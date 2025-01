Clip NÓNG 24h: Ô tô phóng bạt mạng vượt đèn đỏ và cái kết

Ô tô phóng bạt mạng vượt đèn đỏ và cái kết

Camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại hôm 7/1 cho thấy cảnh một chiếc chiếc xe con phóng bạt mạng vượt đèn đỏ tại một ngã tư ở thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh). Ngay sau khi chiếc xe này đi qua đèn đỏ, thì một chiếc môtô cảnh sát bất ngờ đi đến và "bám đuôi" chiếc xe này.

Trong đoạn video đăng trên nhóm Giao Thông An Toàn, chủ tài khoản cho biết hình ảnh được ghi lại tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, và "cái kết" của hành vi vượt đèn là khoản tiền phạt 20 triệu đồng.

Xôn xao xe tải biển trắng chở lực lượng trên thùng xe, chạy ưu tiên

Mới đây MXH xôn xao clip lực lượng chức năng dùng xe biển số trắng, chạy ưu tiên. Tài xế không thắt dây an toàn, chở người trên thùng xe tải... Ngày 9/1, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã thông tin vụ việc này. Theo đó, một lãnh đạo Công an TP Thuận An cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn phường Thuận Giao, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 8/1, Công an phường đột kích kiểm tra nhà nghỉ ở khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An thì phát hiện có 3 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Qua khai thác nhanh, 3 đối tượng trên đều khai nhận hành vi. Công an phường đưa các đối tượng và tang vật có liên quan về trụ sở để làm việc.

Mở rộng điều tra, xác định Đỗ Cao Thanh mua số ma túy trên từ một đối tượng khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tại khu vực đường D19, khu phố 4, phường An Phú. Vì vậy, cần phải đưa đối tượng Thanh đến khu vực trên để nhận diện, truy bắt đối tượng bán ma túy cho Thanh và thu thập thêm chứng cứ pháp lý.

Do Công an phường Thuận Giao không được trang cấp phương tiện đặc chủng, trong tình huống cấp thiết trên, Công an phường đã trưng dụng xe tải biển số 61C-138... của một người dân trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho chuyến công tác, Công an phường phân công 4 đồng chí gồm Cảnh sát khu vực và 3 tổ viên thuộc Lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự thực hiện. Trước khi đến hiện trường, tổ công tác có dừng xe tải tại phần đất công viên, chứ không có dừng ở vỉa hè như phản ánh.

Tuy nhiên, Công an phường cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những phản ánh trên, đã chấn chỉnh lực lượng trong mọi tình huống khi thi hành công vụ đều phải gương mẫu và nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật.

Tiền đạo Xuân Son tập luyện ngay trên giường bệnh

Tối 8/1, tức hai ngày sau ca phẫu thuật, tiền đạo Xuân Son của đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập hồi phục trên giường bệnh dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Trước đó, trong một tình huống nỗ lực chuyền bóng tấn công ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa Việt Nam và Thái Lan vào tối 5/1, tiền đạo Xuân Son dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng.

Ca phẫu thuật thành công khi tiền đạo Xuân Son được điều trị trong khung giờ vàng. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng, việc phẫu thuật thành công chỉ chiếm 10%, còn lại là nỗ lực tập luyện hồi phục của Xuân Son để sớm đi lại bình thường, tiến tới thi đấu trở lại. Bởi vậy dù rất đau và mệt, nhưng Xuân Son đã nỗ lực tập luyện hồi phục ngay trên giường bệnh dưới sự hỗ trợ của bác sĩ.