói với tờ The Washington Post.

Trong khi các trận chiến vẫn tiếp diễn ở Zaporizhzhia, giao tranh dữ dội nhất đã được báo cáo ở khu vực Donetsk giáp ranh. Các cuộc đụng độ dữ dội nhất có khả năng sẽ tiếp diễn ở Donetsk khi Nga cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố Tokmak, thị trấn Chasiv Yar gần đó và giành được lợi thế xung quanh khu định cư chiến lược Pokrovsk.