Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: GI.

Theo bài viết trên Unheard hôm 6/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chứng tỏ mình rất giỏi trong việc huy động sự ủng hộ của quốc tế cho mục đích của mình. Có thể hiểu được rằng ông sẽ vận động hành lang, mặc dù vô ích, để được Mỹ bảo vệ.

"Một ví dụ điển hình, trong cuộc phỏng vấn với Fridman, Zelensky liên tục hướng sự tâng bốc đến Tổng thống Trump sắp nhậm chức, ca ngợi ông là 'mạnh mẽ', trong khi chỉ trích Tổng thống Biden vì quá do dự trong việc hỗ trợ Kiev" - bài báo viết.

"Tuy nhiên, ông Trump, vốn đã là người hoài nghi NATO, khó có thể bị lay chuyển bởi những lời kêu gọi như vậy".

UnHerd cho rằng, trong hàng loạt đề xuất của ông Zelensky với phương tây, đề xuất về tư cách thành viên NATO không thực tế. Ngay cả khi NATO có thể lách lệnh cấm của chính mình đối với việc kết nạp các quốc gia đang có xung đột hoặc tranh chấp lãnh thổ, thì việc trao cho Ukraine một kế hoạch hành động thành viên ngay bây giờ sẽ chỉ là bước khởi đầu cho lệnh ngừng bắn, chứ đừng nói đến việc giải quyết xung đột lâu dài. Nga sẽ không chấp nhận điều đó.

Hơn nữa, NATO đã chọn không bảo vệ Ukraine khi bị Nga tấn công; giờ đây, NATO không thể cam kết bảo vệ Ukraine trong những hoàn cảnh tương tự mà không làm suy yếu hoàn toàn uy tín của Điều 5, điều này có khả năng khiến liên minh sụp đổ.

Các bảo đảm an ninh song phương hoặc đa phương từ các thành viên NATO cụ thể cũng sẽ không khả thi.

Nếu những người bảo lãnh của Ukraine bị buộc phải thực hiện các cam kết của họ trong một cuộc chiến với Nga, các thành viên khác sẽ phải tham gia cuộc chiến bất chấp những lời cam kết chính thức của họ là sẽ không tham gia hoặc thay vào đó là từ chối cam kết phòng thủ chung của họ, với hậu quả cuối cùng cho toàn bộ liên minh.

UnHerd nhấn mạnh, các lực lượng Ukraine, đang thiếu hụt nhân lực và đạn dược, hiện đang tăng gấp đôi nỗ lực tấn công của họ ở khu vực Kursk của Nga để giành đòn bẩy cho các cuộc đàm phán trong tương lai và thu hút quân đội Nga khỏi mặt trận ở Ukraine.

Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc tấn công Kursk đã phải trả giá đắt, khi các lực lượng Nga dần tiến vào phía đông Ukraine. Trong khi một số nhà phân tích đề xuất Ukraine áp dụng chiến lược phòng thủ , Kiev có thể cảm thấy buộc phải thể hiện sáng kiến để duy trì viện trợ của phương Tây.

Do đó, ông Zelensky phải đối mặt với một thực tế cay đắng nhưng không thể tránh khỏi được thừa nhận gần một thập kỷ trước bởi Tổng thống Obama khi đó: Ukraine không may sống cạnh Nga và cách xa Mỹ hàng ngàn dặm. Do đó, họ phải tìm một cách dàn xếp với người hàng xóm mạnh mẽ và khó chịu hơn của mình để tồn tại như một quốc gia độc lập.

Sự công nhận ảm đạm này dường như đang ngấm vào; các cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn người dân Ukraine ủng hộ đàm phán chấm dứt chiến tranh càng nhanh càng tốt, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải nhượng bộ về lãnh thổ.



Trong khi ông Zelensky đã chứng minh mình là một nhà lãnh đạo chiến tranh theo nhiều cách, vẫn còn phải xem liệu ông có thể tự khẳng định mình là một chính khách hay không. Người ta hy vọng rằng đằng sau hoạt động vận động hành lang công khai là sự thừa nhận cứng rắn ở Kiev rằng việc tìm kiếm tư cách thành viên NATO là điều viển vông.

Nếu thay vào đó, Ukraine từ bỏ tham vọng NATO và trở thành một quốc gia trung lập có vũ trang , thì nước này sẽ có triển vọng tốt hơn trong việc chấm dứt xung đột, bảo vệ chủ quyền và xây dựng lại nền kinh tế và xã hội với ý thức mới về sự thống nhất và mục đích quốc gia. Cuối cùng, đó có thể là kế hoạch chiến thắng thực sự.